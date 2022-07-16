Lorsqu’un entrepreneur accomplit sa prestation ou effectue la livraison de biens pour le client, le mode de facturation est essentiel pour une bonne gestion de la trésorerie. En effet, le choix du mode de facturation s’avère vital par rapport au type de prestation que l’entrepreneur va proposer. Ainsi, un entrepreneur dans le bâtiment ne proposera pas le même mode de facturation qu’un entrepreneur dans le secteur de la restauration.

Par ailleurs, le type de facturation sera un argument commercial à l’encontre de la clientèle. Il est essentiel pour l’entrepreneur de choisir le mode de facturation optimal à la nature de son activité. Ce mode de facturation sera vraisemblablement un allié indispensable pour gérer de manière optimale la trésorerie de l’entreprise.

Quel mode de facturation choisir ?

Ainsi, après avoir défini les différents coûts, l’entrepreneur pourra déterminer le coût global de sa facture. De ce fait, il pourra privilégier le mode de facturation. On définit plusieurs types de facturation, celle par rapport au projet (ou au forfait), par abonnement, au temps dépensé, par rapport aux résultats et à la valeur générée. Voici les différents coûts à prendre en compte :

Le choix du mode de facturation pour un entrepreneur doit prendre en compte différents paramètres :

Ce que l’entrepreneur souhaite se verser pour sa propre rémunération.

Les charges comme les cotisations sociales, les différentes taxes ou encore l’impôt sur le revenu.

Charges diverses dans le cadre professionnel : achat de matériels, déplacement, recours à des sous-traitants…

Quels sont les différents types de mode de facturation ?

Mode de facturation au temps passé : ce mode de facturation consiste à proposer un tarif par rapport au temps passé sur la prestation comme le nombre d’heures passées. On peut proposer ce mode de facturation à un client dont la relation commerciale est basée sur la confiance.

Mode de facturation au forfait : il s’agit d’un mode de facturation qui permet de rassurer le client et de proposer un tarif fixe sur une prestation. Cependant, ce mode de facturation est risqué, car l’entrepreneur peut passer beaucoup plus de temps sur l’accomplissement de la prestation que le forfait avait prévu.

Mode de facturation par abonnement : les entrepreneurs qui proposent un service récurrent à l’encontre de la clientèle peuvent opter pour ce mode de facturation. Le client connaît à l’avance ce qu’il doit payer à intervalles réguliers (généralement tous les mois).

Mode de facturation à la performance : ce type de facturation est à double tranchant. Il peut s’avérer être très rentable mais très risqué. Il est nécessaire de devoir évaluer de manière optimale les retombées de la prestation. Cela peut-être par exemple un consultant en référencement qui propose à un propriétaire de site internet d’améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche.

Quelle solution de paiement en ligne pour son mode de facturation ?

Après avoir choisi le mode de facturation, l’entrepreneur doit envisager de choisir une solution de paiement en ligne pour se faire payer. Le processus de facturation est généralement à l’initiative du client. Cela consiste à envoyer une facture au client qui devra effectuer un virement, payer par chèque ou en espèces à l’encontre de l’entrepreneur.

La problématique réside dans le fait que le processus de paiement est à l’initiative du client, ce qui peut entraîner dans la plupart des cas des retards de paiement ou des impayés. Ainsi, 58 % des paiements de factures de petites entreprises sont à l’initiative des clients.

GoCardless propose une solution de paiement peu coûteuse et très facile à mettre en place pour les paiements récurrents (mode de facturation par abonnement) ou pour les paiements ponctuels. La solution consiste à collecter directement les paiements des factures via le prélèvement SEPA sur les comptes bancaires des clients à une date précise.

La solution de paiement en ligne est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. Cela permettra d’automatiser son processus de facturation dans les meilleures conditions par rapport au mode choisi et de collecter les paiements de manière optimale. Le mode de facturation est optimisé avec une diminution de 51 % des retards de paiements grâce à GoCardless.