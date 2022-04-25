Importance et calcul du DSO

La gestion de la trésorerie et du fonds de roulement nécessite pour l’entrepreneur d’utiliser différents outils qui sont à sa disposition. Parmi les nombreux outils de mesure, on trouve le DSO. Il s’agit de l’acronyme en anglais de Days sales outstanding, qui signifie en français « Délai moyen de paiement ».

Le DSO est également appelé NJC (nombre de jours de Crédit clients). Le DSO a pour principal objectif de définir un temps moyen entre l’émission d’une facture et l’encaissement après la livraison de bien ou la délivrance d’une prestation de la part d’une entreprise. Le DSO est un outil particulièrement prisé dans le processus de facturation d’une entreprise et est un véritable indicateur de santé financière des entreprises.

Définition et importance du DSO

Le DSO désigne le nombre de jours nécessaires pour un entrepreneur afin de calculer le temps de réception de paiement d’une facture après son émission. Il s’agit d’un indicateur particulièrement important en raison de son utilité pour déterminer le nombre de jours de chiffre d’affaires que l’entreprise devra compter pour pouvoir recouvrir ses créances clients.

Le DSO permet de définir la durée totale dont l’entreprise est à crédit. On peut comparer le DSO comme étant le temps où les sommes dues seront crédités sur le compte professionnel de l’entrepreneur. Il a également pour utilité de déterminer les sommes dues et est un outil de gestion incontournable pour les entreprises.

Le DSO sert à estimer le besoin en fonds de roulement (BFR). En effet, le BFR sera de plus en plus important à mesure que le DSO augmente, vis-à-vis du nombre de jours nécessaires pour pouvoir se faire payer. Ainsi, le DSO est un indicateur important pour pouvoir évaluer les risques d’endettement à court terme de l’entreprise envers son établissement bancaire.

On dénombre plusieurs méthodes pour pouvoir calculer le DSO : la méthode comptable et la méthode par épuisement des capitaux.

Méthode comptable de calcul du DSO : il s’agit de la méthode de calcul de DSO la plus simple et elle se calcule de la manière suivante :

Créances TTC/Chiffre d’affaires TTT x Jours

Prenons un exemple : l’entreprise a un encours de 25 000 € et un chiffre d’affaires de 85 000 € sur une période de 60 jours. On calcule le DSO de la manière suivante :

25 000 x 60/85 000 = 17,64 jours. Il s’agira du nombre de jours nécessaires pour pouvoir procéder au recouvrement des créances clients.

Méthode par épuisement des capitaux de calcul du DSO : également appelé « Count Back », ce mode de calcul du DSO, consiste à déduire les factures en attente de paiement jusqu’à qu’ils atteignent le niveau 0. Cela consistera à additionner le chiffre d’affaires TTC par mois et le nombre de jours de chaque mois correspondants. Ce mode de calcul est particulièrement avantageux pour les entreprises avec une activité saisonnière.

On effectuera le calcul suivant :

Encours financier – chiffre d’affaires mensuel + nombre de jours/mois = DSO

Il est possible d’améliorer son DSO à travers plusieurs actions comme la mise en place d’un meilleur suivi des paiements vis-à-vis des clients. En effet, une solution de collecte des paiements en ligne sera à privilégier comme celle de la fintech GoCardless.

L’entrepreneur aura la possibilité de collecter les paiements des factures directement sur les comptes clients, à savoir que GoCardless est notamment compatible avec un logiciel de gestion et de facturation comme celui de l’entreprise Sage pour mieux suivre le DSO.

GoCardless permet la collecte des paiements récurrents et ponctuels et également de réduire de manière considérable les retards de paiements et les impayés et bien entendu le DSO. Les résultats sont les suivants :

78 % des clients de GoCardless sont moins stressés par rapport à la collecte des paiements.*

97,1 % des paiements avec GoCardless sont collectés à la date d’échéance.*2

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