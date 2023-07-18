4 empresas que están invirtiendo en las domiciliaciones bancarias
Última ediciónjul 20233 min de lectura
Descubre cómo 4 empresas están automatizando sus procesos con la domiciliación bancaria
Las grandes y pequeñas empresas están invirtiendo en pagos bancarios para automatizar sus procesos y eliminar así los costes y la pesada tarea de cobrar.
Conoceremos a continuación 4 empresas que están automatizando sus procesos de cobro de pago mediante la implementación de domiciliaciones bancarias. Asimismo, vamos a ver cómo esta implementación les está ayudando a ser más eficientes y a cobrar pagos que funcionan para su modelo de negocio.
TravelPerk
Fundada en 2015, TravelPerk es una agencia de viajes B2B, centrada en hacer que el mundo de los viajes de negocios se parezca más a la experiencia del cliente. La empresa ha crecido exponencialmente y están estudiando una posible expansión internacional en el futuro.
Con el claro objetivo de multiplicar sus clientes, la empresa necesitaba un proveedor de confianza que les ayudara a facturar a los clientes, sobre todo en los casos en los que fuera necesario domiciliar los pagos. TravelPerk buscaba un proveedor que pudiera automatizar los adeudos directos, simplificar la incorporación y reducir el trabajo manual.
Xavier Castellana, exdirector financiero de TravelPerk, lo tenía claro: "necesitábamos un proveedor que nos ofreciera una herramienta fácil de implementar, que tuviera valor añadido en un entorno mucho más enfocado hacia las empresas, y que el proceso de ampliación de clientes no implicara un trabajo manual a la hora de darles de alta. Queríamos que la incorporación fuera casi automática.
Con GoCardless hemos conseguido no tener que dedicar esfuerzos adicionales a la gestión de cobro de pagos y esto obviamente tiene un efecto positivo en nuestra relación con los clientes, ya que las tareas administrativas no nos impiden centrarnos en lo que realmente es importante: el desarrollo de nuestro negocio."
SUOP
En 2013, surgió un operador en España único en el sector de la telefonía móvil: Suop Mobile. ¿El motivo? Su planteamiento se centró en crear una comunidad en torno al operador. Así, Suop Mobile mide la participación de sus clientes en su plataforma para que acumulen puntos en tiempo real, los que luego podrán canjear periódicamente por saldo.
Cuando se lanzó al mercado, Suop Mobile solo ofrecía líneas de prepago y las recargas se hacían con tarjeta bancaria o a través de PayPal. Pero cuando decidieron ofrecer el pago por contrato, supieron que necesitaban una nueva solución.
"Cuando decidimos ofrecer la opción de contrato a nuestros clientes, sabíamos que teníamos que contar con un socio que nos ayudara a gestionar los cobros", afirma Jaime Plá, director general de Soup Mobile.
En la actualidad, gracias a la automatización del proceso de pagos, la gestión de cobros dura menos de un día.
Ilek
Fundada en 2016, ilek es el primer proveedor de electricidad verde y gas ecológico que opera en formato de mercado. Cada productor fija un precio y no se aplica ninguna tarifa de entrada. Además, es posible cambiar de proveedor directa y rápidamente en el sitio de ilek, con tan solo unos pocos clics.
En ilek supieron desde el principio que la domiciliación bancaria era una opción preferente en este sector. El equipo quería dar cabida a las preferencias de los clientes pero ser rápidos a la hora de lanzar sus pagos en formato de API. Y descubrieron que GoCardless ofrecía esto ¡e incluso más!
"También queríamos que todo estuviera completamente digitalizado, para que el cliente no tuviera que enviarnos ningún formulario firmado en papel", explica el cofundador de la empresa, Julien Chardon.
"Los agentes de nuestro equipo de atención al cliente pueden ver en tiempo real todos los pagos iniciados en GoCardless, explica Julien. Así, en caso de error, pueden cancelarlos y ver todos los pagos integrados en nuestro CRM en tiempo real." Gracias a esta función, ilek ya no tiene que esperar los informes diarios.
Witei
Witei es una startup, con sede en Madrid, centrada en el desarrollo de herramientas para equipos comerciales y de marketing, concretamente en el sector inmobiliario. Asimismo, en Witei tienen grandes ambiciones de crecimiento tanto en España como a nivel internacional.
Para lograrlo, están apostando por la automatización. Con la idea de ahorrar tiempo en el proceso de cobro, hace más de dos años empezaron a buscar opciones que les permitieran dejar de domiciliar pagos de forma semimanual.
"Antes de empezar a utilizar GoCardless, teníamos que dar de alta a las domiciliaciones en la web de nuestro banco, lo que nos consumía demasiadas horas de gestión y nos complicaba solucionar problemas en caso de devoluciones, cancelaciones o reembolsos a nuestros clientes", asegura el CEO de Witei, Álvaro Vila.
Con GoCardless, en Witei han pasado de 40 a 1000 clientes sin aumentar el tiempo que dedican a gestionar los pagos.