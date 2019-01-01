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Verified Mandates
Vérifiez l’authenticité des données bancaires d’un nouveau client sans compromettre l’expérience de paiement.
Beaucoup d’entreprises citent la fraude comme l’une des principales menaces qu’elles rencontrent aujourd’hui. De plus, lorsqu’on intègre des milliers de nouveaux clients chaque jour, comment contrôler chaque nouveau paiement tout en offrant aux clients une expérience de paiement sans interruption ?
Avec Verified Mandates, vous pouvez désormais vérifier vos clients et mettre en place un mandat de prélèvement bancaire en même temps. L’open banking permet aux clients qui mettent en place de nouveaux paiements récurrents d’être redirigés vers leur espace bancaire en ligne ou mobile pour instantanément authentifier leurs coordonnées bancaires.
Une fois le compte vérifié, nous envoyons une confirmation immédiate à votre client et à vous-même.
Plus d'un tiers des entreprises mettent deux à trois jours pour identifier les paiements frauduleux. Repérez immédiatement les tentatives de fraude.
Prévenez la fraude avant qu’elle n’arrive et faites confiance à vos paiements pour mieux prévoir vos flux de trésorerie.
Proposez une expérience de paiement transparente et vérifiez les nouveaux clients directement dans le processus de paiement.
Gérez la prévention de la fraude et les paiements au même endroit, réduisant ainsi le temps passé sur les tâches administratives et le nombre d’outils utilisés.
Vous souhaitez savoir à quoi ressemblerait l’expérience pour vos clients ? Regardez notre démo.
Lorsque vous ajoutez des centaines ou des milliers de nouveaux clients chaque jour, Verified Mandates vous aide à contrôler les nouveaux clients à grande échelle.
Parfait si vous offrez un essai gratuit aux nouveaux clients.
Si la valeur de vos abonnements est particulièrement élevée, Verified Mandates vous permet de garder l’esprit tranquille car vos revenus sont sécurisés.
Lorsque vous ajoutez des centaines ou des milliers de nouveaux clients chaque jour, Verified Mandates vous aide à contrôler les nouveaux clients à grande échelle.
Parfait si vous offrez un essai gratuit aux nouveaux clients.
Si la valeur de vos abonnements est particulièrement élevée, Verified Mandates vous permet de garder l’esprit tranquille car vos revenus sont sécurisés.
Comment fonctionne Verified Mandates
Verified Mandates se trouve directement sur la plateforme de paiement GoCardless.
Les nouveaux clients remplissent un formulaire de prélèvement bancaire dans votre processus de paiement.
Grâce à l’open banking, les clients sont automatiquement redirigés vers leur compte bancaire pour confirmer leurs données.
Une fois la validation effectuée, vos clients peuvent terminer leur paiement. Et vous recevez une notification instantanée à chaque validation réussie.