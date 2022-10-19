Comisión transferencia internacional

Gracias a sus numerosas ventajas, la transferencia es el método de intercambio de dinero más utilizado hoy en día, tanto entre empresas como particulares.

Sin embargo, antes de elegir cómo enviar dinero, es importante tener en cuenta diferentes factores con el fin de lograr las mejores condiciones y evitar pagar comisiones demasiado elevadas.

Si te estás preguntando cuánto cuesta hacer una transferencia bancaria internacional, a continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es una transferencia internacional?

Cuando hablamos de transferencia internacional, nos referimos a una operación que efectuamos para enviar dinero a una cuenta bancaria que se encuentra en otro país.

Las transferencias pueden ser de dos tipos: SEPA/nacionales y SWIFT. Las transferencias SEPA se realizan exclusivamente dentro de la zona única de pagos en euro, un sistema que se introdujo en 2008 para estandarizar la recepción y el envío de pagos electrónicos.

Las transferencias SWIFT, por otra parte, se efectúan mediante el sistema interbancario SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication, por sus siglas en inglés). Es la red más antigua y extendida ya que enlaza a unas 11.000 entidades financieras y corporativas en más de 200 países.

¿Cuánto cuesta hacer una transferencia internacional?

El coste y las comisiones son dos de los aspectos que hay que considerar antes de elegir el método con el que vamos a enviar el dinero, y dependen del tipo de transferencia que queremos efectuar.

Las comisiones para una transferencia SWIFT suelen ser bastante elevadas debido a los costes por la conversión de divisas u otros gastos derivados de los bancos intermediarios. El importe oscila entre los 12 y los 45 euros. Además, hay que tener en cuenta qué tipo de cambio se aplicará para convertir las divisas. Normalmente, se suele aplicar el cambio real, es decir, el que establece el mercado, aunque los bancos podrían aplicar un valor diferente adaptando la tasa de cambio a su favor.

Aunque algunas plataformas promueven transferencias bancarias sin comisión, siempre habrá algún coste oculto para el usuario.

En cambio, las transferencias realizadas entre bancos pertenecientes a la zona SEPA son completamente gratuitas.

Una de las mejores opciones para realizar transferencias internacionales de forma barata es Transferwise, un plataforma que aplica el tipo de cambio real y que cobra una única comisión.

Las ventajas de hacer transferencias internacionales con GoCardless

GoCardless ofrece soluciones para evitar retrasos en los pagos y mejorar la experiencia de tus clientes. El coste por cada transacción es bajo y recibir un pago internacional de 5000 euros es un 75 % más barato con respecto a otras plataformas como PayPal. El tiempo de recepción de una transferencia internacional, además, es relativamente breve.

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