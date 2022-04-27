Virements SEPA Allemagne-France

Avant d’étudier la meilleure façon de procéder pour effectuer un virement SEPA de l’Allemagne vers la France, il convient de décrire brièvement quelques spécificités du secteur bancaire d’outre-Rhin.

Le système bancaire allemand s’est distingué depuis le début des années 2000 par une réelle consolidation, constante depuis une vingtaine d’années, qui a notamment concerné le secteur mutualiste et les Landesbanken – les banques publiques régionales. Il existerait aujourd’hui un peu plus de deux-mille établissements de crédit outre-Rhin, un chiffre qui reste très important, car l’Allemagne compte en effet 2,5 établissements de crédit pour 100 000 habitants, contre un seul pour la France.

Le secteur bancaire allemand comprend principalement trois types d’établissements :

les banques privées (un peu moins de 300), dont seulement deux ont une véritable envergure internationale (la Deutsche Bank et la Commerzbank) ;

les banques publiques, qui comprennent les caisses d’épargne (un peu plus de 400) appartenant aux communes, et les Landesbanken, appartenant aux Länder et aux caisses d’épargne, à qui appartient également une banque de gestion d’actifs sur le plan fédéral, la Dekabank ;

les banques mutualistes (1102) et leurs deux banques de refinancement (la WGZ Bank et la DZ Bank), appartenant à leurs sociétaires.

En plus de ces trois catégories, il faut également prendre en compte les banques publiques d’investissement comme la KfW, troisième banque allemande en termes de bilan, et les établissements de crédit foncier.

Compte tenu de la proximité, de la présence de nombreux travailleurs frontaliers et des très nombreux échanges commerciaux et privés entre les deux pays, les transferts d’argent sont extrêmement importants, et s’effectuent très souvent sous forme de virements.

Étant tous deux membres de l’Union Européenne, les titulaires d’un compte bancaire allemand utiliseront bien entendu en priorité le virement SEPA. Rappelons que la zone SEPA regroupe les membres de l'UE, les pays faisant partie de l’Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi que le Royaume-Uni, Monaco, Andorre, le Vatican, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et Saint-Marin.

Pour envoyer un virement SEPA de l’Allemagne vers la France, la procédure est simplissime. Il suffit de se connecter à son espace personnel sur le site de sa banque, ou de se rendre dans son agence, d’indiquer le numéro du compte à débiter, d’indiquer les coordonnées du compte à créditer – code IBAN et code BIC–, et de préciser la date du virement.

On peut également s’adresser à des prestataires de transfert d'argent, après avoir établi une comparaison entre eux, grâce par exemple à un comparateur en ligne. Pour certains, les frais sont très réduits, mais ce n’est pas toujours le cas.

Coût d’un virement SEPA Allemagne-France

Depuis le mois de juillet 2003, les frais de virement entre deux pays de la zone euro sont identiques à ceux d’un virement au sein d’un même pays, ce qui signifie que si les virements entre deux comptes allemands sont gratuits, ceux entre l'Allemagne et la France le seront également. Cependant, si une banque facture des frais pour les virements interallemands, elle pourra de même en facturer pour des virements d’Allemagne vers la France. Toutefois, si le virement est payant, il ne pourra pas occasionner des frais supérieurs à ceux facturés pour un virement national.

Quels sont les délais ?

Pour un virement international, le délai est de cinq jours ouvrables, mais il sera compris entre un jour ouvrable et quatre jours ouvrables pour un virement effectué au sein de la zone SEPA, et le délai du crédit du virement sur le compte bancaire bénéficiaire sera de quatre jours ouvrables au maximum.

Il ne faut cependant pas oublier la possibilité d’effectuer un virement SEPA instantané, ce qui permet de réduire le délai à une vingtaine de secondes au maximum !

Le virement SEPA instantané

L’option de virement instantané SEPA est désormais souvent proposée par les banques de la zone euro, avec une limite de de quinze-mille euros par virement.

Le virement SEPA instantané (ou paiement SEPA instantané) est effectivement très rapide. Une fois le virement confirmé, que l’expéditeur confirme un virement instantané SEPA, les fonds peuvent être disponibles sur le compte du destinataire dans un délai compris entre dix et vingt seconde. Avec ce système, les virements sont directement acheminés de la banque de l’expéditeur à celle du bénéficiaire, sans intermédiaire. Les virements instantanés SEPA sont également disponibles 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Cependant, les deux banques doivent être enregistrées comme « membres du SEPA instantané ». Il convient donc de procéder au préalable à cette vérification. Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents