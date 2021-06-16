Le résultat financier est une donnée capitale qui fait partie intégrante de la comptabilité d’une entreprise. Mais que représente-t-il exactement ? Comment se calcule un résultat financier ?

Qu’est-ce que le résultat financier d’une entreprise ?

Le résultat financier d’une entreprise se calcule comme la différence entre ses produits financiers et ses charges financières. Il s’agit d’une donnée importante puisqu’elle renseigne sur les choix d’une entreprise en matière de financement et d’investissement.

Si le résultat financier est positif, l’entreprise connaît un bénéfice financier. À l’inverse, elle subit une perte financière. Du fait de son mode de calcul, le résultat financier est souvent négatif dès lors qu’une entreprise souscrit un emprunt.

D’autres calculs à partir du résultat financier

Le résultat financier est une donnée essentielle dans la comptabilité d’une entreprise. Il intervient ainsi dans d’autres états comptables , notamment :

Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ;

Le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI). ;

Le Résultat Net.

Pour les SIG, le résultat financier est une donnée d’entrée qui vient après celles de la marge commerciale, la Valeur Ajoutée (VA), l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) et le résultat brut d’exploitation.

Le résultat financier participe aussi au calcul du RCAI. En effet, la somme du résultat financier et du résultat d’exploitation donne le RCAI. Contrairement au résultat financier, le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) renseigne sur la santé financière globale de l’entreprise.

Par ailleurs, le résultat financier compose une partie du résultat net. En fait, le résultat net est égal à la somme du résultat financier, du résultat d’exploitation et du résultat exceptionnel.

Le calcul du résultat financier

Comme mentionné ci-dessus, le résultat financier se calcule en soustrayant les charges financières des produits financiers.

Les produits financiers

Les produits financiers représentent les revenus d’une entreprise provenant d’activités courantes et non courantes. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de produits financiers classiques :

Les intérêts de placement ;

Les escomptes obtenus ;

Les reprises sur provisions financières ;

Les produits de participation (actions, parts sociales, etc.) ;

Les cessions de valeurs mobilières de placement (VMP).

En fait, les produits financiers rassemblent les opérations des comptes suivants :

76 : produits financiers ;

786 : reprises sur provisions pour risques et dépréciations - produits financiers ;

796 : transferts de charges financières.

Les charges financières

Pour une entreprise, les charges financières représentent l’ensemble des frais ou dépenses liés à son activité. Les charges financières prennent notamment en compte :

Les intérêts d’emprunt, des comptes courants, etc. ;

Les dotations et provisions financières ;

Les dépréciations de titres financiers ;

Les frais et commissions bancaires ;

Les charges sur cessions de valeurs mobilières de placement (VMP).

Les charges financières regroupent les opérations des comptes suivants :

66 : charges financières ;

686 : dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges financières.

Exemple de calcul du résultat financier

Imaginons que le compte de résultat d’une entreprise affiche les éléments suivants :

Produits financiers du compte de résultat Charges financières du compte de résultat Revenus de créances : 400 € Charges d’intérêts : 4 000 € Reprise sur provisions financières : 1 400 € Escomptes accordés : 300 € Revenus de titres de participation : 900 € Dépréciations de titres financiers : 2 000 € Escomptes obtenus : 3 000 €

D’un côté, le total des produits financiers s’élève à 400 + 1 400 + 900 + 3 000 = 5 700 €.

D’un autre côté, le total des charges financières s’élève à 4 000 + 300 + 2 000 = 6 300 €.

Au final, le résultat financier est de 5 700 – 6 300 = - 600 €. Cette entreprise affiche donc une perte financière de 600 €.