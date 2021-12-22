Qué es el código Bic o Swift

El código BIC (por sus siglas en inglés “Bank Identifier Code”) es un código que sirve para identificar los bancos y otras instituciones. También se le conoce como código Swift, es decir, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es la organización que se encarga de las comunicaciones financieras entre bancos.

La cooperativa Society for World Interbank Financial Telecommunication se estableció por primera vez en 1973 en Bruselas, formada por más de 200 bancos de quince países. En 1977, después de un largo periodo de prueba, se comenzaron a enviar los primeros mensajes. En 1987 ya contaba con 2161 clientes en 61 países. Hoy en día, cuenta con aproximadamente 9000 miembros a nivel mundial.

El código Bic se introdujo para garantizar una mayor seguridad de las transacciones, en particular en el caso de envíos de dineros a bancos extranjeros, con el fin de evitar errores a la hora de emitir cualquier transferencia.

Para qué se utiliza el código Bic y cuál es su estructura

Como ya se ha mencionado anteriormente, este código tiene el objetivo de eliminar barreras a la hora de hacer transferencias internacionales.

Debido a que en los últimos años el número de este tipo de transacciones ha aumentado de manera significativa, es fundamental que los bancos aseguren un mayor nivel de seguridad, protección y legalidad. Al no incluir el código Bic, el dinero podría no llegar al destino correcto.

Un código Bic tendrá entre 8 y 11 caracteres alfanuméricos y estará estructurado de la siguiente manera:

Los 4 primeros dígitos identifican la entidad bancaria.

Los 2 siguientes corresponden al país en el que está ubicado el banco.

Los 2 dígitos que siguen marcan el municipio en el que se encuentra la principal sucursal del banco.

Los 3 últimos son opcionales y sirven para indicar la sucursal del banco.

Por lo general, un código Bic tendrá 11 caracteres, sin embargo, para identificar la oficina central se emplearán 8.

¿Cómo saber el código Bic o Swift de una cuenta bancaria?

Para conocer el código Bic de una cuenta, simplemente hay que saber a qué entidad bancaria pertenece dicha cuenta.

Si lo que estás buscando es el Bic de tu banco, puedes recurrir al servicio de banca electrónica, accediendo con tus datos personales y consultar el código de la entidad.

Existen, además, herramientas online que permiten calcular cualquier código Bic a través del IBAN.

Asimismo, puedes acudir a una sucursal y solicitarlo a tu gestor.

Si necesitas emitir un pago para un cliente internacional, puedes solicitarle el Bic junto con el IBAN.

¿Cuál es la diferencia entre IBAN y código Bic o Swift?

Muy a menudo, se crea confusión entre el IBAN y el Bic de una cuenta bancaria y se tiende a pensar que son lo mismo.

El IBAN es el código de identificación del número de cuenta y está formado por 4 caracteres iniciales y, a continuación, el número de cuenta. Se trata de un formato utilizado en la zona única de pago en euros (SEPA) y tiene el objetivo de identificar cada cuenta corriente de manera unívoca.

El número de cuenta, a su vez, está compuesto por el código del banco, el de la sucursal, dos dígitos de control y el código de la cuenta del cliente.

El IBAN se introdujo para automatizar los pagos dentro de Europa de tal manera que a las transferencias intracomunitarias se puedan aplicar los mismos plazos y condiciones y queden asimiladas a las transferencias nacionales.

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