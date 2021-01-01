Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Finances

Finances

Paiements : attention aux coûts cachés
Paiements : attention aux coûts cachés

Encaisser, combien ça coûte vraiment ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Fraudes bancaires et la réponse des banques
Fraudes bancaires et la réponse des banques

Fraudes bancaires : que faire et comment les banques réagissent-elles ?

Lecture : 4 minutes
Finances
Le CAC 40 et son rôle financier et économique
Le CAC 40 et son rôle financier et économique

Le principal indice boursier français et son fonctionnement

Lecture : 3 minutes
Finances
Définition du burn rate et méthode de calcul
Définition du burn rate et méthode de calcul

Cash burn, burn rate : comment s’y retrouver et les calculer.

Lecture : 3 minutes
Finances
En quoi consiste le fond de solidarité ?
En quoi consiste le fond de solidarité ?

comment obtenir le fond de solidarité pour les entreprises ?

Lecture : 2 minutes
Finances
[Rapport] Indice des délais de paiement 2021
[Rapport] Indice des délais de paiement 2021

Votre entreprise est-elle payée rapidement par rapport à la moyenne du secteur ? Nous avons analysé plus de 40 millions de paiements de 65 000 entreprises pour le savoir.

PDF
Global Payments
Comment une entreprise peut-elle enrayer l’Hyperinflation ?
Comment une entreprise peut-elle enrayer l’Hyperinflation ?

quels sont les moyens pour une entreprise afin d’enrayer l’Hyperinflation ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Garanties bancaires : définition et fonctionnement
Garanties bancaires : définition et fonctionnement

Utiliser une garantie bancaire pour développer ou créer une entreprise

Lecture : 3 minutes
Finances
Quelles sont les différentes notations des entreprises ?
Quelles sont les différentes notations des entreprises ?

comment les agences de notation évaluent les entreprises ?

Lecture : 3 minutes
Finances
La réglementation du calcul des Charges Patronales
La réglementation du calcul des Charges Patronales

Comment effectuer le calcul des Charges Patronales ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Surendettement de l’entreprise : comment y faire face
Surendettement de l’entreprise : comment y faire face

Endettement, surendettement, comment réagir pour protéger votre entreprise.

Lecture : 3 minutes
Finances
Les BSPCE : fonctionnement, utilité et fiscalité
Les BSPCE : fonctionnement, utilité et fiscalité

Le fonctionnement des BSPCE, leur intérêt pour les startups et leurs salariés

Lecture : 3 minutes
Finances
Le fonctionnement de la Titrisation
Le fonctionnement de la Titrisation

En quoi consiste la Titrisation ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Quel est Le rôle de l’Autorité des marchés financiers
Quel est Le rôle de l’Autorité des marchés financiers

Les pouvoirs et l’utilité de l’Autorité des marchés financiers

Lecture : 3 minutes
Finances
En quoi consiste le BODACC et quelle est son utilité ?
En quoi consiste le BODACC et quelle est son utilité ?

Le BODACC, une mine d’informations sur la vie des entreprises

Lecture : 3 minutes
Finances
Comment racheter une entreprise grâce au LBO
Comment racheter une entreprise grâce au LBO

Racheter une entreprise avec peu de fonds propres en recourant à l’emprunt

Lecture : 3 minutes
Finances
Les implications du Produit Net Bancaire
Les implications du Produit Net Bancaire

En quoi consiste le Produit Net Bancaire ?

Lecture : 4 minutes
Finances
L’autofinancement : fonctionnement et mode de calcul
L’autofinancement : fonctionnement et mode de calcul

L’autofinancement : une solution séduisante, mais avec quelques inconvénients.

Lecture : 2 minutes
Finances
Les 3 étapes de l’analyse financière
Les 3 étapes de l’analyse financière

Comprendre les 3 étapes de l’analyse financière

Lecture : 2 minutes
Finances
Comment interpréter les indices boursiers ?
Comment interpréter les indices boursiers ?

Découvrez les différents indices boursiers mondiaux et leur fonctionnement !

Lecture : 2 minutes
Finances
Comment calculer une part de marché ?
Comment calculer une part de marché ?

Comment calculer une part de marché ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu’est-ce que le résultat financier d’une entreprise et comment le calculer ?
Qu’est-ce que le résultat financier d’une entreprise et comment le calculer ?

Définition du résultat financier, utilisation, calcul et exemple

Lecture : 2 minutes
Finances
Comment introduire une entreprise en Bourse ?
Comment introduire une entreprise en Bourse ?

Les moyens pour coter une société en bourse

Lecture : 3 minutes
Finances
C'est quoi une Fusion-Acquisition ?
C'est quoi une Fusion-Acquisition ?

Fusac : découvrez les bases de cette forme de regroupement de sociétés

Lecture : 2 minutes
Finances
1234

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.