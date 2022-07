PayPal : les avantages et les inconvénients

L’entreprise PayPal, présente en France depuis 2004, permet de faciliter les paiements en ligne. Grâce à Paypal, on peut payer des achats en ligne, mais également envoyer et recevoir des virements. Le compte Paypal est relié au compte en banque ou à la carte bancaire du détenteur, et il est inutile de l’approvisionner, car c’est le compte bancaire qui est débité directement à chaque transaction. Pour l’acheteur, le service est gratuit.

Historique : Après son introduction en bourse en 2002, Paypal est racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars. À cette époque, environ 50 % des transactions eBay s'effectuent par le biais de Paypal. eBay et Paypal se séparèrent en 2015. Aujourd’hui, le service Paypal fonctionne dans 202 pays et régions du monde.

L’objectif de Paypal, c’est de centraliser dépenses et transferts d’argent par l‘intermédiaire d’un système en ligne, qui s’adresse aux particuliers tout comme aux entreprises. L’autre activité essentielle de PayPal concerne le commerce, car le dispositif permet de recevoir le paiement de ses clients de façon sécurisée.

Paypal rassemble aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs et plus de quinze millions de commerçants. Avec un pourcentage de 80 % de parts de marché, PayPal est sans contestation possible le leader incontournable du paiement en ligne. Cependant, la concurrence s’accroît sans cesse, et si le système PayPal dispose d’indéniables avantages, pour le consommateur comme pour le commerçant, il se distingue également par de réels défauts, et certains e-commerçants et autres utilisateurs lui préfèrent aujourd’hui d’autres solutions.

Les inconvénients du système Paypal

Si PayPal est une bonne solution pour les commerçants souhaitant proposer une solution de paiement simple à leurs clients, elle présente en effet certains inconvénients.

Pour les commerçants

Si les coordonnées bancaires du client ne sont plus à jour, le paiement échouera plus souvent qu’avec d’autres solutions de paiement.

Les taux de change PayPal, ainsi que ses commissions élevées, ne favorisent pas la marge bénéficiaire du commerçant.

Certains acheteurs ne souhaitent pas payer via PayPal, et souhaitent donc la disponibilité d’autres modes de paiement.

Un contrôle permanent de l’activité: par exemple, si le commerçant maintient un volume régulier de revenus pendant une période et parvient soudain à atteindre un pic, PayPal identifiera cette augmentation du C.A. comme « activité inhabituelle » et risque de geler le compte, et les sommes seront bloquées pour une durée indéterminée.

La limitation géographique: Paypal interdit son usage dans certains pays (surtout en Afrique et au Moyen-Orient), et certains commerçants sont tentés de se tourner vers d’autres solutions plus simples pour ces pays.

L’interface trop orientée vers la création d’un compte : Paypal a toujours encouragé la création d’un compte pour automatiser le paiement en ligne, mais son « insistance » a plutôt nui aux taux effectifs de transformation, car de nombreux acheteurs croient à tort qu’ils seront obligés de détenir un compte PayPal pour leurs achats en ligne.

Cependant, pour les commerçants, le gros inconvénient de PayPal reste les frais relativement lourds.

Pour les acheteurs :

PayPal fonctionne mieux pour les transactions ponctuelles. Pour des achats répétés ou récurrents, les échecs de paiement sont plus fréquents qu’avec les cartes bancaires.

Beaucoup de clients ne souhaitent pas être forcés d’utiliser PayPal comme seul mode de paiement possible.

Contrairement aux cartes de crédit, en principe acceptées partout, certains sites n’acceptent pas Paypal.

Les avantages du système PayPal :

Pour les commerçants

Compte tenu du fait que les consommateurs payent leurs achats immédiatement, les commerçants reçoivent les paiements immédiatement.

Les vendeurs peuvent accepter les paiements PayPal sans devoir payer les frais de traitement de carte de crédit, et certains commerçants semblent satisfaits du montant des frais de PayPal.

PayPal a mis en place une politique de protection du vendeur. Les fonctionnalités de cette protection peuvent permettre de couvrir les pertes des produits perdus ou détériorés lors de l`expédition.

Pour les acheteurs

Paypal protège les consommateurs contre les sites frauduleux. Si le client ne reçoit jamais sa commande, il lui est possible de demander un remboursement.

Pour les Européens, absence de commissions pour les transactions dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE) et en euros.

Service client réactif, disponible par e-mail ou par téléphone.

PayPal est une solution intéressante pour recevoir ses paiements en temps réel. On peut par exemple recevoir du capital issu du trading sur un compte PayPal, mais les frais risquent d’être relativement importants.

Les acheteurs peuvent payer leurs achats en ligne, même sans détenir une carte de crédit.

Une certaine sécurité financière, puisque le commerçant ou le vendeur ne reçoit pas les numéros de compte bancaire ou de carte de crédit.

La gratuité de PayPal pour les achats.

Les factures PayPal

PayPal propose désormais une fonctionnalité de facturation, qui permet au commerçant d’envoyer au client un lien menant à sa facture. Le client peut alors contrôler tous les détails et faire son choix : carte de débit, carte de crédit, PayPal, ou crédit PayPal. Et le commerçant recevra ainsi ses fonds sur son compte PayPal en quelques minutes. Il pourra aussi créer et gérer ses factures depuis son tableau de bord, en conservant s’il le souhaite son système de gestion habituel.

GoCardless, pour les paiements récurrents

GoCardless est une alternative sur-mesure pour les paiements récurrents : factures, abonnements, mensualités, versements partiels, etc. Alors que certaines solutions peuvent vous facturer des frais sur chaque facture ou chaque transaction, le dispositif risque vite de devenir assez onéreux.

PayPal, tout comme Stripe, est surtout conçu pour les paiements par carte bancaire, alors que GoCardless fonctionne surtout avec des prélèvements bancaires qui se distinguent par un taux de réussite de paiement bien supérieur.

Autre avantage du fait d’accepter des paiements par prélèvement et versement direct de compte à compte : les clients n’ont plus besoin de mettre à jours leurs coordonnées. Une supériorité évidente sur les cartes ; celles-ci expirent tous les deux ou trois ans, ce qui conduit souvent à une perte involontaire de clientèle.

Tout dépend bien sûr des exigences de l’activité et du type de clientèle. Après tout, nul n’est forcé d’éliminer une solution au profit d’une autre, et parfois, un « mix » de modes de facturation sera la réponse idéale, en particulier pour des ventes internationales.

Les factures GoCardless

La solution GoCardless offre un haut niveau d’automatisation qui permet au commerçant de gagner du temps pour se consacrer à l’essentiel. Avec GoCardless, il est possible de créer et de recevoir le paiement et ensuite de rapprocher automatiquement des factures en utilisant le tableau de bord dédié, ou en se connectant à tout type de logiciel de comptabilité. GoCardless offre plus de deux-cents intégrations logicielles pour faciliter la tâche au commerçant et réduire les charges d’administration financière.

GoCardless recueille les paiements par prélèvement bancaire – un paiement de compte à compte intitulé « prélèvement direct », système qui présente l’intérêt d’être entièrement automatisé. GoCardless recueille automatiquement le paiement à la date que vous avez fixée. Ainsi, il est enfin possible d’être toujours payé à temps, un point essentiel pour la trésorerie.

GoCardless ne prélève pas de frais pour la création de factures, mais plutôt sur la base des transactions effectuées, à un taux bien plus bas que celui des cartes de crédit.