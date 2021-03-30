Principe et Calcul du Résultat d’Exploitation

Une entreprise a toujours besoin de plusieurs indicateurs pour pouvoir déterminer la rentabilité de son activité. Plusieurs outils comptables seront très utiles comme le résultat d’exploitation, qui permet d’effectuer la différence entre les charges d’exploitation et les produits d’exploitation.

Cet indicateur permet de mesurer la rentabilité et la performance d’une entreprise et de déterminer ce qui influence l’activité d’exploitation. Cet indicateur est déterminé à travers le compte de résultat lors du bilan comptable.

Définition du résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation permet de déterminer les performances de l’entreprise à travers différents indicateurs comme les produits et les charges de l’entreprise lors de la fin de l’exercice comptable. Il s’agit d’un solde intermédiaire de gestion qui donne un aperçu de l’organisation et de la création de richesse au sein de l’entreprise.

Que signifient les résultats d’exploitation positifs ou négatifs ?

Résultat d’exploitation positif : cela signifie que la rentabilité de l’entreprise est bonne, un indicateur positif signifie d’un point de vue comptable que la société a la capacité de couvrir ses charges et génère ainsi un bénéfice d’exploitation.

Résultat d’exploitation négatif : un résultat négatif indique que l’activité de l’entreprise n’a pas été rentable. Cela veut dire que les charges sont supérieures au chiffre d’affaires. D’un point de vue comptable, cela se nomme une perte d’exploitation.

Le calcul s’effectue toujours hors taxes, il s’agit d’un solde intermédiaire de gestion. Le résultat d'exploitation se calcule par la décomposition des charges et des produits annuels de l’exercice comptable.L’indicateur se calcul de la manière suivante :Résultat d’exploitation = produits d’exploitation – charges d’exploitation.Les produits d’exploitation concernent les reprises sur amortissement et provisions et les subventions d’exploitation.Les charges d’exploitations comprennent les variations de stocks et de marchandises ainsi que les cotisations sociales.

Le résultat d’exploitation comprend les produits d’exploitation.

Le produit d’exploitation comprend :

Le chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires apparaît dans le produit d'exploitation dans l’écrasante majorité des cas et comprend la vente de marchandises et/ou de services. Le chiffre d’affaires est toujours exprimé hors taxes et la somme TTC comprend la TVA qui devra être reversée à l’Etat.

Les subventions d’exploitations qui sont versées par l’Etat et les collectivités territoriales.

Les transferts de charges : certaines aides de l’Etat sur des contrats de travail comme l’apprentissage par exemple.

Le résultat d’exploitation comprend les charges d’exploitation.

Les charges d’exploitation comprennent les charges qui se rattachent au chiffre d’affaires comme :

Les achats de marchandises et/ou de matières premières : il s’agit du poste de dépense le plus important dans le calcul du résultat d’exploitation.

Autres achats : il peut s'agir d’achats comme les loyers, assurances, crédit-bail, les dépenses énergétiques (électricité, gaz ….) …

Les charges de personnel : ce poste comprend les salaires bruts, cotisations sociales comme la CSG, rémunérations des dirigeants et toutes les charges sociales.

Impôts et taxes : cette catégorie comprend la taxe foncière, mais exclut l’impôt sur les sociétés, car celui-ci est calculé après avoir déterminé le résultat d’exploitation.- Dépréciations et dotations aux amortissements : cette rubrique comprend les immobilisations qui sont incluses en charges d’amortissement chaque année.

Quelle est l’utilité du résultat d’exploitation ?

Cet indicateur a plusieurs fonctions et permet de refléter la rentabilité d’une entreprise, d’interpréter certaines données importantes comme le cycle d’exploitation. Le résultat d’exploitation permet également à un entrepreneur, de déterminer si les revenus d’une entreprise permettent de couvrir les charges et par ailleurs de savoir s’il y a un écart entre les différents exercices.

Cet indicateur incontournable, pour connaître la situation financière de votre entreprise pourra être calculé à travers un logiciel de comptabilité en ligne comme celui de l’entreprise Axonaut.