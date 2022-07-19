Le virement différé fait partie du quotidien des entrepreneurs et consiste à programmer un virement à une date ultérieure. Par exemple, un entrepreneur peut programmer un virement SEPA le 10 du mois pour payer par exemple une facture auprès d’un fournisseur ou le paiement des impôts et cotisations socialesenvers l’administration fiscale.

Le virement différé peut prendre plusieurs formes. Il peut être ponctuel ou régulier. Un virement ponctuel différé consiste à programmer un virement à une date ultérieure de son choix, il peut s’agir par exemple du paiement d’un fournisseur à une date d’échéance précise suite à l’émission d’une facture. Le virement programmé régulier consiste à effectuer un virement récurrent, cela peut être tous les mois ou tous les trimestres à une date fixe. Le virement programmé peut par exemple payer une facture énergétique ou le paiement du loyer du local commercial.

L’entrepreneur doit généralement se rendre sur l’espace en ligne de son compte bancaire professionnel à partir de son Smartphone ou de son ordinateur. Pour effectuer le virement différé, il faut renseigner plusieurs informations :

Sélectionner le compte à débiter : il s’agira vraisemblablement du compte courant professionnel qui permet de gérer la trésorerie de l’entreprise.

Sélectionner le bénéficiaire : il y a généralement une liste de bénéficiaires comme l’administration fiscale ou les différents fournisseurs par exemple. L’entrepreneur doit sélectionner le bénéficiaire et le cas échéant l’ajouter s’il n’apparaît pas sur la liste en renseignant notamment son IBAN.

Choisir le type de virement : s’agit-il d’un virement différé ou d’un virement permanent ?

Pour un virement différé : d’une manière générale, l’entrepreneur doit choisir la date d’exécution (jour, mois et année).

Pour un virement permanent : il faut choisir la périodicité des versements (tous les mois, trimestres…) et la date dé début et de fin du paiement différé.

Par la suite, l’entrepreneur devra valider différentes étapes pour finaliser l’opération et l’établissement bancaire affiche un récapitulatif du virement différé. Il est à noter que les procédures peuvent être différentes entre l’application mobile de la banque ou l’espace client sur ordinateur.

Quels sont les avantages et limites du virement différé ?

Avantages du virement différé : l’entrepreneur peut acquérir du matériel même s’il ne dispose pas des fonds sur le compte bancaire professionnel. Cela permet en outre d’éviter les découverts bancaires et de faire face à un imprévu si les fonds ne sont pas disponibles. Le virement différé permet aux entrepreneurs avec des revenus irréguliers d’étaler certaines dépenses. Par ailleurs, le virement différé permet d’annuler un achat sans que les sommes n’aient été débitées.

Limites du virement différé : l’entrepreneur s’expose à des incidents de paiement s’il ne dispose pas de fonds le jour du paiement.

Une solution de paiement comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients, il s’agit d’une solution peu coûteuse et très facile à mettre en place. Dans le cas d’un entrepreneur qui souhaite automatiser la collecte des paiements à une date d’échéance précise, GoCardless est la solution idéale.

L’entrepreneur qui souhaite payer une transaction en qualité de client aura simplement à renseigner ses coordonnées bancaires et pourra effectuer le paiement via le prélèvement SEPA.

L’entrepreneur qui utilise GoCardless aura un contrôle complet du processus de paiement et cela permettra de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement. En effet, 58 % des paiements de factures de petites et moyennes entreprises sont à l’initiative du client.

GoCardless permet de collecter les paiements à une date d’échéance précise et les clients de GoCardless ont constaté une diminution de 51 % des retards de paiements. Le processus de paiement est automatisé, ainsi que la facturation, car GoCardless est compatible avec plus de 300 partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage.

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