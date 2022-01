Qu'est-ce qu'une Carte Bancaire Virtuelle?

Les services bancaires ont beaucoup évolué ces dernières années en raison de la digitalisation et de l’apisation. Ainsi, tout entrepreneur se retrouve en possession de différents moyens innovants pour effectuer des paiements, que ce soit le traditionnel chèque, les espèces ou la carte bancaire que l’on peut retrouver sous différentes formes : physiques et maintenant virtuelles.

La carte bancaire virtuelle (que l’on nomme également e-carte bleue) est désormais présente dans le quotidien des entrepreneurs et des particuliers. Elle a la particularité de pouvoir être stockée sur un portefeuille électronique et permet d’effectuer une transaction comme une carte bancaire physique.

Les différents types de cartes bancaires virtuelles

On dénombre différents types de cartes virtuelles, elles peuvent être ainsi numériques et jetables :

La carte bancaire numérique : ce type de carte est comparable à une carte bancaire physique. Cependant, comme son nom l’indique, elle pourra être stockée sur un Smartphone et son numéro, code de sécurité sont définitifs. Cette carte ne fonctionnera plus lors de son expiration.

La carte bancaire jetable : la carte jetable ne pourra être utilisée uniquement pour une seule transaction, le numéro sera généralement généré via l’application mobile de l’établissement bancaire ou de la Fintech. Cette carte bancaire ne sera plus utilisable lors de son utilisation et le fournisseur pourra générer un nouveau numéro.

Quels sont les avantages de la carte bancaire virtuelle ?

La carte bancaire virtuelle est particulièrement adaptée pour les achats en ligne. Elle permet en outre de maîtriser son budget et de générer un nouveau numéro en cas de risque de fraude. Ainsi, en cas de vol des données, la carte bancaire virtuelle permet de limiter au maximum les tout désagréments de la part du pirate.Permet de gérer à bon escient les différents abonnements numériques : l’e-carte bleue sera utile pour les paiements réguliers, notamment pour les services numériques par exemple. En effet, lorsqu’on souhaite arrêter l’abonnement, le compte bancaire ne sera pas débité, car la carte virtuelle a été débitée et n’existe plus. Cela permet en outre de diminuer les litiges en cas de reconduction automatique d’un abonnement sans le moindre consentement.

Pour utiliser une carte bancaire virtuelle, il faudra ouvrir un compte dans un établissement bancaire, de paiement ou une fintech qui propose ce type de carte. Il peut s’agir d’un service gratuit ou payant selon la tarification des fournisseurs de cartes bancaires virtuelles.

Pour obtenir une carte virtuelle, il faudra se rapprocher de son fournisseur pour souscrire au service. Il conviendra de télécharger un logiciel dédié comme une application mobile dont la plupart des fournisseurs proposent la gestion des cartes bancaires virtuelles.

Les fournisseurs de cartes bancaires virtuelles permettent en outre de définir pour la plupart, des plafonds de paiement et de générer un numéro de carte pour chaque transaction, lorsqu’il s’agit d’une carte bancaire virtuelle jetable. Pour pouvoir effectuer un paiement via une carte bancaire virtuelle, il faudra se rendre sur son espace en ligne ou sur l’application mobile pour trouver les coordonnées de l’e-carte bleue.

Généralement, le fournisseur de la carte demandera à l’utilisateur de s’authentifier par SMS à travers la technologie 3D-Secure. Cette technologie permet de limiter au maximum le risque de fraude en ligne à travers l’envoi d’un code pour finaliser et valider la transaction.

Ce type de carte permet également d’effectuer un paiement dans une boutique, il suffira de se munir de son Smartphone et de relier la carte virtuelle avec un portefeuille électronique, afin d’effectuer un achat sans contact au sein de la boutique.

Il est possible d’utiliser une carte virtuelle avec Anytime, qui propose également un compte sans banque avec un RIB pour les entrepreneurs.

