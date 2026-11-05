Vous prélevez vos clients au nom de plusieurs sociétés : filiales, marques, pays ou sites. Avec GoCardless, chaque entité juridique a son propre compte, et ces comptes se relient sous un compte principal. Vos équipes recherchent, consultent et exportent les données de tous les comptes depuis un point central, sans modifier votre intégration.

L’essentiel en trois points

Un compte par entité juridique. Un compte GoCardless collecte pour une seule entité légale, dont l’identité et le compte de versement sont vérifiés.

Multicomptes relie vos comptes. Un compte principal et ses sous-comptes, sur deux niveaux et sans limite de nombre.

La comptabilité consolidée reste chez vous. Vos outils comptables continuent de voir chaque compte séparément.

Pourquoi le prélèvement se complique quand le groupe grandit

Un identifiant créancier (ICS) identifie l’entité qui prélève. Chaque société du groupe a donc ses mandats, son ICS et son compte bancaire. À quelques entités, c’est gérable. À plusieurs dizaines, la même chaîne se répète à chaque fois.

Les gestes se répètent d’une entité à l’autre : éclater le fichier, rapprocher les paiements, suivre les rejets, consolider à la main. Et chaque nouvelle entité, ouverture de site ou rachat relance la chaîne depuis le début.

Multicomptes relie plusieurs comptes GoCardless dans une structure à deux niveaux : un compte principal et des sous-comptes. Chaque entité garde son compte, et votre équipe pilote l’ensemble depuis un point central.

Chaque entité a son compte. GoCardless vérifie l’identité de l’entité juridique et son compte bancaire de versement, qui doit être détenu par cette entité. Vous reliez les comptes. Le compte principal est, par exemple, celui de la holding ou de la société opérationnelle qui porte votre relation avec GoCardless. Vous liez un compte existant, dont l’administrateur valide la demande, ou vous en créez un nouveau. Vous pilotez depuis un point central. Les administrateurs du compte principal recherchent, consultent et exportent les données de plusieurs comptes, gèrent les utilisateurs et leurs droits compte par compte, et passent d’un compte à l’autre avec une seule connexion. Vous ajoutez une entité quand le groupe grandit. Un nouveau compte passe par la vérification d’identité habituelle, puis rejoint votre structure.

La consolidation comptable reste dans votre ERP ou votre outil de trésorerie, qui voit chaque compte séparément. Multicomptes ne demande aucune modification de votre intégration ni de l’API. Sur une offre personnalisée, votre Customer Success Manager active la fonction et vous accompagne dans la mise en place.

Octopus Energy : un contrat, trois zones, 5,5 millions de comptes migrés

Octopus Energy sert 11 millions de clients dans 27 pays. Son contrat avec GoCardless couvre le Royaume-Uni, l’UE et la Nouvelle-Zélande. Ce contrat unique a harmonisé le traitement des paiements à l’échelle mondiale et réduit nettement les coûts de transaction et les efforts de gestion.

La collaboration a débuté en 2022, lors du rachat de Bulb. Les deux équipes ont ensuite mené l’une des plus vastes migrations de prélèvements automatiques du Royaume-Uni : 5,5 millions de comptes et 12 milliards de livres de paiements annuels. Aujourd’hui, GoCardless gère plus d’un milliard de livres de transactions par mois pour Octopus au Royaume-Uni, et les paiements de plus de huit millions de clients finaux à travers six programmes de paiement. Grâce à Success+, notre technologie de relance fondée sur l’apprentissage automatique, Octopus a récupéré 53 millions d’euros de paiements échoués en un an.

« GoCardless s’est révélé un partenaire clé au fil de notre expansion. Il s’agit d’une plateforme robuste, pensée pour soutenir la croissance. »

Mario Lupori, directeur commercial, Octopus Energy

Lire le témoignage complet d’Octopus Energy

Keepcool : près de 80 comptes clients, un reporting par club

Keepcool, réseau d’environ 250 salles de sport, fait reposer son modèle d’abonnement sur le prélèvement : environ 100 000 prélèvements et 3 millions d’euros collectés chaque mois.

Avec son ancien prestataire, l’équipe passait plusieurs jours par mois à produire à la main les reportings sur les statuts de paiement. Depuis la migration de près de 80 comptes clients vers GoCardless, un Customer Success Manager lui prépare des dashboards consolidés, avec une analyse par club des taux d’impayés et d’échec. Résultat : trois jours de productivité gagnés par mois. Créer et onboarder ces comptes faisait partie de leurs craintes : un manager dédié côté GoCardless a accompagné l’équipe.

« Avec notre ancien prestataire, on devait aller se connecter à 80 comptes différents et faire nos reportings manuellement. »

Hélène Brillant-Hartmann, responsable administrative et financière, Keepcool

Lire le témoignage complet de Keepcool

Selon la structure de votre groupe

Groupe de sociétés. Votre sujet est opérationnel : moins de fichiers à éclater, moins de rapprochements à la main, des rejets suivis entité par entité. Keepcool a gagné trois jours par mois sur le seul reporting. Pour comparer, demandez à votre prestataire actuel combien de connexions il faut pour sortir un reporting de groupe, et ce qui se passe le jour où vous ouvrez une entité.

Grand compte. Votre sujet est la maîtrise du risque : des droits d’accès définis compte par compte, un interlocuteur dédié pour la mise en place, une migration que d’autres ont menée à grande échelle. Octopus Energy a migré 5,5 millions de comptes avec GoCardless. Parlez-nous de votre périmètre juridique, de votre ERP et de votre calendrier : nous répondons aux questions de votre direction juridique et de votre DSI.

Questions fréquentes

Peut-on prélever pour plusieurs sociétés avec un seul compte GoCardless ?

Non. Un compte GoCardless collecte pour une seule entité légale, dont l’identité et le compte de versement sont vérifiés. Pour un groupe, on crée un compte par entité et on les relie avec Multicomptes.

Chaque entité a-t-elle besoin de son propre identifiant créancier (ICS) ?

L’ICS identifie le créancier : il est propre à chaque entité juridique qui prélève. Votre interlocuteur GoCardless vous précise la configuration adaptée à votre groupe.

Peut-on consolider les paiements et les rejets de toutes les entités ?

Vous consultez et exportez les données de plusieurs comptes depuis un point central, selon les droits de chaque utilisateur. La consolidation comptable se fait dans votre ERP, qui voit chaque compte séparément.

Autant que vous le souhaitez, sans limite, sur deux niveaux : un compte principal et ses sous-comptes. Pour ajouter une entité, vous liez un compte existant, dont un administrateur valide la demande, ou vous créez un nouveau compte, qui passe par la vérification d’identité.

Elle se prépare avec l’équipe GoCardless, selon votre structure. Chez Keepcool, près de 80 comptes clients ont été créés et onboardés avec l’aide d’un manager dédié. Octopus Energy a migré 5,5 millions de comptes.

Multicomptes demande-t-il de modifier mon intégration ?

Non. La fonction se gère dans le tableau de bord GoCardless, sans changement de votre intégration ni de l’API. Vos outils partenaires continuent de voir chaque compte individuellement.

Vous prélevez pour plusieurs entités : parlons de votre structure

Entités, pays, ERP, volumes : nous partons de votre structure et nous vous montrons comment la relier.