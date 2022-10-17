Ventajas y desventajas de transferencia bancaria

A pesar de que se utilice cada vez menos, la transferencia bancaria sigue siendo el método de pago tradicional y más común adoptado en los países de la Unión Europea y de Asia-Pacífico.

En este artículo, veremos cuáles son las ventajas y desventajas de la transferencia bancaria para tu negocio.

¿Qué es una transferencia bancaria?

Una transferencia bancaria es un sistema que permite a los clientes realizar pagos desde su cuenta bancaria. Las empresas suelen utilizar las transferencias para el pago de salarios, pensiones, prestaciones o créditos.

Cabe hacer una distinción entre un traspaso y una orden de envío de fondos, puesto que el primero define una transferencia que se efectúa entre cuentas pertenecientes a la misma entidad bancaria, mientras que la segunda consiste en entregar dinero en efectivo al beneficiario.

Existen dos macro categorías de transferencias: las ordinarias y las urgentes.

Las transferencias ordinarias son las más comunes, en cambio, las urgentes se ejecutan en un plazo de tiempo menor, por lo tanto, tendrán un coste más elevado.

Según el área geográfica, podemos distinguir entre transferencias nacionales y transferencias transfronterizas.

En el primer caso, el envío y la recepción de fondos tienen lugar en España. Para llevar a cabo esta operación, es necesario facilitar el IBAN, es decir el número que identifica la cuenta.

En el caso de las transferencias transfronterizas, el ordenante y el beneficiario se encuentran en países diferentes. La operación será más rápida y barata si se dispone del IBAN y del código BIC del banco del beneficiario.

Ventajas de las transferencias bancarias

En caso de que te estés planteando adoptar este método de pago para tu negocio, a continuación te indicamos todas las ventajas de las transferencias bancarias.

Una de las principales ventajas es que permite efectuar pagos a distancia y viene muy bien si deseas comprar un producto que se encuentra en otro lugar.

Otro punto a favor es que es un sistema totalmente confiable gracias a las numerosas medidas de seguridad que han implementado los bancos. Para poder realizar una transferencia, el banco te pedirá un código de clasificación o una clave dinámica para comprobar tu identidad. Además, tienes la posibilidad de establecer la cantidad máxima de dinero que puedes pagar en línea, reduciendo aún más el riesgo de fraude.

La mejor ventaja es, sin duda, la rapidez con la que llega el pago. Antes una transferencia podía tardar varios días en llegar a la cuenta del beneficiario, pero hoy en día, gracias a las transferencias inmediatas, el pago llega en menos de 20 segundos.

Inconvenientes de las transferencias bancarias

A continuación, enumeramos algunas desventajas de las transferencias bancarias:

No permiten errores. Desafortunadamente, en caso de cometer el error de poner mal el IBAN, no vamos a poder efectuar el pago con éxito. Si te equivocas con la cantidad de dinero que quieres transferir, deberás comunicarte directamente con el beneficiario del pago ya que es la única persona que puede devolverte el dinero.

Sin internet no puedes realizar transferencias. Si, por alguna razón, no tienes conexión en el móvil o en cualquier otro dispositivo, no podrás efectuar transferencias. En este caso, la única manera de realizar el pago es a través de una tarjeta de crédito o de débito.

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