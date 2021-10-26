Fiche métier assistant comptable : rôle, salaire, formation

Quel est le rôle d’un assistant comptable ?

L’assistant comptable seconde un comptable ou un chef comptable. Ce poste est accessible à partir de différentes formations, du niveau Bac à Bac +3. Découvrez en quoi consiste le rôle d’un assistant comptable, son salaire, le profil idéal d’un assistant comptable et les formations possibles pour le devenir.

Quelles sont les missions d’un assistant comptable ?

Un assistant comptable réalise les tâches de base en comptabilité, sous la direction d’un comptable ou d’un chef-comptable. Le plus souvent, ses missions tournent autour des travaux d’enregistrement comptable. Toutefois, l’étendue et la variété de son action dépendent de la structure dans laquelle il travaille. En effet, un assistant comptable peut être employé dans une TPE-PME, une grande entreprise ou encore un cabinet d’expertise comptable.

Parmi les missions de base d’un assistant comptable, on compte notamment :

La saisie et le contrôle des factures et des notes de frais ;

La tenue des livres d’achat, de vente et de banque ;

Les rapprochements bancaires.

L’assistant comptable peut se voir confier des tâches plus étendues, comme :

La relance des impayés ;

La préparation des fiches de paye ;

L’archivage des pièces comptables ;

L’établissement des déclarations fiscales + TVA ;

La préparation des liasses fiscales et des comptes annuels (bilan et compte de de résultat) ;

La tenue du tableau de bord comptable mensuel de l’entreprise ;

Le suivi des stocks ;

La correspondance avec les administrations et les organismes sociaux, l’Urssaf et la direction des impôts.

Selon la taille de la structure, l’assistant comptable peut travailler directement avec un expert-comptable ou au sein d’une équipe. Il peut également être en contact avec les clients du cabinet ou les fournisseurs de l’entreprise.

Son activité est très majoritairement sédentaire. Il exerce essentiellement dans les locaux de son employeur, avec éventuellement quelques rendez-vous extérieurs ponctuels.

Quel salaire pour un assistant comptable ?

Le salaire d’un assistant comptable débutant démarre entre 1800 € et 2100 € mensuel brut, selon son niveau d’étude et de la ville dans laquelle il exerce.

La rémunération d’un comptable assistant varie en fonction de son expérience, mais aussi du type de structure qui l’emploie. En général, les entreprises proposent un salaire plus élevé que les cabinets d’expertise comptable.

En fin de carrière, un assistant comptable senior reçoit entre 2200 € et 2400 € mensuel brut.

Quel est le profil type d’un assistant comptable ?

Les qualités et compétences d’un assistant comptable sont les suivantes :

Être porté vers les chiffres ;

Savoir utiliser les outils informatiques (logiciels de bureautique classique et logiciels de comptabilité) ;

Être méthodique, rigoureux, organisé, soigné et ordonné ;

Savoir travailler en autonomie mais également avoir l’esprit d’équipe.

Quelle formation pour devenir assistant comptable ?

Il est possible de suivre différents parcours pour devenir assistant comptable :

Niveau Bac : un Bac Pro AGOrA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) permet d’accéder au plus vite au métier d’aide comptable ;

Niveau Bac +2 : c’est sans doute le niveau de formation d’assistant comptable le plus courant. Le BTS CG/CGO (comptabilité et gestion des organisations) et le DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière) sont particulièrement adaptés.

Niveau Bac + 3 : le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) permet de devenir assistant comptable en 3 ans après le baccalauréat. Autrement, il existe également des licences professionnelles spécialisées dans des domaines spécifiques (par exemple : gestion des associations, comptabilité du secteur immobilier, ou contrôle de gestion).

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