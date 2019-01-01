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Rob Keating

Spécialiste de contenu

Rob a une mission : éduquer les entreprises au sujet des méthodes de paiements actuelles ainsi que des nombreuses options qui peuvent être mises en place pour optimiser leur processus de paiement. En tant qu’ancien patron de PME, Rob comprend les problèmes qui compliquent sans cesse la collection des paiements. Il crée du contenu pour aider les entrepreneurs à naviguer entre les différentes solutions disponibles afin de résoudre ces problèmes.

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