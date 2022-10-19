Cómo hacer una transferencia con tu móvil

Los smartphones se han convertido en una herramienta esencial para efectuar los trámites y las gestiones del día a día. Nos permiten estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, conectar con potenciales clientes e, incluso, realizar operaciones bancarias en cualquier momento.

Si eres autónomo o gestionas una empresa, debes encargarte de una gran cantidad de tareas y, con mucha probabilidad, no tienes el tiempo suficiente para poder acudir al banco en persona.

En este artículo veremos cómo hacer una transferencia con el móvil de manera rápida y sencilla.

Qué es el Internet Banking

Antes de explicar cómo hacer una transferencia desde el móvil, analizaremos el concepto de Internet Banking.

E-banking es un término que se refiere a todas las posibilidades de interactuar con un banco de manera electrónica.

En el ámbito del Internet Banking, hay que distinguir entre tres conceptos:

Banca electrónica. Se refiere al tipo de banca que se realiza por medio electrónicos, por ejemplo cajeros, teléfonos y otros medios de comunicación. Es un concepto más genérico que incluye diferentes tipos de banca (banca telefónica, banca por teléfono móvil y banca basada en la televisión interactiva).

Banca por internet. Comprende todas aquellas herramientas que proporciona una entidad que permite a sus clientes efectuar operaciones bancarias a través del ordenador, del móvil o cualquier otro dispositivo, utilizando la conexión a internet.

Banca virtual. Un banco virtual es un banco sin oficina física. Normalmente, es erróneo considerar virtual este tipo de mercado puesto que las organizaciones que forman parte de la red de intercambio cuentan con una sede física.

¿Cómo efectuar operaciones bancarias desde el móvil?

Veamos los pasos para hacer transferencias con el móvil.

En primer lugar, deberás descargar la aplicación oficial de tu banco. Tu oficina te proporcionará las instrucciones para crear una contraseña y acceder. En algunos casos y según el banco, también se te proporcionará una clave para realizar las operaciones.

Para efectuar operaciones bancarias desde tu móvil, todo lo que tendrás que hacer es ir a la sección “Operaciones” de la aplicación, y desde allí elegir la opción que más te convenga: hacer una transferencia a una cuenta del mismo banco, hacer una transferencia internacional, o a hacer una transferencia a otro banco. Cabe tener en cuenta que cada banco tiene una aplicación diferente, así que los pasos a seguir varían según el banco.

Una vez que hayas seleccionado el tipo de operación, deberás introducir el IBAN de la persona a la que quieres enviar el dinero. Las aplicaciones suelen tener, además, una opción para guardar los datos de las transferencias efectuadas para facilitar el proceso si quieres repetirlas. Además del IBAN, tendrás que introducir el nombre del destinatario, el importe que quieres transferir y el concepto, aunque este último es opcional.

Tras el auge de la digitalización, los bancos han implementado nuevas medidas de seguridad para prevenir fraudes por lo que, antes de completar la operación, el sistema querrá comprobar tu identidad enviándote una clave o pidiéndote que introduzcas tu firma digital.

Acuérdate de cerrar sesión cada vez que termines de utilizar tu banca online y de proteger el móvil con una contraseña segura con el fin de prevenir el robo de datos y evitar que los ciberdelincuentes accedan a tu cuenta.

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