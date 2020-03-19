Les préférences de paiement en France : aperçu 2019 - 2020

Dernière modificationjuin 2024Lecture : 2 minutes
Que diriez-vous si nous vous demandions d’acheter ce que nous vendons, là, tout de suite ?
C’est trop tôt. Peut-être est-ce la première fois que vous découvrez le produit ou service que nous proposons. Le processus d’achat d’un nouveau produit ou service, que nous nous adressions aux particuliers ou aux entreprises, peut s’avérer long et complexe. Pas systématiquement, certes, mais c’est possible (tout particulièrement dans le secteur B2B). Il s’agit donc d’être bien préparé.
Et il existe un aspect de ce processus auquel vous ne prêtez peut-être pas encore assez attention : l’expérience de paiement. Amy Konary, vice-président de l’innovation commerciale chez Zuora et président du Subscribed Institute, déclare :
En omettant de prendre en compte les préférences de paiement de vos clients, le temps et l’argent que vous investissez dans vos efforts de marketing et votre entonnoir de prospection risquent de n’aboutir à rien. Vos concurrents qui proposent une expérience de paiement plus aboutie, c’est-à-dire une expérience client plus aboutie, vont sortir gagnants.
Mais si vous prenez en compte les préférences de paiement adaptées à votre marché, vous pouvez augmenter vos conversions, renforcer la fidélité des clients, et au final, réduire le churn.
Nous avons rassemblé ci-dessous des données fournies par YouGov portant sur les préférences de paiement en France, tant pour les paiements récurrents des entreprises (B2B) que pour les paiements récurrents des particuliers (B2C).
Préférences pour les paiements récurrents des entreprises françaises
Les entreprises françaises affichent une nette préférence pour les modes de paiement interbancaires dans quatre des cas d’usage les plus fréquents pour les paiements récurrents, c’est-à-dire les factures commerciales habituelles, les factures diverses, les abonnements numériques et les paiements échelonnés. Le prélèvement automatique est le moyen de paiement privilégié pour les factures commerciales habituelles et les abonnements numériques, avec plus de la moitié ou plus des entreprises susceptibles de l’utiliser.
Le virement bancaire est le moyen de paiement privilégié pour les paiements échelonnés, avec un peu plus de la moitié des entreprises susceptibles de l’utiliser ; ce chiffre monte à 61 % de probabilité pour les factures diverses.
Les cartes de crédit d’entreprise sont privilégiées par moins de la moitié des entreprises, avec près d’un cinquième des entreprises très peu susceptibles de les utiliser.
Les porte-monnaie électroniques tels que PayPal arrivent en dernière position avec environ un tiers ou moins des entreprises susceptibles de les utiliser par comparaison avec le prélèvement automatique (en fonction du cas d’usage du paiement).
Factures commerciales habituelles
Par exemple facture de service ou facture d’assurance
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit d’entreprise
|20%
|35%
|42%
|Prélèvement automatique
|7%
|31%
|57%
|Virement bancaire
|8%
|33%
|57%
|Porte-monnaie électronique
|35%
|32%
|31%
Factures diverses
Par ex. facture de comptable ou d’agence de marketing
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit d’entreprise
|17%
|33%
|48%
|Prélèvement automatique
|10%
|33%
|55%
|Virement bancaire
|6%
|31%
|61%
|Porte-monnaie électronique
|31%
|35%
|31%
Abonnements numériques
Par ex. logiciel de stockage dans le Cloud
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit d’entreprise
|19%
|32%
|45%
|Prélèvement automatique
|14%
|33%
|50%
|Virement bancaire
|12%
|37%
|48%
|Porte-monnaie électronique
|31%
|33%
|33%
Paiements échelonnés
Par exemple remboursement de prêts professionnels
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit d’entreprise
|22%
|36%
|39%
|Prélèvement automatique
|13%
|33%
|52%
|Virement bancaire
|11%
|34%
|52%
|Porte-monnaie électronique
|34%
|31%
|32%
Préférences pour les paiements récurrents des consommateurs français
Les consommateurs français affichent une préférence pour le prélèvement automatique dans quatre des cas d’usage les plus fréquents pour les paiements récurrents, c’est-à-dire les abonnements en ligne, les factures domestiques, les paiements échelonnés, et les abonnements classiques.
Abonnements en ligne
Par exemple Netflix ou Spotify
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit
|34%
|33%
|27%
|Carte de débit
|26%
|33%
|35%
|Prélèvement automatique
|26%
|32%
|37%
|Porte-monnaie électronique
|32%
|28%
|34%
Factures domestiques
Par exemple factures d’électricité
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit
|32%
|33%
|31%
|Carte de débit
|23%
|33%
|40%
|Prélèvement automatique
|10%
|27%
|59%
|Porte-monnaie électronique
|35%
|32%
|30%
Paiements échelonnés
Par exemple prêt auto
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit
|33%
|34%
|28%
|Carte de débit
|25%
|38%
|32%
|Prélèvement automatique
|15%
|31%
|51%
|Porte-monnaie électronique
|37%
|31%
|28%
Abonnements classiques
Par exemple abonnement de salle de gym ou à un journal
|Moyen de paiement
|Peu susceptible de l’utiliser
|Avis neutre
|Susceptible de l’utiliser
|Carte de crédit
|31%
|33%
|31%
|Carte de débit
|24%
|32%
|40%
|Prélèvement automatique
|19%
|33%
|44%
|Porte-monnaie électronique
|33%
|31%
|32%
Principales recommandations
L’expérience de paiement que vous proposez à vos clients est un aspect essentiel de l’expérience client globale - ne l’ignorez pas.
Les préférences de paiement restent cependant un domaine peu consensuel, car même les moyens de paiement les plus privilégiés affichent toujours un pourcentage significatif d’entreprises peu susceptibles de les utiliser.
Aucun moyen de paiement spécifique ne fait suffisamment l’unanimité pour ignorer le besoin potentiel d’une stratégie de paiement multiméthode.
Apprenez-en plus sur les préférences de paiement et leur impact sur votre activité
Que vous cherchiez à optimiser votre conversion et à réduire la perte de clientèle de votre marché local, ou que vous souhaitiez savoir quels moyens de paiement règnent en maître, consultez dès aujourd’hui nos rapports sur les préférences de paiement :
[Rapport] Préférences de paiement dans le monde pour les achats B2B récurrents
Nous avons interrogé 4 900 entreprises de 9 secteurs afin de déterminer les moyens de paiement privilégiés en fonction des cas d’usage.
[Rapport] Consumer payment preferences for recurring purchases: 2019
12 785 consommateurs de 10 secteurs partagent leurs préférences de paiement en 2019.