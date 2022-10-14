Prélèvement inconnu sur compte bancaire

La mise en place du virement SEPA a permis aux entreprises et aux particuliers de payer leurs factures d’une manière automatique et a simplifié les paiements récurrents.

Cependant, il peut arriver qu’un prélèvement se présente sur votre compte et vous n’en reconnaissez pas la provenance. Il peut s’agir d’un simple oubli de votre part, ou alors son libellé prête à confusion. Par exemple, le libellé correspond à la raison sociale ou la maison mère de votre fournisseur alors que vous traitez avec une filiale, ou votre fournisseur a changé de nom. Mais malheureusement dans la plupart des cas, l’origine d’un prélèvement bancaire inconnu est frauduleuse. Dans ce cas, il est important de l’identifier rapidement pour entreprendre les démarches en vue d’un remboursement.

Chaque prélèvement légitime contient des informations qui permettent de l’identifier : nom du créancier, montant et date du prélèvement. Si vous ne les reconnaissez pas, il existe des solutions pour retrouver l’organisme débiteur :

Connectez-vous à votre espace personnel sur l’application ou sur le site de votre banque. Cliquez sur le prélèvement (ou sur une icône d’informations – selon les fonctions de votre appli). Cette fonction permet d’afficher l’historique des prélèvements du même créancier sur votre compte.

Si ces renseignements ne sont toujours pas parlants, cherchez l’enseigne du créancier sur un moteur des recherches, tel que Google ou Safari. Si la société est légitime, il sera facile de retrouver son nom, adresse et numéro de téléphone. Vous pouvez aussi contacter votre banque et leur confier cette recherche. Attention toutefois : ce service peut être payant selon les banques.

Quel recours en cas de fraude ?

Si un prélèvement SEPA inconnu s’avère frauduleux, vous avez droit au recours auprès de votre banque. Contactez sans tarder votre conseiller, car dans le cas d’une utilisation frauduleuse des coordonnées bancaires, la banque est tenue de rembourser intégralement le client, quel que soit le montant de la fraude. Vous avez 13 mois pour contester ce prélèvement suivant la date du débit du compte (art. L133-18 du Code monétaire et financier).

Vous pouvez aussi demander à la banque de créer des listes : une liste noire pour exclure des prélèvements suspicieux et une liste blanche contenant des créanciers dont les prélèvements sont autorisés. Pensez toutefois à la mettre à jour à chaque ajout d’un nouveau créancier pour éviter des refus de prélèvement. Vérifiez aussi la brochure tarifaire de votre banque car ce service peut être payant.

Prélèvement SEPA et GoCardless

Comme dans le cas d’un virement SEPA reçu, choisir GoCardless peut vous éviter les problèmes liés à la saisie manuelle des paiements ou aux oublis.

GoCardless simplifie la collecte de paiements ponctuels ou récurrents et vous permet de les automatiser en toute sérénité.

Spécialiste des prélèvements en ligne, GoCardless gère l'ensemble du processus d'encaissement en votre nom. Les entreprises peuvent encaisser et gérer leurs paiements en utilisant notre tableau de bord en ligne ou via notre API. Vous pouvez ensuite associer GoCardless à votre logiciel de facturation pour automatiser les rapprochements, que ce soit pour des paiements sortants ou entrants.

GoCardless permet aux créanciers de collecter des prélèvements dans toute la zone SEPA ainsi qu'au Royaume-Uni.

Alors que la fraude est citée par de nombreuses entreprises comme une menace principale, elles se soucient aussi d’offrir à leurs clients une expérience de paiement optimale. Avec notre nouvelle solution « Verified Mandates », nous n’aurez plus à choisir entre la prévention de la fraude et l’expérience client. Notre solution vous permet d’intégrer de nouveaux clients, vérifier leurs informations et mettre en place un mandat de prélèvement bancaire en même temps. Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée à Verified Mandates.