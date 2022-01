Pourquoi utiliser une E-Carte Bleue ?

Il existe plusieurs moyens pour effectuer des paiements et l’avènement du digital permet aux entrepreneurs d’accepter de nouveaux moyens de paiement, à côté des paiements en espèces ou avec une carte bancaire physique. L’e-Carte Bleue constitue une nouvelle manière de concevoir les paiements. Ce service a été lancé en 2002 au tout début de l’internet, et concerne les achats en ligne.Ainsi, le détenteur d’une e-Carte Bleue aura en sa possession un numéro de carte bancaire virtuel et pourra en outre, effectuer ses achats en toute facilité sur Internet. Ce e-numéro permet de sécuriser les transactions en ligne et d’éviter de stocker son numéro de carte bancaire, sur un site internet et de potentiellement l’exposer à une attaque de la part de hackers. Ainsi, ce service suite à son succès croissant a été étendu aux Smartphones et aux tablettes.

En quoi consiste l’E-Carte Bleue ?

Il s’agit d’une carte de paiement permettant d’effectuer des transactions en ligne. Le numéro ne figure pas sur la carte bleue et sera uniquement virtuelle. Ainsi, un nouveau numéro de carte bancaire sera généré pour chaque achat, il s’agit ainsi d’un numéro temporaire afin de pouvoir procéder à la validation de la transaction.

Pour avoir accès à ce type de paiement, il faudra se rapprocher de son établissement bancaire. Certaines banques peuvent le proposer gratuitement et l’inclure dans leurs formules ou bien il peut s’agir d’une option à souscrire.

Quels sont les avantages de l’E-Carte Bleue ?

Le premier avantage à noter est la sécurisation des achats. Le détenteur d’une carte virtuelle pourra effectuer des achats sur Internet, sans avoir à communiquer son numéro de carte bleue à usage unique. Un numéro unique sera délivré pour chaque achat, ce qui est un véritable avantage et permet d’éviter de communiquer son numéro de carte bleue habituel.

Le numéro d’E-Carte Bleue est valable sur toutes les boutiques en ligne, et sera considéré comme étant une carte bancaire classique. Il sera possible d’utiliser ce numéro de carte bancaire aussi bien en France ou sur des sites internet basés à l’étranger.

Il s’agit d’un moyen efficace de se protéger contre le piratage ou la fraude en ligne. Dans le cas où le numéro de carte virtuelle serait intercepté par des personnes malveillantes, il ne sera pas réutilisable, réduisant ainsi considérablement le risque de perte.

La E-Carte Bleue est très facile d’utilisation et est un moyen de paiement très pratique, surtout pour les personnes qui achètent régulièrement sur Internet. Ce type de paiement utilise les mêmes plafonds et règles que la carte physique.

Une personne qui aurait perdu sa carte bleue physique et serait dans l’attente du renvoi d’une nouvelle carte à son domicile, pourra utiliser une E-Carte Bleue, pour effectuer des achats en ligne, le temps de recevoir une nouvelle carte de paiement.

Quels sont les inconvénients de la E-Carte Bleue ?

La E-carte Bleue a pour principal inconvénient, de ne pas pouvoir être utilisable sur un terminal de paiement électronique, dans une boutique physique, un péage ou un parking souterrain. Il faudra de ce fait utiliser une carte bancaire physique.

On peut également constater comme inconvénient, le fait que les utilisateurs d’E-Carte Bleue peuvent ne pas avoir accès, à certains avantages commerciaux. Ainsi, la plupart des boutiques en ligne effectuent un lien entre leurs clients et le numéro de carte de paiement. En fonction du nombre d’achats, les e-commerçants peuvent attribuer des bonus ou d’autres avantages. Ainsi, le numéro de carte virtuelle peut priver les utilisateurs de ces avantages.

Tout e-commerçant a la possibilité d’utiliser un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage, pour répertorier, classifier et gérer les paiements de ses différents clients. Qu’il s’agisse d’un paiement par carte bancaire classique ou un paiement par le biais d’une E-Carte Bleue.

