Mollie et GoCardless s’allient pour former un leader européen des paiements et des services financiers

Une plateforme financière unique réunissant paiements, comptes et financement, adoptée par plus de 350 000 entreprises dans plus de 30 marchés.

AMSTERDAM / PARIS – 01 septembre 2026 – Mollie annonce la finalisation de l’acquisition de GoCardless, acteur mondial de référence du les paiement bancaire. Ensemble, les deux sociétés accompagnent plus de 350 000 entreprises dans plus de 30 marchés. Koen Köppen, CEO de Mollie, prend la direction du groupe, tandis que GoCardless poursuit ses activités sous la marque « GoCardless, a Mollie company » menée par son co‑fondateur Hiroki Takeuchi, soulignant le rôle stratégique de la marque et de sa technologie Pay by Bank. Les entreprises en phase de croissance ont rarement toutes leurs opérations financières réunies au même endroit. Les paiements par carte chez un prestataire, les prélèvements chez un autre, le compte dans une banque et le financement auprès d’un acteur différent. Chaque relation ajoute une intégration à maintenir, un rapprochement supplémentaire en fin de mois, et aucune vue d’ensemble sur la trésorerie disponible. Mollie rassemble désormais paiements, comptes et financement au sein d’une plateforme financière unique, supportée par un seul partenaire. Au cœur de l’offre, une plateforme de paiements complète réunissant les solutions cartes et locales de Mollie, reconnues parmi les meilleures du marché, et la technologie Pay by Bank de GoCardless, disponible dans 38 pays, pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs paiements, maîtriser leurs finances et accélérer leur développement en toute confiance.

« Ce n'est pas seulement le rapprochement de deux entreprises. Cela élargit concrètement ce que nos clients peuvent faire », déclare Koen Köppen. « Deux activités complémentaires, le même ADN, et une mission commune : rendre la gestion de l'argent simple. Nos clients disposent désormais d'un partenaire financier qui évolue au rythme de leurs ambitions. » Mollie s’appuie sur un ancrage européen fort, et une construction marché par marché : moyens de paiement locaux, support dans la langue du pays, onboarding localisé et équipes réparties dans 12 villes de l’EEE. GoCardless partage cette même exigence et apporte au groupe une présence consolidée aux États‑Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle‑Zélande.

Les deux sociétés franchissent cette étape avec une base financière solide : Mollie a atteint la rentabilité en EBITDA en 2024 et généré 147 millions d’euros de chiffre d’affaires net en 2025, tandis que GoCardless a enregistré son premier trimestre positif en EBITDA à l’été 2025. Cette robustesse permet une intégration maîtrisée et entièrement centrée sur les clients. Aucun changement immédiat pour eux : services, interlocuteurs et contrats restent inchangés. L’intégration se fera progressivement, au rythme de leurs besoins, pour proposer une offre plus complète.

« Notre engagement est clair : les besoins de nos clients passeront toujours en premier », ajoute Koen Köppen. « Ils disposent désormais d’un partenaire financier conçu pour durer. Ensemble, nous sommes plus forts et impatients de façonner l’avenir des services financiers pour toutes les entreprises, en Europe et au‑delà. »

À propos de Mollie

Mollie est le partenaire de référence pour les paiements et les services financiers des entreprises, avec un ancrage européen et une présence mondiale. En réunissant Mollie et GoCardless, le groupe propose désormais une offre unifiée qui combine paiements, comptes et financement d’entreprise, permettant à plus de 350 000 sociétés de déplacer, gérer et optimiser leur argent où qu’elles opèrent.

Avec des équipes et des opérations présentes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie‑Pacifique, ainsi qu’un vaste réseau Pay by Bank, Mollie accompagne aussi bien les start-up en forte croissance que les grandes entreprises dans plus de 30 marchés. Fondée à Amsterdam en 2004, Mollie poursuit la même mission : rendre les paiements et la gestion financière simples et fluides pour toutes les entreprises, en Europe et au-delà.