Comment vérifier la solvabilité d’une entreprise ?

La solvabilité d’une entreprise : définition et importance

La solvabilité d’une entreprise indique sa capacité à rembourser ses dettes, à court ou à long terme, auprès de ses fournisseurs, des banques et de l’État. Il s’agit donc d’une information financière capitale, un indicateur important de la santé financière d’une entreprise.

Il est important de vérifier la solvabilité car il est fréquent qu’une entreprise n’arrive pas à se faire payer des factures émises, pour des travaux déjà effectués. Selon certaines études réalisées en France, 25 % des faillites seraient même dues à des retards de paiement ou à des impayés. Et ce risque est encore plus élevé chez les PME, d’autant plus lorsqu’elles ne travaillent qu’avec quelques gros clients, auxquels leur futur est donc inexorablement lié.

Vous devez donc vérifier la solvabilité d’une entreprise avec laquelle vous travaillez pour savoir si elle a les moyens d’honorer ses factures, mais également pour être sûr qu’elle s’en acquitte, car cela ne va pas nécessairement de soi.

Afin de facilité vos démarches, nous allons énumérer ci-dessous tous les moyens connus qui permettent de vérifier la solvabilité d’une entreprise, du plus facile au moins facile :