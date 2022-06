Comment fonctionnent les cartes crypto ?

L’utilisation des cryptomonnaies nécessite d’utiliser des cartes crypto pour pouvoir effectuer des achats, alimenter son compte ou retirer de l’argent au sein d’un distributeur automatique de billets. En effet, les cartes crypto en raison du récent engouement des cryptomonnaies ces dernières années, ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent des cartes de débit et de crédit.

Un entrepreneur doit pouvoir prendre en considération les cryptomonnaies et de ce fait connaître le fonctionnement des cartes crypto pour pouvoir acheter du matériel professionnel, effectuer différentes transactions dans le cadre de l’activité professionnel et accepter ce moyen de paiement. En effet, les cryptomonnaies ne sont plus seulement utiles pour la spéculation, mais feront peut-être partie de notre quotidien dans un futur proche.

Le fonctionnement de la carte crypto réside dans la conversion de la cryptomonnaie. En effet, lorsqu’un entrepreneur souhaite utiliser une carte crypto, le vendeur ne sera pas rémunéré directement en cryptomonnaie.

L’entrepreneur qui accepte les paiements en cryptomonnaies, ne recevra pas de monnaies numériques. Il recevra de la monnaie fiat sur son compte. En effet le fonctionnement des cartes crypto réside dans la conversion de la part de la carte crypto des cryptomonnaies sur le compte qui y est associé.

Le prestataire du compte associé à la carte crypto effectuera la conversion dans la monnaie locale que l’entrepreneur utilise pour effectuer le paiement. Cela servira à payer la prestation désirée ou les biens qui seront achetés par le chef d’entreprise.

Ces cartes crypto ont un logo Visa ou Mastercard et peuvent être utilisées dans le monde entier. Elles sont ainsi reliées à un portefeuille de cryptomonnaies et non un compte bancaire professionnel classique.

Un exemple concret d’une transaction avec une carte crypto

Prenons un exemple concret du fonctionnement d’une carte bancaire crypto : l’utilisateur détient 200 € d’Ethereum, dans le portefeuille associé à sa carte crypto. Il doit payer un menu dans un restaurant à hauteur de 50 € d’Ethereum. Il devra insérer sa carte bancaire crypto dans un terminal de paiement électronique. L’entreprise qui gère le portefeuille va vendre 50 € d’Ethereum et va créditer les fonds fiat sur la carte crypto.

Le restaurant va recevoir 50 € et le portefeuille ou le compte dont la carte crypto est associée et aura un solde restant de 150 €.

Quelles sont les avantages du fonctionnement des cartes crypto ?

On dénombre plusieurs avantages pour l’utilisateur d’utiliser une carte crypto dans son quotidien :

Nombreuses possibilités : il est possible d’utiliser des cartes bancaires en cryptomonnaies dans de nombreux jetons (token). Il sera possible de choisir le jeton de son choix et de gérer ses cryptomonnaies comme on le souhaite. Cela permet en outre de diversifier ses avoirs et de ne pas utiliser uniquement une devise locale dans ses transactions.

Utilisable partout : à partir du moment où l’on possède une carte crypto avec un logo Mastercard ou Visa, il sera en outre possible de l’utiliser partout dans le monde. Il suffira simplement de trouver un vendeur qui accepte ce moyen de paiement avec le logo Bitcoin.

Facile à adopter pour le commerçant : le chef d’entreprise pourra accepter ce moyen de paiement sans avoir à détenir des cryptomonnaies, étant donné que les conversions sont effectuées automatiquement et qu’il sera payé dans la devise locale.

Permet de diversifier sa clientèle : un commerçant qui accepte les paiements avec une carte crypto pourra diversifier sa clientèle et attirer un nouveau public. Cela permettra d’augmenter ses ventes et son chiffre d’affaires.

Système de récompenses : beaucoup de cartes crypto proposent un système de cashback et de nombreuses remises sur des abonnements. Ainsi, il peut s’agir d’un moyen d’encourager les clients à utiliser la carte crypto.

Article Sources

1. https://academy.binance.com/fr/articles/what-are-crypto-cards-and-how-do-they-work