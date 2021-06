Qu'est-ce qu'un moyen de paiement dématérialisé ?

Le développement des nouvelles technologies incite à la dématérialisation dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de nos films et albums de musique préférés à nos avis d’imposition. Le secteur bancaire n’est pas en reste avec la multiplication des moyens de paiement dématérialisés, c’est-à-dire de toutes les solutions qui nous permettent d’effectuer des transitions sans avoir à recourir à de l’argent liquide.

À vrai dire, des moyens de paiements aussi anciens que le chèque, toujours utilisé en France, ou la carte bancaire, inventée depuis les années 1960 et aujourd’hui incontournable, marquaient déjà un premier pas vers la dématérialisation puisqu’ils permettent de remplacer les espèces. Mais la démocratisation du téléphone portable et d’internet ont poussé ce concept bien plus loin. Ainsi, selon un rapport publié en 2017, les paiements dématérialisés devraient représenter 725,8 milliards de transactions en cette année 2020.

Quels sont les moyens de paiements dématérialisés ?

La carte bancaire virtuelle

Si la carte bancaire permet de réaliser des opérations de paiement en ligne plutôt sécurisées, notamment grâce au système 3D Secure, le risque zéro n’existe pas. C’est la raison pour laquelle les banques ont mis au point les cartes bancaires virtuelles. Également appelées e-cartes bleues, ce ne sont pas des cartes physiques mais seulement des numéros générés par un logiciel informatique et valables de manière temporaire, souvent pour une seule transaction.

Le paiement sans contact, ou NFC (les initiales du nom anglais de la technologie utilisée : « Near Field Communication »), est de plus en plus populaire. Il permet de régler des achats sans avoir à insérer sa carte, voire sans carte du tout grâce au système NFC, qui se trouve aujourd’hui installé sur les smartphones et autres smartwatches, les montres connectées. Vous n’aurez qu’à activer ce système ou vous connecter avec des applications mobiles qui l’utilisent, comme Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ou Paylib, pour ne citer que les plus célèbres.

Les porte-monnaies électroniques (ou e-wallets)

Les porte-monnaies électroniques se sont développés suite à l’essor des paiements en ligne et la volonté de proposer des moyens de paiement dématérialisés à la fois sûrs, grâce à la technologie de cryptage SSL, et économiques. En effet, alors que les banques faisaient payer leurs services en ligne, ceux étaient gratuits et faciles d’accès : il suffit de quelques minutes pour créer un compte en ligne sur Paypal. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux (Skrill, Neteller ou encore Payoneer pour n’en citer que trois) et certains proposent même des cartes bancaires.

Les micropaiements

Les micropaiements ont été conçus pour les achats en ligne correspondant à de petits montants, notamment dans le domaine des jeux vidéo. En France, ils peuvent prendre plusieurs formes mais se traduisent le plus souvent souvent par une facturation supplémentaire auprès de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès à internet.

Les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies, dont la plus connue est le Bitcoin, sont des monnaies virtuelles, qui ne dépendent d’aucun état ni d’aucune banque. Puisqu’elles n’existent pas sous la forme matérielle, il s’agit bel et bien d’un moyen de paiement dématérialisé. Il est cependant possible de les convertir dans la devise de votre choix par l’intermédiaire de bureaux de change spécialisés. Encore peu utilisées en France et dans le monde, puisque seuls 3 millions de personnes en disposeraient, elles représentent tout de même un marché total d’environ 27 milliards de dollars.

Quels sont les avantages des moyens de paiements dématérialisés ?

Le premier avantage des moyens de paiement dématérialisés est la souplesse qu’ils offrent : pouvant être utilisés n’importe où et n’importe quand, ils sont particulièrement adaptés au e-commerce, un secteur en plein essor.

Le second avantage est lié au commerce en ligne, mais pas seulement : payer de manière dématérialisée permet de gagner du temps. Sans revenir sur la rapidité des achats en ligne, payer votre baguette avec votre carte sans contact ou votre ticket de bus avec votre téléphone se révèle une solution rapide et pratique, un gain de temps indéniable, aussi bien pour vous que la boulangère ou le chauffeur. Et il en va de même avec les micropaiements : un seul clic suffit.

Le dernier avantage, et non le moindre, est la sécurité offerte par les moyens de paiement dématérialisés, appelée également cybersécurité. Inutile de retirer de l’argent et de ses déplacer avec une grosse liasse de billets que vous pourriez perdre ou vous faire dérober. Même sur internet, les innovations technologiques rendent les cartes bancaires virtuelles ou les porte-monnaies électroniques particulièrement sûrs par rapport à toute tentative de piratage.

Autant dire que l’usage des moyens de paiement dématérialisés devrait continuer de se développer, surtout si la question du contact devient un sujet de santé publique. Mais cela ne veut pas dire que les espèces vont disparaître : après tout, comme le rappelait une étude menée par l’IFOP, 99% des Français utilisent encore de l’argent liquide.