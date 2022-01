Quels sont les avantages du E-Wallet ?

Les moyens de paiement se diversifient avec l’avènement du digitale et la démocratisation des Smartphones. Le paiement en liquide ou par carte, a désormais un sérieux concurrent du nom d'E-Wallet (porte monnaie électronique.).

Cependant, en quoi consiste et comment fonctionne l’E-Wallet ? Il s’agit d’un porte-monnaie électronique qui permet à ses utilisateurs d'effectuer des transactions sécurisées et qui s’adresse notamment aux entrepreneurs. Le porte-monnaie électronique s’adresse aux entrepreneurs qui désirent mettre en œuvre une gestion moderne et efficace des paiements.

En quoi consiste l’e-wallet ?

Vos clients auront la possibilité grâce à l’e-wallet d’acheter en toute sécurité. Ce moyen de paiement consiste à acheter en ligne depuis un Smartphone, un ordinateur portable ou une tablette.

On définit le porte-monnaie électronique, comme étant un véritable intermédiaire entre une boutique en ligne et un établissement financier. Ce moyen de paiement permet en outre de résoudre de nombreux problèmes et d’accroître la sécurité des transactions. Le client n’aura plus besoin de renseigner le numéro de sa carte bancaire, lors de l’achat d’un produit ou d’un service.

L’acheteur recevra un code sur son téléphone afin de confirmer la transaction. Ainsi, l’e-wallet est utilisé par de nombreux prestataires de paiement et est désormais incontournable.

L’utilisateur devra créer un compte auprès d’un fournisseur d'E-Wallet. Il peut s’agir d’un intermédiaire financier ou d’un organisme de paiement. Au moment de la création du compte, l’utilisateur devra créer un identifiant ou un mot de passe.

Le fonctionnement du porte-monnaie électronique consistera à utiliser ce compte auprès d’une boutique en ligne, pour l’achat d’un produit ou d’un service. Si cette boutique accepte l'E-Wallet comme mode de paiement, l’utilisateur devra saisir son identifiant et son mot de passe. L’utilisateur ne devra pas saisir un numéro de carte bancaire ou utiliser ses coordonnées bancaires.

Le fonctionnement du E-Wallet permet de sécuriser au maximum les transactions. Les coordonnées qui sont associées au porte-monnaie électronique, sont conservées en toute sécurité et l’utilisateur devra renseigner simplement sur une page sécurisée, son identifiant, son mot de passe et un code secret.

Quels sont les avantages du E-Wallet ?

L’ambition de ce moyen de paiement est de faciliter les paiements en ligne et de fluidifier les achats en ligne. L’utilisateur se retrouvera avec un moyen de paiement, accessible à tous, peu coûteux et très facile d’utilisation.

En effet, l'E-Wallet est tout d’abord accessible à tous et les fournisseurs de porte de monnaie électronique, ne demandent aucun critère de revenus pour pouvoir accéder à ce moyen de paiement.

Le porte-monnaie électrique est très sécurisé et ne nécessite aucunement de renseigner le numéro de carte bancaire, le code de sécurité (CVV) et la date d’échéance.

Ce moyen de paiement est entièrement sécurisé et permet de se protéger d’une boutique en ligne avec des mauvaises pratiques commerciales, qui peut détourner vos données à des fins d’escroquerie. L’E-Wallet permet d’établir un filet de sécurité entre votre établissement bancaire et la boutique en ligne, afin de sécuriser au maximum la transaction.

L’E-Wallet permet de contribuer à la protection de l’environnement et de limiter au maximum l’usage des cartes bancaires. En effet, celles-ci sont en plastique, qui est en outre une matière difficile à recycler.

Il sera nécessaire de se renseigner pour la bonne marche de votre activité, sur la nécessité de choisir une entreprise qui propose un E-Wallet, que vous pourrez intégrer dans votre Back Office Marchand. Vous pourrez également répertorier, classifier, les différentes transactions relatives au porte-monnaie électronique, afin de différencier vos différentes sources de financements via les différents moyens de paiement que vous pourrez proposer. Le logiciel de l’entreprise Axonaut vous permettra de faciliter cette classification.

