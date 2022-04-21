El impago, un riesgo al que autónomos y empresas se enfrentan a menudo y que, si no saben prevenirlo, puede suponer un problema para el flujo de caja y afectar la liquidez del negocio a largo plazo.

En este artículo, te explicamos cómo asegurar el cobro de una factura mediante soluciones sencillas que se han revelado eficaces.

¿Qué es un impago?

Un impago es el incumplimiento del pago de una determinada cantidad de dinero en la fecha acordada.

Esta situación puede deberse a problemas personales, financieros o quiebra, y solo se produce si se ha acordado previamente una fecha de pago, por ejemplo mediante la emisión de una factura o la firma de un contrato o acuerdo comercial. Si no existe ningún documento en el que se indique el importe pendiente, reclamar el pago puede ser complicado o incluso imposible. Por esta razón, es importante que las empresas y los profesionales se protejan ante esta situación y que adopten medidas para defenderse de posibles clientes morosos.

Aprende a optimizar las facturas pendientes de cobro con nuestros consejos.

7 consejos para asegurar el cobro de una factura

Veamos con más detalle cómo garantizar el cobro de una factura pendiente.

A continuación, te ofrecemos 7 soluciones para evitar impagos que han demostrado ser eficaces, siempre y cuando el proceso de reclamación sea ordenado y formal.

Contacta con el cliente. Se trata del primer paso cuando nos damos cuenta de que el cliente no ha respetado el plazo de pago acordado. Puede que haya habido un problema con el procesamiento del pago o por algún motivo el importe no quede reflejado en nuestra cuenta. Envía un recordatorio. A todo el mundo nos ha pasado alguna vez. Entre la confusión que genera la gestión de un negocio, el manejo de cuentas por cobrar y el elevado número de tareas que hay que llevar a cabo a diario, puede que simplemente nos olvidemos de nuestras facturas pendientes. Una solución sería enviar un recordatorio a tu cliente mostrándole el importe y la fecha de pago. Contrata un seguro de crédito. En el caso de que fallen todas las opciones mencionadas anteriormente, puedes contratar una póliza para que la compañía aseguradora se haga cargo de la gestión del impago y la reclamación de la deuda. La ventaja es que estas compañías suelen contar con el apoyo de un equipo de legales especializados en estos asuntos. Factoring.Es una medida que permite adelantar el mecanismo de cobro. Una entidad financiera adelanta el cobro de la factura a cambio de una comisión que puede llegar a suponer el 3 % de la cantidad de crédito cedida. Existen diferentes modalidades, por ejemplo la cobertura del riesgo de insolvencia del deudor y la posibilidad de adelantar el importe de la factura, con o sin recurso. Cabe destacar que el factoring no está regulado en el ordenamiento jurídico español, sino que se basa en la libertad contractual. Confirming.A diferencia del factoring, el confirming es un servicio de pago por el que un banco se encarga de gestionar y pagar las facturas de los proveedores. Esto implica que la empresa o el autónomo consiga financiación mediante el adelanto de las facturas a cambio de una comisión. Fija las condiciones por escrito. Antes de empezar una colaboración con un nuevo cliente, asegúrate de establecer las condiciones por adelantado para que quede constancia. En el caso de que tengas que emprender acciones legales, será más fácil con un contrato en la mano. Descuentos por pronto pago. Los descuentos por pronto pago pueden revelarse eficaces. En general, un cliente prefiere pagar menos aunque tenga que hacerlo antes. El descuento se calcula sobre la base imponible, por lo que resulta beneficioso para el cliente puesto que se reduce también el IVA soportado.

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