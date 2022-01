Frais associés à un virement international

Dans un monde de plus en plus ouvert et face à l’internationalisation des échanges, le virement bancaire s’avère être un allié incontournable pour tout entrepreneur qui désire effectuer un paiement de manière fiable, rapide et efficace.

On peut désormais depuis son Smartphone, ou ordinateur effectuer un paiement de l’autre côté du globe, cependant, il est essentiel de connaître les frais de virement bancaire à l’international pour pouvoir utiliser à bon escient ce moyen de paiement incontournable.

En quoi consiste un virement international ?

Le virement bancaire à l’international se subdivise en deux catégories :

On dénombre le virement effectué entre deux établissements bancaires de deux pays de la zone euro. Il s’agit du virement SEPA qui sera libellé en euro.

On dénombre également le virement qui sera effectué hors de l’espace économique européen. On parle de virement non SEPA, c'est-à-dire d’un virement bancaire en provenance d’un pays de la zone euro à destination d’un pays hors zone euro ou réciproquement.

Il faut noter que la réalisation d’un virement bancaire à l’international implique des frais dont il est important de connaître. Ces frais de virement bancaire à l’international impliquent des taux de change qui peuvent être très volatiles, ainsi, il est possible de choisir un prestataire qui applique des taux de change aux taux réels, avec des frais de transactions abordables.

Les frais de virement bancaire à l’international à connaître

On dénombre plusieurs types de frais qui seront associés à un virement bancaire à l’international :

Frais de change : ce type de frais est calculé sur la base de la conversion de la devise qui sera créditée à l’encontre d’un créancier. Ce qui veut dire que lorsqu’un entrepreneur réalise un virement aux Etats-Unis, les euros qui seront envoyés depuis la France seront convertis en dollar, ce qui implique des frais de change.

Frais d’envoi : il s’ait de frais qui sont prélevés par des entreprises intermédiaires pour la réalisation u virement bancaire à l’internationale. La collecte de type de fond est effectuée par rapport à trois modes différents : Share (partage des frais), Our (prise en charge des frais par l’expéditeur) et Ben (prise en charge des frais par le bénéficiaire du virement international).

Exemple de facturation d’un virement bancaire à l’international

Lorsqu’un entrepreneur souhaite payer un fournisseur pour l’achat de marchandises, il pourra effectuer un virement à destination de son créancier hors d'Europe. Le virement international comprend des frais susmentionnés précédemment. On peut prendre à compter des frais qui varieront de 13 à 70 € au minimum par virement en devises étrangères. L’établissement pourra facturer un pourcentage du montant transféré. Il faudra également prendre en compte les frais de change.

Les établissements bancaires traditionnels ont tendance à appliquer des tarifs plus ou moins élevés dont il faudra prendre connaissance à travers les conventions de compte. Cependant, grâce à l’avènement des fintech et de la digitalisation des opérations à l’international, il est désormais possible de choisir une entreprise comme GoCardless qui propose des frais de change aux taux réel via son partenaire Wise.

Ainsi, les paiements récurrents à l’international auprès des clients de l’entrepreneur pourront être collectés dans de nombreuses devises (GBP, EUR, USD, SEK…), via Gocardless, avec un taux de change réel fournit par Wise. Le taux de change s’avère être le plus avantageux possible et cela est vérifiable auprès de sources comme Google et XE. * Ce qui veut dire que Gocardless ne facture pas de commissions supplémentaires. Par ailleurs, Gocardless propose des frais de transaction beaucoup moins élevés que la concurrence : la tarification concernant les paiements internationaux est de 2 % + €0.20 par transaction, appliquée sur la devise du client.

Les principales raisons de bien choisir son fournisseur de paiement

Il est crucial de choisir une entreprise qui propose des frais beaucoup plus avantageux, cela permettra en outre grâce à la digitalisation d’effectuer des paiements de manière plus rapide. Certaines fintech proposent également d’effectuer des virements à l’international sans avoir à avoir un compte bancaire professionnel.

Par ailleurs, lorsqu’un entrepreneur a son activité professionnelle tournée vers l’international, choisir une fintech qui propose des frais avantageux permet une gestion optimale et intelligente de la trésorerie.

