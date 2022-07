Top 6 des alternatives à Stripe

Quelle alternative à Stripe ?

Stripe et Paypal font partie des moyens de paiement aujourd’hui les plus connus et les plus utilisés, sans toutefois faire l’unanimité parmi leurs utilisateurs : consommateurs et, bien sûr, commerçants. En principe, ces deux sociétés permettent de réaliser sans difficulté particulière des paiements en ligne et d’atteindre des clients dans le monde entier. Ces structures se montrent cependant parfois très exigeantes et l’on assiste souvent à l’apparition de problèmes divers : comptes gelés, même si ce sont des comptes disposant d’argent, problèmes de sécurité ou fraudes liées à des tiers.

Les faiblesses de Stripe tiennent aux points suivants

il s’agit d’une entreprise qui se base surtout sur l’utilisation des cartes bancaires, et dont les produits ne sont pas toujours adaptés aux modes alternatifs de paiement

le support client est malheureusement limité, en raison de la taille de l’entreprise, ce qui suscite de nombreux mécontentements chez les commerçants

Stripe propose des solutions clef-en-main, mais parfois trop limitées pour des entreprises déjà très actives.

Stripe permet également de payer via Android Pay et Apple Pay. La plateforme permet de créer des factures avec une page de facturation sur site et une éventuelle facturation répétée, et d’autres fonctionnalités encore. Les tarifs Stripe sont distincts : le service basique Stripe d’une part, et les factures Stripe d’autre part. Pour les factures, l’entrepreneur aura le choix entre deux niveaux : le niveau Starter (vingt-cinq factures gratuites, et ensuite 0,4 % par facture), et le niveau Plus (0,5 % par facture). Pour justifier le plus haut coût du niveau Plus, le client bénéficiera d’un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, comme la réconciliation automatique ou les rapports personnalisés…

Côté installation, Stripe est relativement complexe. L’entrepreneur doit s’assurer d’une protection SSL et d’une configuration soignée.

Sans moyen de paiement en ligne, les clients ne pourront faire leurs achats. Avec des moyens de paiement mal conçus, ils abandonneront la transaction. La question des moyens de paiement en ligne est donc essentielle.

Nous vous présenterons dans cet article quelques outils et moyens de paiement qui peuvent présenter une alternative intéressante à Stripe.

1. Paypal

Cette solution jouit bien sûr d’une popularité importante, même si le dispositif n’est pas toujours sans défaut. Paypal offre des avantages, en particulier pour les auto-entrepreneurs et les TPE/PME, grâce à un fonctionnement facile et à un coût bas. C’est d’ailleurs un outil pratique pour des solutions de paiement en ligne optimisées pour les mobiles.

La tarification est claire, mais certains signalent des problèmes de sécurité. Même si Paypal résiste, des sites tiers parviennent tout de même à générer des escroqueries. Et si un client paye sur un site piraté, les pirates auront accès à son compte. On a également beaucoup parlé de « phishing », une escroquerie consistant à envoyer de faux emails avec un faux logo. Mais avec un peu moins de 180 millions d’utilisateurs, Paypal reste sans nul doute l’un des maîtres du marché.

2. Mollie

Mollie propose une solution de paiement en ligne créée par des néerlandais, et qui représente une très bonne alternative à Stripe pour les paiements en ligne. Cette solution bénéficie également d’une interface disponible en français. En plus des modes de paiement classiques, elle donne également accès à d’autres modes de paiement européens et internationaux : Apple Pay, prélèvements et virements SEPA, sofort Banking, Paysafecard, et ainsi qu’à des moyens d’encaissements spécifiques à certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne, la Finlande, l’Italie et la Pologne. Des tarifs et commissions différents s’appliquent pour chaque mode de paiement, et on peut les retrouver au sein d’un contrat unique.

Avec Mollie, aucune obligation d’abonnement ou de frais d’inscription, et on peut l’installer sur son site Internet avec un plug-in gratuit.

3. PayPlug

Cette startup française travaille en partenariat avec Shopify. Accessible aux commerçants et e-commerçants, elle mise beaucoup sur la sécurité avec un format Smart 3-D Secure conforme avec la DSP2. C’est une solution également personnalisable pour la page de paiement, afin de bien marquer son image de marque et inspirer confiance aux clients. Le prix : 1,6% et 0,25 cts de frais par transaction + 10 euros par mois (offre Starter), et jusqu’à quatre-vingt euros par mois avec seulement 0,5% de frais de commission pour une offre Premium.

4. Hipay

Hipay est une autre solution de paiement en ligne très intéressante, avec deux-cent-vingt moyens de paiement et cent-cinquante devises disponibles ! Les forfaits seront définis selon le chiffre d’affaires, avec un premier palier à un million d’euros. Hipay est utilisé par des petites entreprises, mais également par des compagnies bien plus importantes.

Frais fixes de 0,25 € par transaction, et commissions entre 2,5% et 3,9%, selon le moyen de paiement utilisé.

5. Ingenico

Ingenico occupe une position de leader en tant que prestataire de paiements. Pour les commerces en ligne, on s’intéressera au service « Ingenico ePayments », car il permet de remplacer Stripe, Paypal ou tout autre prestataire de paiement en ligne. Cette solution dispose de plus de trois-cent-mille clients dans cent-soixante-dix pays, et elle offre de fonctionnalités très nombreuses et pratiques, avec un réel effort pour optimiser le canal de vente et assurer le plus haut taux de conversion. Les interactions en relation avec le paiement en ligne se réduisent à un seul interlocuteur. Le dispositif est facilement adaptable à toutes les formes d’e-commerce. Ingenico propose trois forfaits différents.

D’autres solutions sécurisées et efficaces sont bien disponibles, on l’on trouvera sans peine des comparatifs sur le Net.

6. Une alternative sûre et sans risque avec GoCardless

GoCardless est un leader mondial en matière de paiement bancaire. Leur grande spécialité : proposer une gamme complète de solutions de paiement qui aident les entreprises à réduire les coûts associés aux règlements par carte bancaire, portefeuille électronique ou virement, le tout pouvant être associé à de nombreux logiciels de facturation.

Parmi les qualités essentielles de GoCardless

une large couverture de modes de paiement qui leur permet de gérer aussi bien des paiements ponctuels que récurrents par transferts ou virements, avec aussi des prélèvements directs automatisés

un large éventail d’informations et d’outils spécifiquement conçus pour les paiements bancaires, avec des résultats impressionnants sur les taux de réussite et sur la prévention des fraudes.