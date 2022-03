Il est possible pour un entrepreneur qui vend ses produits et services d’accepter un paiement par carte sans terminal. En effet, la technologie ouvre de nombreuses possibilités comme la généralisation des Smartphones et des tablettes qui permettent aux entrepreneurs de proposer des dispositifs innovants de paiement à l’encontre de la clientèle.

Ainsi, un entrepreneur qui souhaite accepter un paiement par carte sans terminal peut utiliser un Smartphone ou une tablette pour accepter des paiements, sans avoir recours à un terminal de paiement électronique.

Quelques données sur les paiements avec TPE mobile

Malgré l’avènement du Smartphone et du QR code qui sont des moyens de paiement de plus en plus populaires. L’usage de la carte bancaire continue d’être populaire dans les transactions quotidiennes des entrepreneurs. En effet, l’usage des paiements en carte CB est sensiblement le même en 2020 par rapport à l’année 2019. Le chiffre s'élève à hauteur de 490 milliards d’euros de paiements par carte bancaire.*

On remarque toutefois une progression des paiements sans contact avec une véritable accélération pour l’année 2020. Soit 4.6 milliards d’euros de transactions par le biais du sans contact contre 1 milliards durant l’année 2017.* Un autre chiffre à retenir est que les paiements par cartes bancaires représentent près de 65 % des dépenses de consommation courante des ménages dans les boutiques et en ligne. **

* ( source : cartes-bancaires.com )

** ( source : observatoirecb.cartes-bancaires.com )

Les Wallets mobiles pour accepter un paiement par carte sans terminal

Les Wallets mobiles seront particulièrement utiles pour des achats en ligne avec un Smartphone, sans avoir à renseigner des informations bancaires. Il suffira pour le client de télécharger l’application et d’enregistrer une carte bancaire sur une application comme Google Pay ou Apple Pay. Le client devra par la suite ajouter une carte virtuelle ou un numéro de carte bancaire physique. Le client aura simplement à se rendre par exemple sur une boutique en ligne avec son Smartphone qui accepte les paiements via ses applications.

Cependant, outre le paiement via les Wallets mobiles, on dénombre des solutions de paiement par carte bancaire sans terminal de plus en plus nombreuses.

Le SoftPOS permet d' accepter un paiement par carte sans terminal

Cette solution de paiement propose d’effectuer des paiements sans contact avec des cartes bancaires, le commerçant devra disposer d’un Smartphone et le client devra poser la carte sur ce même téléphone, pour pouvoir finaliser la transaction.

Ce moyen de paiement utilise le protocole Near Field Communication (NFC) et permet au commerçant d’utiliser un Smartphone comme un terminal de paiement électronique. Pour pouvoir utiliser ce mode de paiement, le commerçant pourra télécharger une application SoftPOS.

Accepter un paiement par carte sans terminal avec le QR Code

Un autre moyen de paiement qui permet d’accepter un paiement par carte sans terminal, est le paiement par QR code. Il s’agit d’un moyen de paiement qui fait son chemin en Europe, mais qui est déjà très populaire en Chine. Ce moyen de paiement permet au commerçant de proposer un dispositif de paiement via un QR code à travers un appareil mobile, qui héberge l’application de paiement, comme un Smartphone.

Le commerçant devra lancer son application et saisir un montant, et le client devra lancer l’application de son côté et générer un QR code. Le commerçant devra scanner le QR code du client afin de valider le paiement. Le commerçant peut également utiliser une douchette 2D pour accepter ce moyen de paiement sans terminal.

Une autre méthode consistera à scanner le QR code du commerçant, mais cette méthode est encore peu répandue. Le client pourra en outre scanner le QR code sur un support papier ou un écran d’ordinateur par exemple.

Les principales différences entre les paiements par cartes bancaires et les prélèvements bancaires

Les transactions par cartes bancaires sont significativement plus élevées que les prélèvements automatiques :

Les coûts de transactions par cartes bancaires sont beaucoup plus élevés pour les commerçants et ils ne sont pas plafonnés. L’établissement bancaire facture une opération de change et une commission est appliquée (entre 2-3%)*. Une solution de paiement en ligne comme GoCardless applique des frais moins importants que les cartes bancaires. Le taux appliqué est beaucoup moins important par transaction à hauteur de 2% + 0.20 €, qui sera facturé sur la devise du client. Par ailleurs, GoCardless contribue à réduire les coûts de transaction à de 56 % et est 54 % moins cher que les cartes bancaires.

En Europe, les paiements par carte directement enregistrés nécessitent une authentification renforcée.** Ce qui entravera le traitement des paiements. Les prélèvements automatiques ne sont pas soumis à ces exigences d'authentification, ce qui est susceptible d’entraîner moins d’échecs de paiement pour les commerçants avec une solution de paiement comme GoCardless.

Les paiements par carte ont des taux d'échec élevés, ce qui entraîne des retards de paiement ou des retards de paiement. Ce qui nécessite pour l’entrepreneur de procéder au recouvrement des paiements à travers des relances. Avec le prélèvement automatique de GoCardless, les sommes sont directement prélevées sur les comptes bancaires des clients. GoCardless permet ainsi de réduire les taux d'échec des paiements et le taux de désabonnement.

* (source : notretemps.com)

** ( source : capital.fr)

Les avantages d’accepter les paiements par prélèvement bancaire

Les cartes bancaires demeurent un moyen de paiement populaire et prisées par les Français. Près de 67 % préféraient utiliser la carte bancaire pour les achats en ligne en 2018.* Cependant, il existe des solutions de paiement efficaces et optimales pour collecter les paiements comme GoCardless. Il s’agit d’un moyen de paiement en ligne qui permet de collecter directement les paiements auprès des clients.

GoCardless est un moyen facile et efficace de collecter les paiements, avec des tarifs beaucoup plus avantageux que les transactions avec les cartes bancaires. Il est en outre possible d’intégrer la solution de paiement en ligne GoCardless avec plus de 200 entreprises partenaires, comme QuickBooks.

Cette méthode est beaucoup plus intéressante d’un point de vue tarifaire par rapport aux transactions par cartes bancaires. Par ailleurs, le prélèvement bancaire peut être utilisé pour les paiements ponctuels et récurrents. Il suffira de collecter les paiements sur le compte bancaire à travers un dispositif de prélèvement automatique, et on pourra par ailleurs intégrer ces transactions avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Cette méthode de paiement est beaucoup plus optimale pour éviter les retards de paiement et améliorer la gestion de la trésorerie. Par ailleurs, le prélèvement automatique via GoCardless permet d’éviter les procédures d’authentification lourdes et fastidieuses et de diminuer les échecs de paiements. Contrairement aux paiements par cartes bancaires qui ont beaucoup plus de chances d’échouer et demandent une authentification pour chaque transaction.

