¿GoCardless es compatible con la SCA?

GoCardless es totalmente compatible con la SCA. Nuestros clientes no necesitarán implementar ningún método de autorización adicional para los pagos que se realicen mediante GoCardless como resultado de la SCA.

GoCardless utiliza mandatos de domiciliación bancaria "de forma digitalizada", que están fuera del ámbito de aplicación de la SCA.

La EBA también ha confirmado que los mandatos de domiciliación bancaria "de forma digitalizada" no requerirán la SCA en ningún cobro de pagos, incluido el pago inicial.

En concreto, la EBA afirmó que:

Los mandatos otorgados por el pagador al beneficiario establecido sin la participación directa del PSP del cliente final no están sujetos a la SCA.

La domiciliación bancaria digital no implica directamente al PSP del cliente final en la configuración.

Es importante tener en cuenta la confirmación anterior. Otros tipos de transacciones iniciadas por el comerciante (de las cuales la domiciliación bancaria digital es una de las formas), incluidas las transacciones recurrentes con tarjeta y los "mandatos electrónicos" también se consideran fuera del ámbito de aplicación de la SCA. Sin embargo, requerirán la SCA para cualquier pago inicial si hay una participación directa del PSP del cliente final en el momento de la configuración.

Protección adicional con la garantía de la domiciliación bancaria

Aunque no está directamente relacionado con la SCA, es importante tener en cuenta que las protecciones de garantía de domiciliación bancaria y reclamaciones de indemnización ofrecidas por los esquemas de pago de domiciliación bancaria de Bacs y SEPA (y protecciones similares que normalmente se ofrecen para los esquemas de domiciliación bancaria) reducen en gran medida el riesgo de fraude de pagos u otros abusos que impactan en al cliente final.

Cada uno ofrece protección a los clientes, en el sentido de que los clientes tienen derecho a revertir un pago realizado de manera fraudulenta o por error, después de que se haya cargado en su cuenta bancaria.

¿Qué deben hacer los clientes de GoCardless para prepararse para la SCA?

Para los pagos cobrados mediante GoCardless no se necesita realizar ninguna acción antes o después de la fecha límite del 14 de septiembre de 2019, porque, como ya se ha indicado, los mandatos de domiciliación bancaria "de forma digital" no están sujetos a la SCA.

Sin embargo, si GoCardless es solo una parte de su combinación de pagos, debe consultar a sus otros PSP para ver qué cambios serán necesarios para preparar el resto de sus métodos de pago para los requisitos de la SCA.

Utilizar GoCardless para conseguir una ventaja competitiva de la SCA

Existen varias tácticas que las empresas pueden utilizar para minimizar el impacto de la SCA y proteger sus tasas de conversión e ingresos. Esto incluye aprovechar las exenciones e invertir en un producto como 3DS2 que minimice la fricción de la autenticación de dos factores, aunque esto no elimina completamente el riesgo de la caída de la conversión.

Dado que GoCardless es totalmente compatible con la SCA, utilizar GoCardless para cobrar tus facturas significa que no sufrirás el posible impacto de conversión que se avecina con la implementación de la SCA.

Utilizando el pago inteligente de GoCardless para detectar el fraude

La domiciliación bancaria es un método de pago de bajo riesgo con tasas de devolución mucho más bajas que las tarjetas. Estamos trabajando continuamente para mejorar aún más la seguridad; por ejemplo, estamos desarrollando un producto que ayudará a nuestros clientes a detectar (y contrarrestar) los intentos de fraude más fácilmente, mediante la aplicación de la información de pagos obtenida de millones de transacciones en nuestra red de más de 40.000 clientes.

Esto puede compararse con lo que se denomina Análisis de Riesgo de Transacciones en el mundo de la SCA, donde una empresa puede renunciar a los requisitos de la SCA si la tasa de fraude de su proveedor de pago está por debajo de cierto umbral.

Con esta nueva funcionalidad, GoCardless analizará cada transacción y ayudará a los comerciantes a detectar y detener los intentos de fraude, sin afectar la conversión.

La preferencia del cliente por la domiciliación bancaria

Además de ser siempre compatible con la SCA, GoCardless es el método de pago preferido para numerosos tipos de pagos recurrentes en toda Europa.

En una encuesta llevada a cabo recientemente por YouGov a alrededor de 12.000 clientes, se concluyó que la domiciliación bancaria era el método de pago más popular en cuatro tipos de compra (suscripciones online y tradicionales, cuotas, y facturas domésticas) en los seis mercados europeos encuestados (Reino Unido, Francia, España, Alemania, Dinamarca y Suecia), además de en otros mercados internacionales.

Además, en una encuesta de GoCardless a 4.000 consumidores en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne, 52 % des personnes interrogées indiquent qu’elles pourraient probablement ou très probablement payer un abonnement par prélèvement automatique si cela leur assurait un processus de paiement plus fluide.

¿Qué es GoCardless?

GoCardless ofrece una forma inteligente y escalable de realizar pagos, ayudando a las empresas a realizar automáticamente los cobros recurrentes de tus clientes en todo el mundo.

Ya estamos ayudando a que más de 40.000 empresas reciban sus pagos a tiempo. Contacta con ventas.