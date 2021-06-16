Connaître l’utilité de la Marge Nette

Chaque entrepreneur doit être en état de pouvoir suivre la rentabilité de son entreprise, afin d’avoir un aperçu global de son activité. Il existe ainsi plusieurs indicateurs comptables comme la marge brute et la marge nette.

La marge nette est un ratio très utilisé dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Cet indicateur permet de mesurer la rentabilité financière d’une entreprise. Il s’exprime en pourcentage et permet à l’entrepreneur de savoir à quel niveau se situe l’activité économique de son entreprise.

Les objectifs de la marge nette

On nomme la marge nette également la « marge bénéficiaire nette ». Elle permet à un entrepreneur d’avoir un aperçu de la rentabilité globale de son entreprise. Il s’agit d’un indicateur comptable qui permet de savoir le bénéfice qui est dégagé sur chaque euro de chiffre d’affaires.

La marge nette s’obtient après avoir déduit certains frais comme les frais d’exploitation, les frais d’intérêt et les impôts.

A savoir qu’une marge nette élevée indique que l’entreprise a une bonne maîtrise de ses différentes dépenses par rapport à ses concurrents.

Pourquoi un entrepreneur devrait utiliser cet indicateur comptable ? Cela lui permet d’avoir un contrôle optimal de ses différentes dépenses en vue d’accroître l’activité et la rentabilité de son entreprise. Cet indicateur comptable peut être comparé avec les entreprises concurrentes, afin d’avoir un aperçu global du secteur d’activité.

Le calcul de la marge nette ne doit pas être confondu avec d’autres indicateurs qui peuvent sembler identiques. Comme par exemple le résultat net qui se calcule à travers la différence entre les produits et les charges inhérents à l’entreprise.

On calcul la marge nette généralement pour avoir un aperçu cohérent de la situation de l’entreprise, après avoir déterminé la marge brute. La marge brute correspond à la marge qu’une entreprise obtient sur chaque vente. Cela permet de savoir si chaque produit ou service commercialisé par l’entreprise permet de dégager un bénéfice.

Le calcul de la marge brute diffère d’un secteur d’activité à l’autre et se calcule de la manière suivante :

Chiffre d’affaires – coûts de revient = marge brute.

Le chiffre d’affaires désigne le niveau d’activité réalisé hors taxes, alors que les coûts de revient, que l’on appelle également « charges variables » ou « charges opérationnelles », évoluent par rapport à l’activité de l’entreprise. Ces charges correspondent notamment aux coûts des matières premières, du personnel, de distribution…

Après avoir déterminé cet indicateur, on peut procéder au calcul de la marge nette.

Marge nette = Bénéfice net ÷ chiffres d’affaires x 100

Prenons un exemple : un commerçant qui vend des habits, dégage un chiffre d’affaires annuel de 500 000 € et un bénéfice de 55 000 €. Ainsi, on calcule la marge nette de la manière suivante :

55 000 €/500 000 € x 100 = 11 % de marge nette

Pour savoir si le commerçant est rentable par rapport à ses concurrents, il pourra notamment se servir de cet indicateur pour effectuer des comparaisons, au sein de son propre secteur d’activité.

Les différences entre la marge brute et la marge nette

Comme il a été déterminé précédemment, la marge nette permet à l’entrepreneur d’avoir un aperçu global de la rentabilité de son entreprise. Cet indicateur comptable se différencie de la marge brute en se basant notamment sur les bénéfices et non sur le chiffre d’affaires.

La marge nette a l’avantage de prendre en considération dans son calcul, l’ensemble des charges fixes de l’entreprise.

Si vous souhaitez calculer cet indicateur comptable pour en savoir plus sur la situation de votre entreprise. Vous avez la possibilité d’utiliser un logiciel de comptabilité comme celui de Sage qui vous permettra de calculer très facilement la marge nette.