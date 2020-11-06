Dernière modificationnov. 2020Lecture : 2 minutes
La solvabilité d’une entreprise : définition et importance
La solvabilité d’une entreprise indique sa capacité à rembourser ses dettes, à court ou à long terme, auprès de ses fournisseurs, des banques et de l’État. Il s’agit donc d’une information financière capitale, un indicateur important de la santé financière d’une entreprise.
Il est important de vérifier la solvabilité car il est fréquent qu’une entreprise n’arrive pas à se faire payer des factures émises, pour des travaux déjà effectués. Selon certaines études réalisées en France, 25 % des faillites seraient même dues à des retards de paiement ou à des impayés. Et ce risque est encore plus élevé chez les PME, d’autant plus lorsqu’elles ne travaillent qu’avec quelques gros clients, auxquels leur futur est donc inexorablement lié.
Vous devez donc vérifier la solvabilité d’une entreprise avec laquelle vous travaillez pour savoir si elle a les moyens d’honorer ses factures, mais également pour être sûr qu’elle s’en acquitte, car cela ne va pas nécessairement de soi.
Comment vérifier la solvabilité d’une entreprise ?
Afin de facilité vos démarches, nous allons énumérer ci-dessous tous les moyens connus qui permettent de vérifier la solvabilité d’une entreprise, du plus facile au moins facile :
Demander un extrait d’immatriculation récent au RCS : puisque le Kbis est systématiquement demandé par les grandes entreprises qui disposent d’un fichier fournisseurs, il n’y a aucune raison pour que nous ne fassiez pas de même. Sinon, vous pouvez également vous le procurer par vous-même, pour un prix modique, sur le site infogreffe.fr. Ce document officiel vous permet de vous assurer que l’entreprise est bien immatriculée, de connaître le nom de son représentant légal, son ancienneté, et, le cas échéant, de trouver des informations sur une procédure collective (comme le redressement ou la liquidation judiciaires) ou le capital social.
Vérifier l’état d’endettement de l’entreprise : le greffe du Tribunal de commerce peut vous fournir un état d’endettement, un document qui comporte les inscriptions de privilèges et nantissement, celles d’un droit de propriété, mais aussi, et surtout, celles relatives à un ou plusieurs impayés.
Consulter le site internet de l’entreprise : vous y trouverez les mentions légales qui doivent également figurer sur ses documents commerciaux tels que les bons de commande, les devis et les factures. Vous pourrez ainsi vérifier leur exactitude.
Consulter les comptes annuels publiés par l’entreprise : si le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce est une formalité obligatoire, il n’est toutefois pas toujours possible de les consulter, d’une part parce que certaines sociétés en demandent la confidentialité, et d’autre part parce que d’autres ne respectent pas leurs obligations. Le site infogreffe.fr vous en informera quoi qu’il en soit.
Vérifier l’existence d’une procédure collective en cours : sans avoir à demander l’extrait Kbis dont nous parlions plus haut, le site infogreffe.fr vous permet aussi d’obtenir un certificat attestant de l’existence ou de l’absence d’une procédure collective.
Se renseigner auprès de son réseau professionnel : si le bouche-à-oreille fonctionne pour les artisans, il peut également fonctionner pour les entreprises. N’hésitez pas à interroger vos clients et vos fournisseurs avec lesquels vous entretenez de bons rapports pour obtenir des informations sur une entreprise que vous ne connaissez pas mais avec laquelle vous pourriez être amené à travailler.
Solliciter une agence de renseignements commerciaux : spécialisées dans la collecte d’informations, principalement à partir de sources officielles telles que l’INSEE, le BODACC, l’INPI et les greffes des Tribunaux, ces agences peuvent vous informer sur des entreprises qui vous sollicitent, mais que vous ne connaissez pas. Vous pouvez leur demander non seulement de vous informer sur la solvabilité d’une entreprise, mais aussi solliciter une veille pour obtenir davantage de données.
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