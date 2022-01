Comment fonctionne le NFC en France ?

Le NFC qui signifie en anglais “ Near-field communication “, est un dispositif de communication sans fil. Cette technologie est à courte portée et à haute fréquence, et permet de procéder à l’échange d’informations entre des appareils sur une distance d’environ 10 cm.

Le téléphone, la carte bancaire et différents appareils utilisent généralement la technologie NFC, qui est de plus en plus populaire en France. Des appareils comme des enceintes ou des terminaux de paiement sont également compatibles avec cette technologie novatrice. Le NFC est une technologie qui permet de faciliter la vie de tous les jours, à travers le paiement sans contact.

On peut considérer la technologie NFC comme étant un dispositif de « Bluetooth amélioré ». Cette technologie se nomme également CCP (communication en champs proche). La technologie NFC permet de connecter deux terminaux, afin d’envoyer des données très rapidement en l’espace de moins d’une seconde.

Il s’agit d’une extension de la norme ISO/CEI 14443, issue de la technologie RFID. Cette technologie permet à différents types de périphériques de communiquer automatiquement.

La technologie NFC fonctionne de trois manières

Il existe trois manières pour faire fonctionner la technologie NFC, tout d’abord l’émulation par carte, par lecteur et en mode peer to peer.

Fonctionnement de la technologie NFC par l’émulation de carte : ce mode de fonctionnement permet d’utiliser un appareil, qui utilise la technologie NFC, par le biais d’une carte sans contact. Il suffira de se munir d’un Smartphone et la technologie NFC, utilisera la carte, avec des données chiffrées. On peut considérer que le téléphone devient une carte à puce. On appelle ce mode spécifique « passif ».

Fonctionnement avec un terminal : le terminal de paiement collectera les informations ou lancera une application sur le Smartphone de l’utilisateur. Le terminal mobile sera un lecteur de « tags », il s’agit ainsi d’étiquettes électroniques, qui permettent d’obtenir des informations. Les tags sont utilisés sur des panneaux ou des arrêts de bus. On peut comparer les tags, à la technologie des QR Codes.

Fonctionnement en peer-to-peer : ce mode de fonctionnement permet de procéder à l’échange d’informations entre deux appareils qui sont équipés de la technologie NFC. Il sera possible en outre d’effectuer des échanges de données comme des photos, vidéos ou textes.

Est-ce que la technologie NFC est sécurisée ?

La technologie NFC est considérée comme très sécurisé, en raison du respect des normes en vigueur et d’un dispositif de chiffrement et d’authentification. Le dispositif de chiffrement nécessite une communication entre deux appareils, qui utilisent le NFC. Cela permet de réduire le vol des données en raison de la courte distance.

Cependant, certaines critiques font état de certaines failles de sécurité, comme la possibilité pour certains hackers de pirater les cartes bancaires, qui utilisent la technologie NFC. En effet, les hackers peuvent avec une application dédiée au piratage, prendre le code Pin des utilisateurs et cela peut être problématique dans certains endroits, comme les transports publics.

Ainsi, les paiements sans contacts sont limités à certaines sommes afin d’éviter les abus. Les autorités gouvernementales, qui s’occupent de la protection des données, comme la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ( CNIL), ont établis un cadre précis et strict, concernant l’utilisation de la technologie NFC.

Les perspectives du NFC

Le NFC est une technologie qui devient de plus en plus populaire à travers les années. Les entrepreneurs doivent prendre en compte cette technologie et permettre de proposer à leurs clients, le paiement via la technologie NFC. Ce mode de paiement a de nombreux avantages et est désormais utilisé dans les aspects de la vie quotidienne. Il permettra à un entrepreneur qui dispose d’un terminal de paiement de proposer un moyen de paiement fiable et de faciliter les transactions par cartes bancaires de ses clients.

