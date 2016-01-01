Fundado en 2016, ilek es el primer proveedor de electricidad verde y de gas ecológico que opera en formato marketplace. Fue uno de los galardonados con el Premio Selectra al Mejor Proveedor de Energía Verde 2019, y ofrece a los particulares la posibilidad de consumir directamente la energía de productores independientes de origen francés.

Cada productor fija un precio, y no se aplica ningún gasto de entrada. Es posible cambiar de proveedor de forma directa y rápida en el sitio de ilek, con unos pocos clics.

Adeudo directo, una solución muy reconocida

Antes de la creación de ilek, ya había otras empresas que se habían lanzado a producir electricidad verde. Julien sabía que estaba surgiendo una tendencia:

« El adeudo directo constituye la forma de pago preferida en el conjunto del sector. »

Por eso, cuando ilek comenzó a ofrecer la venta de energías renovables a particulares, esta forma de pago se impuso sin discusión.

«Es la solución preferida por los usuarios », confirma el joven empresario.

GoCardless, máxima facilidad de integración

Julien y su equipo querían complacer las preferencias de sus clientes, pero, para ello, era necesario que la solución elegida se pudiera implementar rápidamente en formato API. ¡Como esto era exactamente lo que ofrecía GoCardless, ilek no se lo pensó dos veces antes de elegirnos!

Pero este no fue el único factor determinante a la hora de tomar una decisión. «También queríamos que todo estuviese completamente digitalizado, que el cliente no tuviese que enviar un formulario de papel firmado a ilek » explica el cofundador de la empresa. Recurriendo a GoCardless, la empresa encuentra una vez más lo que busca. Todo se realiza de forma virtual, para que ni ilek ni sus clientes tengan que enviar documentos en papel o correos electrónicos. Para ambas partes, supone una ganancia de tiempo significativa.

«Se ha integrado directamente en el proceso de suscripción, para recoger el formulario SEPA firmado electrónicamente. » Los clientes no tienen que enviar el CCC ni tienen que actualizar su pago cada mes.

Y recurriendo a la solución de GoCardless, ilek ha conseguido proporcionar a sus internautas una página de pago en completa consonancia con su imagen, poniendo la guinda estética al pastel electrónico. De esta forma, la empresa ha podido mantener una interfaz fácil de usar, que es justo lo que quería.

Mayor visibilidad

Las tarjetas bancarias tienen un inconveniente: el tiempo que las empresas deben esperar desde que el cliente efectúa el pago hasta el momento en que detecten algún posible error. Así, mientras con otro medio de pago al cliente se le carga el importe de todos modos, GoCardless permite una rectificación inmediata.

« El equipo de atención al cliente puede ver en tiempo real todos los pagos iniciados en GoCardless, explica Julien. En caso de error, puede cancelarlos y visualizar en tiempo real todos los pagos integrados en nuestro CRM. » Gracias a esta funcionalidad, ilek no tiene que esperar ya a los lanzamientos diarios.

« Tener esta visibilidad posee una enorme importancia. » concluye el cofundador.

Lanzamiento de una nueva oferta

¡Gracias a la integración GoCardless, hemos podido lanzar muy deprisa una nueva oferta!

En 2016, ilek a lancé la partie électricité verte. Aujourd'hui, la société a pu lancé une nouvelle offre : el gas ecologico. La integración de GoCardless en ilek le ha permitido lanzar una nueva oferta en muy poco tiempo. En lo que respecta al pago, solo había que copiar el concepto de la electricidad verde en el concepto del gas ecológico.