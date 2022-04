Accepter le paiement en Bitcoin

Les cryptomonnaies et les paiements en Bitcoin deviennent de plus en plus populaires avec 221 millions d’utilisateurs dans le monde. Il est désormais facile et rapide pour un commerçant d’accepter les paiements en Bitcoin. Le Bitcoin est ainsi la cryptomonnaie la plus utilisée dans le monde et est la première cryptomonnaie lancée en 2008 pour devenir la plus influente et la plus connue.

Il est désormais commun d’assimiler le Bitcoin comme étant une véritable alternative aux devises émises par les gouvernements. Cette monnaie virtuelle est protégée par la technologie blockchain et peut-être utilisée pour acheter un bien ou un service à côté de l’engouement que le Bitcoin a remporté pour les investissements. Ainsi, un entrepreneur peut élargir sa clientèle et augmenter son chiffre d’affaires en acceptant les paiements en Bitcoin à côté de paiements plus conventionnels comme le virement sepa, le chèque ou les espèces.

Pourquoi accepter les paiements en Bitcoin ?

Accepter les paiements en Bitcoin pour un commerçant permet de proposer à sa clientèle un moyen de paiement rapide et facile d’utilisation. Ainsi, permettre au client d’utiliser une carte de paiement Bitcoin donne la possibilité d’élargir sa clientèle en diversifiant les moyens de paiement.

Il est ainsi possible pour un entrepreneur de proposer les paiements en Bitcoin. Il s’agira de prendre connaissance des différents moyens disponibles pour pouvoir encaisser les transactions de ses clients dans cette cryptomonnaie.

Toutefois, il sera particulièrement judicieux de consulter des professionnels de la comptabilité pour connaître la réglementation en vigueur pour être conforme sur le plan fiscal. Par ailleurs, il est vivement recommandé de recourir à un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage pour différencier les différentes transactions de la part de sa clientèle.

Un entrepreneur local qui accepte des Bitcoins comme moyen de paiement pourra gagner en visibilité et gagner une petite notoriété dans la région. En effet, si l’entrepreneur est le premier à adopter des Bitcoins dans son secteur d’activité ou dans sa ville, il y aura très vraisemblablement une couverture médiatique, ce qui peut apporter une réelle visibilité pour l’entreprise.

Le commerçant devra installer un portefeuille afin de pouvoir générer une adresse que l’on nomme « QR Code », afin de permettre à ses clients de payer en Bitcoins. Le client devra flasher le QR code ou copier l’adresse.

Par la suite, l’entrepreneur pourra encaisser et stocker ses Bitcoins dans son portefeuille et procéder à la prestation du service ou la livraison des biens. L’entrepreneur pourra par la suite :

Procéder au stockage des Bitcoins pour ensuite les utiliser pour des paiements à l’encontre d’autres entreprises.

L’entrepreneur pourra convertir les Bitcoins en euros et les créditer sur son compte bancaire professionnel.

Il est possible de payer d’autres entreprises avec ces mêmes Bitcoins comme les fournisseurs par exemple. C'est-à-dire les autres entreprises qui acceptent les paiements en Bitcoins.

Généralement, les entreprises qui proposent des portefeuilles en cryptomonnaies proposent un portefeuille pour recevoir les paiements en Bitcoins et un dispositif d’échange pour pouvoir convertir la cryptomonnaie en euros.

Il existe plusieurs moyens d’accepter des paiements en Bitcoins :

Installation d’une API sur le site internet, il existe des dispositifs Bitcoin pour des systèmes de gestion de contenu comme Prestashop et Wordpress.

Avoir recours à une plateforme qui agit en qualité d’intermédiaire. Ces plateformes facturent des frais de transaction ou proposent un abonnement payant. Il existe des plateformes comme Coinbase ou Bitpay.

L’entrepreneur pourra avoir recours à un prestataire pour des paiements instantanés. On parle de Lighting Network. Il peut s’agir d’un processus de paiement en open-source ou des tiers comme Strike ou Coingate.com.

Il est également possible d’accepter des paiements en Bitcoin dans une boutique physique. Il s’agira d’acquérir un terminal de point de vente (TPV). Les terminaux de points de vente sont généralement proposés par des prestataires de services de paiement.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents