À quoi sert un Mobile Wallet ?

L’anglais « mobile wallet » signifie « portefeuille électronique ». De façon générale, ces termes font référence à un système de paiement électronique fonctionnant avec une application. Grâce à ce dispositif, l’utilisateur peut stocker de l’argent, payer des achats effectués en ligne ou physiquement, dans un magasin, suivre l’historique de ses paiements…Ces applications sont donc, en effet, de véritables portefeuilles, mais certaines possèdent de nombreuses fonctionnalités, en plus de celles déjà citées : elles permettent également à leurs utilisateurs de dématérialiser et de stocker en un seul endroit – leur téléphone – leurs cartes bancaires, de fidélité, leurs documents d’embarquement lors des voyages, leurs coupons de réduction, leurs e-réservations, etc.

Il faut noter par exemple que des applications telles qu’Apple Wallet et Google Pay sont en mesure de dématérialiser, en plus des cartes bancaires, des supports marketing très divers :

cartes de fidélité

cartes tiers payant

coupons

tickets de retrait (Click & Collect)

badges d'accès

invitations

billets de transport

cartes d’embarquement

e-réservations

cartes cadeaux

billets de concert, places de cinéma, etc.

Le plus souvent, un wallet est basé sur des technologies logicielles pour lier le compte bancaire de l’utilisateur, ou sa réserve financière, quelle qu’elle soit, au commerçant bénéficiaire du paiement. Avec ce wallet, on peut effectuer ses achats de façon virtuelle, et instantanée.

En général, il faut d’abord créer auprès d’une banque ou autre organisme, un compte avec un identifiant et un mot de passe. On enregistre pour cela ses informations personnelles et ses données de paiement (souvent une carte bancaire, à moins qu’un autre système soit préféré) dans ce « portefeuille ». Si beaucoup d’utilisateurs recourent à leur banque, d’autres préfèrent des structures différentes, prestataires divers, opérateurs téléphoniques… On peut par exemple citer PayPal, Paylib, Google Pay ou Apple Wallet.

Ensuite, lorsque l’utilisateur effectue des achats, il n’est plus dans l’obligation de saisir ses données bancaires, ce qui permet d’éviter bien des fraudes. L’argent est protégé, même si le smartphone de l’utilisateur est perdu ou volé. Les portefeuilles électroniques utilisent un logiciel pour communiquer les informations au commerçant, et pour payer ses achats en boutique, il suffit d'ouvrir son wallet en s’identifiant (empreinte digitale, reconnaissance faciale ou mot de passe), puis d’approcher son téléphone de la borne sans contact.

Télécharger un wallet

Rien de plus simple ! Les utilisateurs téléchargent leur application wallet préférée et saisissent les informations nécessaires pour commencer à effectuer leurs achats. La plupart des smartphones disposent déjà d’une application de ce type, qu’il s’agisse de l'application Wallet d’Apple Pay pour Apple ou de Google Pay pour Android.

Wallet et cryptomonnaies

Il convient de citer également un type différent de wallet, qui désigne un procédé de stockage, en principe sécurisé, de cryptomonnaies.

Le terme wallet peut se référer à divers modes de stockage : logiciel client, application, fichier crypté et sécurisé, mais dans tous les cas, deux éléments essentiels doivent y figurer : une clé publique, qui n’est pas secrète, et qui peut, par exemple, être l’adresse bitcoin ou celle d'une autre cryptomonnaie, et également une clé privée, dont le propriétaire du wallet est l’unique détenteur. Grâce à cette clé, il est en mesure d’effectuer des transactions et de prouver aux membres de son « réseau » qu’il est le propriétaire d’une somme donnée en cryptomonnaie.

Les cryptomonnaies représentent un investissement qui s’est souvent avéré performant ces dernières années, mais en raison de leurs spécificités techniques et du fait qu’elles soient décentralisées, elles ont malheureusement attiré la convoitise de nombreux hackers. Il est donc important de choisir avec soin son wallet/portefeuille de stockage de cryptomonnaies.

Le but principal d’un portefeuille électronique de cryptomonnaies, c’est en effet de conserver les cryptomonnaies en toute sécurité. Un wallet de cryptomonnaies demander donc à son détenteur un mot de passe pour qu’il puisse accéder à ses actifs. Les dispositifs de sécurité sont d’ailleurs nombreux :

double ou triple authentification

reconnaissance d’empreinte digitale ou reconnaissance faciale

code PIN

clé privée…

En ce qui concerne cette clé privée, qui fait donc office de mot de passe, il est bien sûr essentiel de ne pas la communiquer de façon imprudente, car c’est elle qui permet au détenteur du wallet d’effectuer des transactions, et surtout d’accéder à ses fonds.

