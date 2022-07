Les paiements prennent différentes formes notamment par rapport à la somme qui sera réglée dans le cadre des transactions commerciales. Le micropaiement est un moyen de paiement qui permet de procéder à l’achat de biens ou de services avec un montant total très faible. Il s’agit d’une méthode de paiement qui est abondamment utilisée sur internet.

On parle du règlement de très faibles montants comme quelques centimes d’euros. Il est très utilisé dans les transactions en ligne et a une certaine utilité pour vendre certains services. Un entrepreneur qui souhaite utiliser ce moyen de paiement en cohérence avec ses différentes offres doit prendre en considération le micropaiement. Proposer le maximum de moyens et de méthodes de paiement permet de diversifier sa clientèle et d’accroître le volume de ventes et le chiffre d’affaires.

En quoi consiste le micropaiement ?

Le micropaiement consiste à payer des sommes très faibles qui varient de quelques centimes d’euros à quelques euros. Le micropaiement fait partie intégrante des paiements en ligne sur internet.

Le micropaiement a pour utilité de proposer un moyen de paiement sur un site internet afin de disposer d’un système de rémunération. Il permet à un webmaster ou à un entrepreneur qui dispose d’une boutique en ligne d’utiliser des moyens de paiement alternatifs. En effet, il peut être coûteux de devoir recourir à différents modes de paiement comme les cartes de crédit ou de débit par exemple.

Il peut également s’agir d’un numéro surtaxé qui permet d’accéder à des services d’un site internet via un code : il s’agit notamment d’une solution de micropaiement par sms.

Pourquoi utiliser le micropaiement ?

Le micropaiement a plusieurs fonctions pour un entrepreneur qui dispose d’une boutique en ligne et qui vend du contenu en ligne comme des vidéos par exemple. On parle de sites éditeurs qui proposent une solution de paiement en ligne pour effectuer des achats de contenus comme de la musique, des films ou encore des jeux en ligne. Le micropaiement a plusieurs avantages pour l’entrepreneur qui désire l’utiliser :

Sécurisé : l’internaute peut effectuer un achat en ligne sans avoir à saisir son numéro de carte bancaire dans l’interface de paiement. Le micropaiement est une solution de paiement sécurisée qui apporte une sécurité à toute épreuve, car il suffira de disposer d’un code de paiement.

Simple et rapide : un entrepreneur peut proposer ce type de paiement qui est à la fois simple en raison de l’absence de création de compte et la rapidité du processus de paiement.

Idéal pour les boutiques en ligne : le micropaiement donne la possibilité aux détenteurs de boutiques en ligne qui proposent des produits à faible montant de commercialiser leurs différents produits ou services.

La réglementation européenne stipule que les sommes concernant les micropaiements ne doivent pas dépasser 30 euros pour un produit/service et lorsqu’il s’agit de l’achat de plusieurs biens/services, la somme totale de doit pas dépasser 150 euros.

GoCardless est la solution idéale en complément du micropaiement

Un entrepreneur qui utilise le micropaiement peut diversifier ses moyens de paiement avec une solution de paiement en ligne comme GoCardless. Si les sommes sont plus importantes dans certains cas de figure, il est possible de diversifier ses moyens de paiement à côté du micropaiement.

Les entrepreneurs ont besoin à côté du micropaiement d’une solution simple et peu coûteuse pour collecter de manière sécurisée les informations de paiements des clients. GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients.

La collecte des paiements s’effectue via le prélèvement SEPA et le processus est à l’initiative de l’entrepreneur, aussi bien au niveau de l’échéance de paiement ou du montant total.

La solution de paiement en ligne propose par ailleurs des pages de paiement sécurisées comme le micropaiement durant le processus de paiement. Les pages de paiement sont disponibles dans une variété de formats.

Cela permet de réduire de manière considérable les retards de paiement et les impayés, d’autant plus que la fintech est compatible avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage pour optimiser et fluidifier le processus de paiement et de facturation.