Comment vérifier un chèque de banque ?

Utiliser un chèque de banque est une méthode de paiement sécurisée. C’est particulièrement pratique pour payer des montants importants. Un chèque de banque garantit que vous n’êtes pas face à un chèque sans provision. En effet, la banque, en l’émettant, s’assure de la solvabilité de la cliente ou du client.

Néanmoins, il arrive que des commerçant·es reçoivent de faux chèques de banque. C’est pourquoi il vaut mieux en vérifier l’authenticité.

Vérifier un chèque de banque : de quoi parle-t-on ?

Le chèque de banque n’est pas fait par un particulier mais établi par un établissement bancaire. Pour l’obtenir, on doit solliciter une agence bancaire. Cette dernière prélève le montant sur le compte courant, en cas de solvabilité de la personne en demande. Ensuite, la banque rédige un chèque, d’une somme identique au prélèvement, à l’ordre du destinataire. Le document doit être remis sous 48 heures à la personne le demandant. Enfin, cette personne peut le fournir à son créancier pour le payer.

Le chèque de banque est souvent utilisé lors d’une vente entre particuliers. C’est, par exemple, le cas pour acheter une voiture ou des objets luxueux. Un chèque de banque peut aussi être exigé par un commerçant lorsque le règlement dépasse le plafond autorisé et qu’il est difficile d’employer un autre moyen de paiement (comme le virement ou le prélèvement). Le chèque de banque garantit ainsi la personne bénéficiaire d’être payée. Mais il n’empêche pas les arnaques aux faux : voilà pourquoi il vaut mieux en vérifier l’authenticité.

Vérifier l’authenticité d’un chèque de banque avant encaissement est fondamental. Trois étapes de vérification sont conseillées :

Etape 1 – Observer le chèque de banque attentivement

Les chèques de banque sont sécurisés comme les billets et les titres d’identité : grâce à un filigrane. Lorsque vous placez le dos du chèque devant une source de lumière, la mention « chèque de banque » apparaît par transparence. L’inscription est située au centre. La mention « chèque de banque » est encadrée, de gauche à droite, par deux semeuses aux couleurs inversées. Des symboles ressemblant à des flammes rayées (ou à des vagues) doivent être visibles au-dessus et en-dessous du texte.

On distingue les vrais chèques des faux par le fait que les motifs soient intégrés au papier et non surimprimés. Cependant, certains faussaires sont capables d’imiter le filigrane. Faites donc aussi attention à d’éventuelles traces d’altération du papier, à des marques de grattage ou à des ratures. N’importe quel élément graphique suspect doit vous amener à continuer la vérification, notamment avec la lecture de l’étape 2.

Etape 2 – Lire le détail des mentions obligatoires sur le chèque

Le chèque de banque a un format standardisé : 175mm sur 80mm. Le mesurer peut donc aussi vous éviter de mauvaises surprises. Ensuite, lisez attentivement les mentions obligatoires (selon la norme NF K11-111) :

Le nom de la banque émettrice du chèque ;

La mention « payable en France » avec l’adresse et le numéro de téléphone de la banque ou le lieu de paiement ;

Le numéro de compte assorti du nom et de l’adresse de l’acheteur ;

Le montant du chèque écrit en toutes lettres ;

Le montant du chèque retranscrit en chiffres ;

La date et le lieu d’émission du chèque ;

La ligne magnétique codée (une suite de chiffres et de lettres se trouvant en bas du chèque).

En observant l’écriture des mentions obligatoires et l’état général du chèque, il est possible de parfois discerner s’il y a des incohérences ou des manques. Mais si cette vérification ne suffit pas, passez à l’étape 3.

Afin de vérifier un chèque de banque, l’étape la plus importante consiste à appeler directement la banque émettrice. Si vous manquez de temps pour réaliser les deux premières étapes, passez directement par cette prise de contact. Dès lors, faites attention à fixer la date de la vente un jour où vous pourrez appeler la banque émettrice du chèque. Le mieux est de chercher, par vous-même, les coordonnées de la banque sur Internet.

Une fois en contact avec une personne de la banque émettrice, donnez-lui le nom de l’acheteur, le numéro du chèque et le montant de la transaction. L’émission d’un chèque de banque n’est pas soumise au secret bancaire donc ces renseignements doivent vous êtres fournis par la banque émettrice.

Dans l’idéal, demandez, en amont de la vente, une photo du chèque afin de pouvoir vérifier auprès de la banque émettrice le plus tôt possible.

Est-il possible de vérifier un chèque de banque sur Internet ?

Non. C’est impossible de vérifier l’authenticité d’un chèque de banque sur Internet. Cependant, une recherche sur Internet est fondamentale pour contacter la banque émettrice. Seule celle-ci peut valider l’authenticité.

Il existe deux possibilités. Pour éviter d’avoir à effectuer toutes ces vérifications, vous pouvez accompagner votre acheteur à la banque au moment de la remise de chèque. Mais il y a encore plus simple : utiliser une méthode alternative de paiement.

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