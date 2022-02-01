Accepter un paiement CB par téléphone

Les transactions entre clients et professionnels impliquent de savoir comment accepter un paiement via carte bancaire par téléphone. C’est une solution de paiement alternative, rapide et très utile dans certains cas. On parle de paiement à distance et de paiement VAD (Vente à Distance).

Encaisser un paiement CB par téléphone implique donc, pour un entrepreneur, de commercialiser un produit ou un service à distance. Ainsi, un client souhaitant bénéficier d’une prestation à distance (comme une chambre d’hôtel ou une réservation au restaurant) peut demander à l’entrepreneur d’effectuer le règlement via carte bancaire par téléphone.

Il est nécessaire de se procurer un terminal de paiement virtuel ou un terminal de paiement électronique pour accepter un paiement par téléphone avec une carte de débit ou de crédit. Ainsi, l’entrepreneur doit se munir de certaines informations comme :

le numéro de la carte de paiement,

la date d’expiration de la carte,

le code MCC (4 chiffres indiquant la catégorie du business),

le code 3D secure (envoyé par sms sur le téléphone du client).

Les avantages d’accepter un paiement par carte bancaire par téléphone

Ce moyen de paiement a pour principaux avantages de permettre aux entrepreneurs, détenant un local commercial et une boutique en ligne, de proposer un moyen de paiement simple et rapide. Il s’agit donc d’un outil très pratique s’adressant particulièrement à certaines catégories d’entrepreneurs.

Voici quelques exemples concrets :

Restaurant : un client pourra effectuer la réservation d’une table ou d’un plat à emporter grâce au paiement par téléphone.

Taxis : le client pourra réserver une course par téléphone via une plateforme de réservations de taxis, s’il ne dispose pas d’espèces.

Le paiement CB par téléphone peut également être utile pour des corps de métiers comme les infirmiers, les coiffeurs ou les serruriers, c'est-à-dire les services nécessitant une intervention à domicile. Le paiement CB par téléphone permet ainsi aux entrepreneurs désireux d’élargir les moyens de paiement disponibles, de proposer un service supplémentaire pour la clientèle et ainsi d’augmenter le chiffre d’affaires.

Les outils disponibles pour accepter un paiement via carte bancaire par téléphone

Le terminal de paiement virtuel est le meilleur moyen pour proposer un paiement par téléphone. Cet outil permet d’encaisser les paiements des clients à distance. L’entrepreneur peut envisager d’acquérir un terminal de paiement électronique (TPE) disposant d’un contrat monétique VAD.

Paiement par téléphone via un terminal de paiement virtuel : il suffit, lors de l’appel, d’ouvrir une page web sécurisée et de saisir le numéro de carte bancaire du client. Il est également possible d’accepter ce type de paiement via une plateforme e-commerce si celle-ci propose un service VPC (Vente par Correspondance). Le terminal de paiement virtuel ne nécessite pas de souscrire à un contrat de vente à distance, ce qui est avantageux pour les petites entreprises concernant le coût.

Paiement par téléphone via un terminal de paiement électronique (TPE) : il est possible d’opter pour un terminal de paiement classique avec un contrat VAD (vente à distance). Il suffit, pour l’entrepreneur, de saisir manuellement sur le TPE les informations de paiement du client.

Il est ensuite possible de répertorier et classer les paiements par téléphone avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Inconvénients du paiement CB par téléphone et principale alternative

Le paiement CB par téléphone est pratique pour réserver un service mais il implique une grande confiance de la clientèle vis-à-vis du commerçant.

Le commerçant va-t-il conserver mon numéro de carte bancaire ? Le transmettre ?

Les salariés en charge de l’encaissement doivent être formés aux mesures de cybersécurité pour garantir l’absence de risques de phishing ou de scam.

L’obligation du protocole 3D sécure peut engendrer des échecs de paiement et des frictions.

Le fort taux de rejet des paiement CB par téléphone rend le processus relativement peu fiable et augmente le risque de perdre des clients.

A noter : vérifiez toujours le numéro de téléphone de la personne qui appelle et ne communiquez jamais votre code PIN.

La principale alternative au paiement CB par téléphone est l’envoi d’un lien de paiement par SMS. Au lieu de demander le numéro de carte de votre client, il suffit de lui envoyer la demande par SMS. Il faut d’abord que vous entriez le montant (avec un motif et une référence) sur votre application de paiement. C'est le client qui validera ensuite la transaction, via l’hyperlien reçu, sur son téléphone.

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