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Global Payments

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Le prix de la gestion des paiements en solo
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Pourquoi gérer vos paiements en interne coûte cher à votre entreprise SaaS

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SaaS
[Webinar] Transformez vos paiements en un avantage concurrentiel : Témoignage Luko
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Il n'est jamais trop tard !

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Comment faire un virement SEPA depuis la Suisse vers la France ?
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SWIFT et SEPA : quelle différence ?
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SWIFT ou SEPA, tout savoir sur les deux termes.

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Adaptez votre infrastructure de paiement dans l’intérêt de votre entreprise
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Une infrastructure de paiement efficace est fondamentale pour d’une entreprise.

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[Rapport] Indice des délais de paiement 2021
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Votre entreprise est-elle payée rapidement par rapport à la moyenne du secteur ? Nous avons analysé plus de 40 millions de paiements de 65 000 entreprises pour le savoir.

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Que sont les paiements de compte à compte (Account-to-Account ou A2A)?
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Quelles sont les erreurs à éviter pour se développer à l'international ?

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Les 8 dimensions des paiements récurrents : Couverture
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Développez votre entreprise en élargissant votre couverture de paiement.

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[Étude] Préférences de paiement des consommateurs en 2021
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Les préférences de vos clients en matière de paiement ont un impact sur leurs décisions d’achat. Découvrez les préférences des payeurs en 2021 et comment les exploiter à l’avantage de votre entreprise.

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Quels pays ouvrent la voie dans le développement de l’open banking ?

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Repensez votre stratégie de paiement pour sauver vos clients et votre santé financière : 4 données clés
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Les préférences de paiement en France : aperçu 2019 - 2020
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