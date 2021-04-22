Bien comprendre un bilan financier

Le bilan financier est un document comptable qui sert à visualiser le niveau de liquidité et d’exigibilité de l’entreprise afin de déterminer sa solvabilité. C’est un outil que l’on utilise pour savoir avec précision ce que possède une entreprise, c’est-à-dire son actif, et ce qu'elle doit, en d’autres termes, son passif. Il se base sur le bilan comptable, mais en réorganisant ses informations de telle sorte que l’on puisse déterminer la solvabilité à court terme de l’entreprise.

Tout comme le bilan fonctionnel, le bilan financier « retraite » les postes du bilan comptable apr�ès répartition du résultat.

La différence entre le bilan fonctionnel et le bilan financier est dû au fait le bilan fonctionnel repose sur une approche liquidative alors que le bilan financier, même s 'il comprend aussi cette approche liquidative, voit le bilan comme une étape distincte de l’activité de l’entreprise.

Le bilan financier vérifie la possibilité pour l’entreprise de couvrir ses dettes exigibles par la vente de ses actifs, et ces derniers sont donc évalués à leur valeur réelle. C’est d’ailleurs souvent dans le banquier ou une structure externe à l’entreprise qui prend cette analyse en charge.

Sur le plan de son organisation et de sa présentation, le bilan financier classe les comptes de tiers par échéance, selon le degré de liquidité de l'actif et de l'exigibilité du passif, ce qui permet une lecture plus aisée.

Le bilan financier relève, comme son nom l’indique, d’une vision purement financière. Son objectif consiste à évaluer :

Le patrimoine de l’entreprise, c’est-à-dire sa valeur

La solvabilité de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à rembourser ses dettes, et donc, d’un point de vue inverse, son risque d'insolvabilité ou de faillite

On peut dire également que le bilan financier met en évidence le niveau de liquidité de l'actif et de l'exigibilité du passif en organisant les différentes rubriques selon un horizon temporel.

À qui s’adresse en priorité le bilan financier ?

Il peut s’adresser aux banques et établissements de crédit pour décider par exemple de l’acceptation ou du refus d’un prêt, à un acquéreur ou repreneur souhaitant bien connaître la valeur réelle d’une l'entreprise, ou à d’autres personnes voulant évaluer la valeur de l'entreprise : analyste financier, entrepreneur, etc.

Il apparaît sous la forme d’un tableau, où la partie gauche affiche les postes du bilan actif en fonction de leur degré de liquidité, et où la partie droite affiche les postes du passif en fonction de leur degré d’exigibilité.

Actif Passif Actif immobilisé > 1an Capitaux propres Actif circulant < 1an Dettes > 1an Dettes < 1an Critère d'appréciation : la liquidité Critère d'appréciation : l'exigibilité

Le bilan financier s'établit à partir du bilan comptable en procédant à un classement des créances et dettes par échéance, après répartition du résultat.

(Source : https://www.manager-go.com/finance/analyse-du-bilan.htm)

Actif réel net à plus d’un an : les actifs à long terme de l’entreprise, avec une longue liquidité, car ils sont censés rester durablement dans l’entreprise.

Actif réel net à moins d’un an : les actifs plus liquides à court-terme (stocks, créances clients, etc.).

Passif réel à plus d’un an : les dettes à long terme.

Passif réel à moins d’un an : les dettes à court terme.

Dans le cas d’un avoir net négatif, et avec un passif principalement composé de dettes à la consommation et d’arrérages, il est conseillé de réfléchir aux meilleurs moyens de régler le problème d’endettement.

Si l’avoir net est positif, l’entreprise bénéficie d’une bonne marge de manœuvre, et il est donc possible d’envisager de planifier de nouveaux projets, si les liquidités de l’entreprise le permettent.

Annexe : les prestataires de formation et les associations

Le législateur a créé des obligations comptables spécifiques pour les prestataires de formation et les grandes associations.

Prestataires de formation. Les prestataires de formation ont l’obligation d’établir un bilan pédagogique et financier, quelle que soit leur taille ou leur statut. C’est aussi le cas pour les formateurs indépendants, s’ils ont déclaré leur existence en tant qu’organisme de formation.

Associations. Certaines associations ont donc l’obligation d’établir un bilan financier, qui englobe trois documents distincts : le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ce bilan est défini comme le patrimoine de l’association et reflète la situation financière de la structure à la fin d’un exercice. Ainsi, il s’applique uniquement à certaines associations :

Les associations recevant chaque année plus de 153 000 euros de subventions

Les associations remplissant deux des trois critères suivants : bilan supérieur à 3 100 000 euros, chiffre d’affaires supérieur à 1 550 000 euros, plus de 50 salariés

Les associations exerçant une activité commerciale

Les associations financées par des collectivités territoriales pour plus de la moitié ou pour un montant supérieur à 75 000 euros

Les organismes paritaires agréés

Les associations recevant des subventions supérieures à 23 000 euros devant signer une convention et présenter un compte-rendu financier

Les associations reconnues d’utilité publique

Les associations titulaires d’un agrément d’une autorité publique

Les associations avec pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale

Les associations gérant des établissements du secteur sanitaire et social

Les organismes faisant appel à la générosité publique

Les associations de financement électoral

Les associations qui émettent des valeurs mobilières

Les associations sportives

(Source : https://www.legalplace.fr/guides/bilan-financier-association/)

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