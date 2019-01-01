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Mara Perkuma-Maslakova

Résultats financiers : GoCardless accélère sur le chemin de la rentabilité
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Press Release
GoCardless s'associe à Endava pour offrir aux entreprises les dernières nouveautés en matière de paiements bancaires
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La collaboration stratégique permet à GoCardless d'atteindre de grandes organisations à grande échelle

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GoCardless s'associe à Endava pour offrir aux entreprises les dernières nouveautés en matière de paiements bancaires
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Alexandra Chiaramonti nommée Directrice Générale Internationale de GoCardless
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Aircall veut s’appuyer sur GoCardless pour croître à l’international
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Résultats financiers : GoCardless continue sur le chemin de la croissance
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GoCardless étend son partenariat stratégique avec Sage, élargissant ainsi sa couverture mondiale et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance
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Les clients de Sage Comptabilité et de Sage Intacct peuvent désormais être payés plus rapidement et éviter des frais coûteux grâce au prélèvement bancaire et aux paiements bancaires open banking

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Ecommpay lance le prélèvement bancaire avec GoCardless Embed
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Les commerçants au Royaume-Uni et en Europe peuvent désormais collecter leurs paiements récurrents d'abonnements directement au sein de la plateforme Ecommpay.

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GoCardless signe un accord pour l'acquisition de Nuapay
GoCardless signe un accord pour l'acquisition de Nuapay

L'acquisition donnera naissance à un fournisseur de services de paiement bancaire complet qui accélérera l'exécution de la stratégie de GoCardless

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GoCardless et Xero renouvellent leur partenariat pour aider les petites entreprises à traverser une période économique difficile
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UNIPaaS s'associe à GoCardless pour ajouter les paiements bancaires à son offre
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La collaboration permettra aux entreprises d'accéder, directement au sein de la plateforme UNIPaaS, aux paiements bancaires dans plus de 25 pays

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GoCardless nomme un nouveau Chief People Officer et un nouveau Head of Corporate Development pour accélérer sa croissance
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GoCardless s'associe à Bluefort: Le paiement bancaire est désormais disponible dans Microsoft Dynamics 365
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GoCardless annonce son partenariat avec Tiime pour permettre à 100 000 entrepreneurs français de se faire payer à temps, sans relances
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