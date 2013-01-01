En 2013 surgió en el sector de la telefonía móvil un operador único en España: Suop Mobile. ¿La razón? Su enfoque centrado en la creación de una comunidad en torno al operador. La empresa delega en sus clientes tareas como el desarrollo del producto, la actividad de marketing o la atención al cliente.

A cambio, Suop Mobile mide la participación de sus clientes en su plataforma de manera que éstos acumulan puntos en tiempo real que pueden canjear periódicamente por saldo. Por el momento, la idea de crear una telefonía móvil diferente se está cumpliendo y sus clientes les recomiendan dándoles una puntuación de 9 sobre 10.

Cuando se lanzó al mercado, Suop Mobile sólo ofrecía líneas de prepago y las recargas se realizaban mediante tarjeta bancaria o a través de PayPal. Sin embargo, en 2016 este operador lanzó la opción de pospago, inicialmente con tarjeta, pero poco después mediante domiciliación bancaria.

“Cuando nos decidimos por ofrecer la opción de contrato a nuestros clientes, sabíamos que debíamos contar con un partner que nos ayudara a gestionar los cobros”, asegura Jaime Plá, CEO de Soup Mobile.

La integración, un proceso sencillo

De entre las opciones que les ofreció GoCardless se decantaron por Redirect Flow, que les permitió prescindir de formularios web y plantillas de email. “La implantación era una fase importante para nosotros ya que, al ser una empresa pequeña, disponemos de pocos recursos.

Aun así, conseguimos integrarlo en un día”, recuerda Plá. En menos de una semana se completó el proceso de creación de clientes y mandatos. Y para los procesos mensuales de ejecución y seguimiento de cobros, el proveedor de ERP de Suop se integró en GoCardless a través de la API.

Tras la integración, Plá reconoce que “la principal ventaja de haber apostado por GoCardless como proveedor, es haber podido ofrecer a nuestros clientes un medio de pago que es el estándar para los servicios de telefonía móvil”.

Además, han podido integrar los flujos de creación de cliente y de mandatos SEPA desde su web y los flujos de cobro y recobro desde su back-office. A nivel operativo, gracias a la API de GoCardless, han completado la integración y eliminado la intervención manual en estos procesos.

Actualmente, gracias a la automatización del proceso, la dedicación a la gestión de cobros es inferior a la jornada de uno de sus empleados, excepto en el caso de las incidencias, que aún se gestionan de forma manual. “Si hubiésemos optado por otro proveedor, alguien habría tenido que dedicar su jornada completa a controlar todo el proceso de cobro”, reconoce el CEO de Soup Mobile.

Alta recomendación por parte de sus clientes

La experiencia del cliente es tan buena que el 20% de los usuarios de este operador móvil ya utiliza GoCardless, una cifra que va aumentando mes a mes.

Además, en la encuesta de Net Promoter Score, que mide la lealtad de los clientes de una empresa basándose en las recomendaciones, han logrado una calificación de 59 cuando, en telefonía móvil, el estándar suele ser negativo.

El futuro de Suop pasa por seguir demostrando que en la telefonía móvil se pueden hacer las cosas de otra forma, sin que las gestiones administrativas les quiten tiempo para cumplir con su objetivo de seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos, como ofrecer a sus clientes nuevos productos o tener más canales de venta.