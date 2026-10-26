GoCardless et Opencell s'associent pour simplifier l'encaissement des paiements des grandes entreprises

Les clients d'Opencell pourront automatiser leurs encaissements, limiter les échecs de paiement et mieux piloter leurs revenus, même avec des modèles de facturation complexes.

Paris, le 27 octobre 2026 – La société de paiement bancaire GoCardless annonce la signature d'un partenariat avec Opencell, éditeur français fondé en 2015 spécialisé dans les solutions de monétisation et de gestion des revenus. Cette collaboration vise à simplifier et à automatiser l'encaissement des paiements des ETI et des grandes entreprises, grâce à l'intégration native des solutions de GoCardless au sein de la plateforme Opencell.

Grâce à ce partenariat, les clients d'Opencell pourront automatiser leurs prélèvements, suivre leurs paiements et rapprocher automatiquement les factures des sommes encaissées, directement depuis la plateforme Opencell.

Ils pourront également bénéficier de deux solutions de GoCardless reposant sur le machine learning : Success+, qui analyse des millions de données de paiement pour optimiser les nouvelles tentatives de prélèvement et récupérer automatiquement jusqu'à 70 % des paiements échoués en moyenne, limitant ainsi les relances manuelles ; et Protect+, qui détecte les transactions potentiellement frauduleuses.

Des modèles de facturation plus complexes, de nouveaux défis pour les paiements

Le développement des modèles de facturation à l'usage et des modèles hybrides, associant abonnement fixe et consommation variable, crée de nouveaux défis pour les entreprises en matière de paiement. Cette évolution est particulièrement visible dans des secteurs comme l'énergie, où les factures dépendent de la consommation réelle, ou de la mobilité, avec la facturation au kilomètre ou à la recharge de véhicules électriques. L'essor des services reposant sur l'intelligence artificielle, facturés selon le nombre de requêtes, de tokens ou d'appels d'API, accentue encore cette tendance.

Pour les ETI et les grandes entreprises, ces modèles de plus en plus complexes exigent davantage de flexibilité, qu'il s'agisse d'adapter leurs tarifs, de lancer de nouveaux services ou de gérer des paiements dont les montants varient d'une période à l'autre. Les systèmes de facturation historiques, les rapprochements manuels et les échecs de paiement peuvent générer des coûts supplémentaires, peser sur la trésorerie et alourdir la charge de travail des équipes financières. En reliant plus étroitement facturation et encaissement, le partenariat entre GoCardless et Opencell vise à aider les entreprises à relever ces défis.

Des déploiements techniques simplifiés et accélérés

Au-delà de l'automatisation des encaissements, le partenariat permettra également de simplifier les déploiements techniques. Alors qu'une intégration spécifique nécessitait auparavant environ trois semaines de développement, ce partenariat devrait permettre de réduire ce délai à 24 à 48 heures. GoCardless et Opencell prendront également en charge les futures mises à jour, limitant ainsi le recours à de nouveaux développements spécifiques à mesure que leurs plateformes évoluent.

Avec ce partenariat, Opencell rejoint l'écosystème de GoCardless, qui compte plus de 350 intégrations avec des plateformes de facturation, de comptabilité et de gestion de la relation client, telles que Zuora, Salesforce, Chargebee, Sage ou encore Pennylane. Ce vaste réseau permet aux entreprises de gérer leurs paiements directement depuis les outils qu'elles utilisent au quotidien.

David Meyer CEO, Opencell :

« Pour nos clients, une facture n'a de valeur que lorsqu'elle est encaissée. En intégrant nativement GoCardless à Opencell, nous refermons la boucle entre facturation et paiement. Grâce à son expertise des paiements bancaires, à sa couverture internationale et à ses solutions de gestion des échecs de paiement et de prévention de la fraude, nous pourrons offrir à nos clients des encaissements plus fiables et automatisés, y compris pour les modèles de facturation à l'abonnement ou à l'usage, avec des montants variables. Ce partenariat illustre notre ambition : offrir une plateforme de monétisation ouverte et complète, de l'offre jusqu'à l'encaissement. »

Milo Cilloni, Directeur des Partenariats Internationaux chez GoCardless :

« À mesure que les entreprises adoptent des modèles de facturation plus complexes, l'encaissement des paiements devient lui aussi plus difficile à gérer. Avec des structures tarifaires plus flexibles et des montants de paiement variables, les équipes financières doivent relever des défis croissants pour gérer leurs encaissements, limiter les échecs de paiement et conserver une bonne visibilité sur leur trésorerie. Les entreprises ont besoin de solutions de paiement capables de s'adapter à l'évolution de ces modèles. Grâce à notre partenariat avec Opencell, nous les aidons à mieux articuler facturation et paiement, à simplifier leurs processus financiers et à fiabiliser leurs encaissements. »

Contacts presse GoCardless France

Moreno Conseil

Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

Sonia Lawson - 06 11 46 69 36 - sonia@morenoconseil.com

Sur GoCardless

GoCardless, société du groupe Mollie, est un leader mondial des paiements bancaires. Plus de 100 000 entreprises, des start-up aux grandes marques, utilisent GoCardless pour collecter, gérer et envoyer des paiements bancaires via le prélèvement automatique, les paiements en temps réel et l’open banking. Avec plus de 130 milliards de dollars US de paiements traités chaque année dans plus de 30 pays, GoCardless prend en charge les paiements récurrents comme ponctuels, en réduisant les relances, le stress et les frais élevés qui leur sont associés. Sa plateforme de paiement de bout en bout intègre également des solutions basées sur l’IA permettant d’améliorer le taux de réussite des paiements et de réduire la fraude, ainsi que des connexions avec plus de 350 plateformes utilisées quotidiennement par les entreprises.

GoCardless a son siège social au Royaume-Uni et dispose d’équipes et d’activités en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com et suivez GoCardless sur LinkedIn @GoCardless.

Mollie est un partenaire de référence des entreprises en matière de paiements et de services financiers, ancré en Europe et présent à l’international.

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À propos d'Opencell

Fondé en 2015, Opencell est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la monétisation et la gestion des revenus. Issue d'un socle open source, sa plateforme couvre l'ensemble du cycle quote-to-cash, de la création des offres et de la gestion des abonnements à la facturation et au recouvrement. Elle permet aux entreprises de gérer de grands volumes de données de consommation et des modèles tarifaires complexes, combinant abonnements, facturation à l'usage et tarification variable, en B2B comme en B2C.

Grâce à son architecture ouverte et modulaire, reposant sur des API, Opencell s'intègre aux systèmes d'information existants (ERP, CRM, prestataires de paiement), en mode SaaS ou sur les infrastructures de ses clients. Sa grande configurabilité permet aux entreprises de lancer rapidement de nouvelles offres, sans développements spécifiques.

Éditeur français et européen, Opencell accompagne les ETI et les grandes entreprises dans différents secteurs, notamment les télécommunications, l'énergie, la mobilité et les services, en tenant compte des exigences réglementaires locales, notamment SEPA, RGPD et la réforme de la facturation électronique.

www.opencellsoft.com