Beaucoup d’entreprises citent la fraude comme l’une des principales menaces qu’elles rencontrent aujourd’hui. De plus, lorsqu’on intègre des milliers de nouveaux clients chaque jour, comment contrôler chaque nouveau paiement tout en offrant aux clients une expérience de paiement sans interruption ?

Avec Verified Mandates, vous pouvez désormais vérifier vos clients et mettre en place un mandat de prélèvement bancaire en même temps. L’open banking permet aux clients qui mettent en place de nouveaux paiements récurrents d’être redirigés vers leur espace bancaire en ligne ou mobile pour instantanément authentifier leurs coordonnées bancaires.

Une fois le compte vérifié, nous envoyons une confirmation immédiate à votre client et à vous-même.