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Verified Mandates

Anticipez la fraude au paiement

Vérifiez l’authenticité des données bancaires d’un nouveau client sans compromettre l’expérience de paiement.

Parlez à un expert

Entre prévention de la fraude et expérience client. Pourquoi devoir choisir ?

Beaucoup d’entreprises citent la fraude comme l’une des principales menaces qu’elles rencontrent aujourd’hui. De plus, lorsqu’on intègre des milliers de nouveaux clients chaque jour, comment contrôler chaque nouveau paiement tout en offrant aux clients une expérience de paiement sans interruption ?

Avec Verified Mandates, vous pouvez désormais vérifier vos clients et mettre en place un mandat de prélèvement bancaire en même temps. L’open banking permet aux clients qui mettent en place de nouveaux paiements récurrents d’être redirigés vers leur espace bancaire en ligne ou mobile pour instantanément authentifier leurs coordonnées bancaires.

Une fois le compte vérifié, nous envoyons une confirmation immédiate à votre client et à vous-même.

Avantages

Prévention de la fraude instantanément

Plus d'un tiers des entreprises mettent deux à trois jours pour identifier les paiements frauduleux. Repérez immédiatement les tentatives de fraude.

Protection des revenus

Prévenez la fraude avant qu’elle n’arrive et faites confiance à vos paiements pour mieux prévoir vos flux de trésorerie.

Expérience client optimale

Proposez une expérience de paiement transparente et vérifiez les nouveaux clients directement dans le processus de paiement.

Gain de temps et d’argent

Gérez la prévention de la fraude et les paiements au même endroit, réduisant ainsi le temps passé sur les tâches administratives et le nombre d’outils utilisés.

Regardez une démo

Vous souhaitez savoir à quoi ressemblerait l’expérience pour vos clients ? Regardez notre démo.

Comment fonctionne Verified Mandates

Utilisez Verified Mandates pour :

Les entreprises avec un volume d’abonnements important

Lorsque vous ajoutez des centaines ou des milliers de nouveaux clients chaque jour, Verified Mandates vous aide à contrôler les nouveaux clients à grande échelle.

Parfait si vous offrez un essai gratuit aux nouveaux clients.

Les paiements d’un montant élevé

Si la valeur de vos abonnements est particulièrement élevée, Verified Mandates vous permet de garder l’esprit tranquille car vos revenus sont sécurisés.

  • Les entreprises avec un volume d’abonnements important

    Lorsque vous ajoutez des centaines ou des milliers de nouveaux clients chaque jour, Verified Mandates vous aide à contrôler les nouveaux clients à grande échelle.

    Parfait si vous offrez un essai gratuit aux nouveaux clients.

  • Les paiements d’un montant élevé

    Si la valeur de vos abonnements est particulièrement élevée, Verified Mandates vous permet de garder l’esprit tranquille car vos revenus sont sécurisés.

Commencez à utiliser Verified Mandates dès aujourd’hui.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.