Cuál es el plazo para devolver un recibo SEPA

SEPA es una zona que se creó para que empresas y particulares pudiesen enviar y recibir pagos de manera sencilla y segura dentro de la Unión Europea.

En artículos anteriores hemos visto que existen dos modalidades de adeudo directo SEPA: el esquema básico que se utiliza entre particulares y el esquema B2B para emitir pagos a autónomos y empresas.

Son cada vez más los negocios que utilizan la domiciliación para facilitar el proceso de cobro de pagos recurrentes, por ejemplo, las suscripciones. Además de la seguridad, este sistema reduce la probabilidad de error y permite a las empresas gestionar los mandatos y tener un mayor control de los pagos

En este artículo, veremos cuál es el plazo de devolución de recibos SEPA y cuáles son los principales motivos por los que un cliente suele devolverlos.

Plazos de devolución de recibos SEPA core

Un cliente tendrá 8 semanas para devolver un recibo que se haya cargado en su cuenta. Sin embargo, dicho plazo podrá extenderse en las siguientes circunstancias:

No existe un mandato firmado.

El mandato se ha declarado inválido porque no contiene una información, no se han cumplimentado todos los datos obligatorios o el cliente no ha firmado el mandato.

En dichos casos, el plazo de devolución de recibos SEPA es de 13 meses. Por estas razones, antes de cargar recibos en la cuenta del cliente, hay que comprobar que no falte información importante.

Por cualquier otro motivo, y en el caso de que exista un mandato válido, el cliente tendrá un plazo de 58 días para la devolución del recibo.

El recibo también puede ser devuelto por el banco del cliente y los motivos principales suelen ser la falta de saldo en la cuenta corriente o errores técnicos. En este caso, el banco tendrá un plazo de 5 días a partir de la fecha del cobro para la devolución.

Plazos de devolución de recibos SEPA B2B

El plazo para devolver un recibo emitido a través del esquema SEPA B2B es mucho más corto. El banco tendrá tan solo 2 días, mientras que el cliente no podrá devolverlo, a no ser que se trate de una operación no autorizada; en dicho caso, tendrá un plazo de 13 meses.

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