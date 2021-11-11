Quel est le montant maximum d’un virement bancaire ?

Le virement bancaire est un moyen très pratique pour transférer de l’argent. Quel est le montant maximum que vous pouvez transférer par virement ? Comment sont fixés les plafonds de virement bancaire ? Découvrez les réponses dans cet article.

Quels sont les différents types de virements bancaires ?

Faire un virement bancaire consiste à transférer de l’argent depuis un compte bancaire (émetteur) vers un autre (bénéficiaire). On peut distinguer différents types de virements bancaires en fonction de l’identité du détenteur du compte bénéficiaire et de la domiciliation du compte.

Le premier type de virement est le virement interne. Dans ce cas, vous êtes le détenteur des deux comptes (émetteur et bénéficiaire). Concrètement, vous déplacez donc votre argent de l’un de vos comptes vers un autre. En général, il n’y a pas de plafond de virement pour les transferts internes.

Un virement externe, quant à lui, met en jeu deux comptes qui appartiennent à des personnes différentes. Cette fois, on distingue deux types de virements externes en fonction de la domiciliation du compte bénéficiaire :

Si celui-ci est situé dans la zone SEPA (acronyme pour Single Euro Payments Area), il s’agit d’un virement SEPA.

Si le compte bénéficiaire ne fait pas partie de la zone SEPA, il s’agit d’un virement international hors SEPA.

Sous certaines conditions, certaines banques proposent également des virements au délai d’exécution très rapide. On parle alors de virement instantané.

Il est important de connaître les différents types de virements car cela peut avoir un impact sur le montant maximum que vous pouvez transférer.

Quel est le plafond d’un virement bancaire ?

Il existe plusieurs réponses à cette question. En fait, le montant maximum d’un virement bancaire n’est pas encadré par la loi. Chaque banque peut donc décider quel plafond appliquer pour chaque type de virement bancaire.

Les plafonds de virements bancaires sont fixés par chaque banque

Vous devez vous tourner vers votre établissement bancaire pour connaître le plafond des virements bancaires que vous pouvez réaliser. Cette information vous permettra d’éviter les mauvaises surprises. En effet, sachez que votre opération sera rejetée si le montant du virement dépasse le plafond autorisé. Vous pourriez donc vous retrouver dans l’impossibilité d’effectuer votre transfert d’argent.

Comme pour les paiements et les retraits d'espèces, votre banque peut imposer différents types de plafonds de virements. Il peut s’agir d’une limite par opération, et/ou d’un plafond quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Les plafonds autorisés sont généralement définis par défaut en fonction de votre convention de compte et de votre situation financière. Toutefois, il est possible de négocier avec votre banque. Vous pouvez ainsi demander une augmentation temporaire ou permanente du montant maximum autorisé pour un virement.

Plafonds de virements chez les principales banques

Pour vous donner un ordre d’idée, voici les plafonds de virements bancaires actuellement pratiqués par quelques grandes banques :

Plafond virement au Crédit Agricole : 3 000 € maximum par virement bancaire.

Plafond virement à la Banque Postale : 3 000 € maximum par jour.

Plafond virement chez Boursorama : Pas de montant maximum pour les virements bancaires.

Plafond virement à la Caisse d’Epargne : 5 000 € maximum par virement et 10 000 € maximum par jour.

Plafond virement au LCL : 5 000 € maximum par virement bancaire et par jour.

Cas particulier du virement instantané

Pour des raisons de sécurité, le virement SEPA instantané est limité de la même façon pour toutes les banques. En effet, le plafond d’un virement instantané est de 15 000 euros. Toutefois, chaque banque est libre de définir un plafond par défaut qui est inférieur. Si c’est le cas, vous pouvez négocier avec votre conseiller pour bénéficier du plafond maximal de 15 000 € par opération.

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