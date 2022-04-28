Cómo cobrar con tarjeta sin un TPV

Los pagos con tarjeta son el método de pago preferido por el 74 % de los españoles, según un informe sobre tendencias de medios de pagos. La forma tradicional de aceptar pagos con tarjeta es a través de un terminal de punto de venta (TPV), pero no todos los negocios pueden permitirse la inversión y el espacio que ocupan un TPV con todos sus periféricos; por ejemplo, las tiendas de comercio electrónico que no cuentan con una tienda física o los negocios que ofrecen sus servicios a domicilio.

Cobrar con tarjeta sin un TPV es posible. Gracias a los avances de la tecnología, aparecen nuevos métodos de pago adaptados a las necesidades únicas de cada tipo de negocio. En este artículo te resumimos tus opciones para poder cobrar con tarjeta a tus clientes sin necesidad de adquirir un TPV.

¿Qué es un TPV?

Un terminal de punto de venta o TPV es el sistema que utilizan los negocios para gestionar las ventas y procesar los pagos de los clientes. Suele estar compuesto de dos partes:

Unos componentes físicos o hardware, como la pantalla, la impresora de recibos y el lector de tarjetas.

Un programa de gestión o software para llevar el control de los productos, el inventario o el volumen de ventas.

Aunque no son lo mismo, muchas veces también se conoce como TPV al tradicional datáfono, que es el dispositivo que se usa para cobrar con tarjeta en los comercios.

Otras opciones para cobrar con tarjeta sin un TPV

A continuación, te proponemos otras tecnologías para poder cobrar con tarjeta a tus clientes y facilitarles el pago sin necesidad de un datáfono o TPV.

TPV virtual

Los comerciantes y vendedores de servicios online han adoptado una solución llamada TPV virtual. Es una pasarela de pagos que permite autorizar manualmente las transacciones con tarjeta iniciadas por el comprador. Un TPV virtual es la versión digital del datáfono tradicional con la que el cliente puede introducir los datos de su tarjeta para procesar el pago a distancia. Esta solución es la más utilizada por los comercios electrónicos que no tienen una tienda física.

TPV móvil

Un TPV móvil es una aplicación para convertir un teléfono inteligente o una tableta en un punto de venta. Así, los negocios pueden aceptar pagos prácticamente desde cualquier lugar: solo se necesita un dispositivo, la aplicación de TPV y conexión a internet. Poder aceptar pagos móviles es esencial para los empresarios que están siempre en movimiento o que buscan soluciones para cobrar in situ sin invertir en un hardware costoso y difícil de transportar.

Enlaces de pago

Son enlaces de pago que pueden enviarse por SMS, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería. El cliente hace clic en el enlace y puede pagar en la página de pago que se abre en el navegador de su teléfono, tableta u ordenador. Este método de pago online es muy conveniente para los comerciantes que no tienen tiempo o dinero para abrir una tienda en línea o que prefieren una manera más flexible de recibir pagos sin necesidad de cargar con un TPV o datáfono.

Códigos QR

Para escanear un código QR, solamente necesitas un teléfono o una tableta. Hoy en día, casi todos los teléfonos inteligentes modernos incorporan de serie un escáner de códigos QR integrado en la cámara, con lo que prácticamente cualquier persona puede hacer uso de los códigos QR. Al escanear un código QR, aparece una notificación con un enlace. El usuario solamente tiene que hacer clic en el enlace, que le redirigirá a una pasarela de pagos donde podrá comprobar el importe pendiente e introducir los datos de su tarjeta para efectuar el pago.

¿Cuál es la mejor opción para cobrar con tarjeta sin un TPV?

Estas son algunas de las soluciones más eficaces para cobrar pagos con tarjeta sin tener que adquirir un TPV. No podemos decirte cuál es la más adecuada para ti, pero cada cliente tendrá un método de pago preferido. Analiza cómo son tus clientes según la actividad de tu negocio y piensa si tus opciones de pago encajan con las preferencias de tu público objetivo.

Los pagos con tarjeta pueden fallar porque se haya desactivado la banda magnética o el chip, por haber extraviado la tarjeta o por haber sido víctima de un robo. Por eso es conveniente contar con otras opciones para aceptar pagos sin necesidad de un TPV, como la domiciliación bancaria con GoCardless. La diferencia frente al pago con tarjeta es que los fondos se retiran directamente de la cuenta bancaria del cliente, con lo que podrás configurar la fecha y el importe de los pagos puntuales desde el panel de control.

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