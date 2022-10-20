Paiement comptant à réception de facture

Le processus de facturation implique de déterminer les délais de paiement avec les mentions obligatoires de la facture comme le mode de paiement. Cependant, puis-je imposer le paiement comptant à réception de la facture ? Il existe plusieurs manières de facturer et le paiement comptant est une méthode en vigueur chez les professionnels.

Le paiement comptant à réception de la facture vous permet d’être payé dans les délais impartis. Il peut s’appliquer dans certains cas de figure dans votre processus de facturation. La question que nous allons tenter de répondre via cet article : pouvez-vous imposer le paiement comptant à réception de la facture ?

Peut-on imposer le paiement comptant à réception de la facture ?

Il existe deux moyens concrets pour imposer le paiement comptant à réception de la facture :

Devis et contrat commercial : Vous devez le préciser sur le devis afin d’obtenir le paiement comptant à réception de la facture. Le paiement comptant devra être précisé lors de la signature du devis et du contrat commercial.

Pénalités de retard : Il est également possible de définir des intérêts de retard. Cela permet de se faire payer rapidement car le client ne souhaite pas avoir des pénalités de retard. Les pénalités de retard sont définies par rapport à un taux en vigueur ou un pourcentage que vous pouvez appliquer.

Comment obtenir le paiement comptant à réception de la facture ?

On définit plusieurs types de facturation dont :

Paiement à réception de la facture : si vous envoyez vos factures par la poste, le délai de paiement est généralement d’une semaine. Ainsi, vous devez prendre en considération le temps d’envoi, de réception du courrier et le paiement que le client devra effectuer pour pouvoir bénéficier d’un paiement comptant à réception de la facture.

Dans le cas d’un envoi de facture en ligne par e-mail, le délai de paiement est de plusieurs jours, ce qui laisse au client d’effectuer le paiement. Cependant, le client peut refuser d’être facturé par e-mail et il faudra envoyer la facture par la poste

Paiement comptant : si vous vendez de la marchandise à un client, il devra payer la facture le jour de la livraison.

Ainsi, le paiement comptant à réception de la facture est possible pour ces cas de figure. Vous pouvez ainsi imposer le paiement à réception de la facture dans certaines situations.

Autrement, il existe différents délais de paiement comme les délais négociés comme 60 jours après l’émission de la facture ou 45 jours fin de mois. Ces délais devront être définis dans les conditions de vente et nécessite un accord entre les deux parties.

Puis-je imposer le paiement à réception de facture ?

Vous pouvez en outre bénéficier d’un paiement comptant à réception de la facture via une solution de paiement optimale. Le principal souci réside dans le fait de devoir envoyer une facture au client et de devoir attendre le paiement. En effet, lorsque vous envoyez la facture au client, le moyen de paiement généralement utilisé est le virement bancaire ou encore le chèque. Ce qui donne au client un contrôle complet du processus de paiement et entraîne des retards de paiement ou des impayés.

Une solution de paiement comme GoCardless permet d'obtenir le paiement comptant à réception de la facture. La fintech propose le prélèvement SEPApour collecter le paiement de la facture sur les comptes bancaires de vos clients. Vous pourrez ainsi collecter le paiement à une date d’échéance précise et cela permettra de réduire de manière considérable les retards de paiement et les paiements : 97,1 % des paiements qui sont initiés avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 solutions partenaires, dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. Vous pourrez émettre une facture avec Sage et collecter le paiement avec GoCardless. Ce qui vous apportera une visibilité complète sur le statut du paiement de chaque facture sur un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation.