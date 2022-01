Installer un système de paiement en ligne

Mettre en place un système de paiement en ligne pour tout entrepreneur qui désire adopter le virage du tout digital, est vital pour la bonne marche de son entreprise. Toutefois, entre le terminal de paiement électronique, les portefeuilles en ligne ou les contrats de vente à distance (VAD), il peut être compliqué de cerner ses véritables besoins pour la mise en place d’un système de paiement en ligne.

Il existe plusieurs types de solutions disponibles pour les entrepreneurs désireux d’intégrer un système de paiement en ligne. On dénombre notamment les systèmes de paiement en ligne par carte et prélèvement automatique et également la solution de paiement de l’entreprise Gocardless. Toutefois, il est important de choisir la solution qui sera adaptée à ses véritables besoins et de choisir un dispositif de paiement fiable et sécurisé.

Pourquoi mettre en place un système de paiement en ligne ?

La crise sanitaire par rapport à la pandémie de coronavirus a profondément changé les habitudes de consommation des Français, avec une explosion des achats et du commerce en ligne. Ainsi, une récente étude d’Adobe fait état que 88 % des personnes interrogées lors d’un sondage ont au moins effectué un achat en ligne. Un deuxième chiffre à retenir est que près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de cette étude utilisent régulièrement le commerce en ligne, soit 49 %.On dénombre plusieurs types de solution de paiement, comme les contrats VAD (Vente à Distance.) ou les modules CMS qui seront directement intégrés sur le site internet, pour mettre en place un système de paiement en ligne.

(Source : Usine-Digitale)

Collecter les paiements en ligne par carte bancaire ou par prélèvement ?

Système de paiement en ligne avec une carte bancaire : la carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé dans le cadre des paiements en ligne. Ainsi, il est possible d’opter pour une solution de paiement via un établissement bancaire à travers un contrat vente à distance.

Généralement, les prestataires proposent des paiements avec une carte bancaire, que ce soit à travers une banque, un établissement de paiement indépendant ou un portefeuille de paiement en ligne. Concernant le portefeuille de paiement en ligne, l’acheteur n’aura pas la nécessité de saisir son numéro de carte bancaire qui sera directement enregistrée sur la plateforme.

Système de paiement en ligne avec un prélèvement automatique : il est possible de mettre une solution de paiement en ligne via le prélèvement automatique. Ainsi, on dénombre deux types de prélèvement SEPA : le prélèvement SEPA Core et le Prélèvement SEPA B2B inter-entreprise.

Les acheteurs auront recours au prélèvement SEPA Core. Il s’agira pour les clients de transmettre leurs données bancaires afin de faire l’objet de prélèvements de manière régulière. Une entreprise comme Gocardless propose la mise en place de paiements récurrents.

Optimiser les paiements en ligne avec Gocardless

Lorsque les paiements sont récurrents et que la clientèle a recours de manière régulière aux produits ou services d’un entrepreneur, Gocardless propose la collecte de paiement, la personnalisation des pages de paiements et le choix de la durée, de la fréquence par rapport à l’activité de l’entrepreneur. Il sera en outre possible d’intégrer Gocardless sur un site internet à travers un dispositif d’intégration API pour permettre aux clients d’effectuer des paiements récurrents.

Qu’est-ce qu’un contrat de Vente à Distance ? Un contrat de vente à distance est une solution de paiement qui sera mise en place sur un site internet à travers un contrat. Ce contrat est établi entre l’entrepreneur e-commerçant et l’établissement de paiement. Ainsi, lors d’un achat en ligne sur le site internet de l’entrepreneur, les fonds seront transférés sur le compte du client vers un compte d’exploitation. Il était auparavant obligatoire d’avoir recours à un établissement bancaire classique pour ce type de transaction avant 2011, on dénombre ainsi deux types de contrats VAD :

Contrat VAD avec un établissement bancaire : il suffira de se rapprocher d’une banque classique afin d’obtenir un contrat VAD. Pour mettre en place un système de paiement en ligne sécurisé et fiable, il faudra avoir recours à un prestataire technique (PSP), comme par exemple pour les paiements en plusieurs fois, la personnalisation de la page de paiement. Il est essentiel d’ouvrir un compte bancaire professionnel au sein de l’établissement bancaire pour pouvoir souscrire un contrat VAD. Cette solution est généralement sécurisée et rassurante pour les clients.

Contrat VAD avec un établissement de paiement spécialisé : il est possible pour l’entrepreneur de choisir un prestataire de paiement et procéder à l’ouverture du contrat VAD, ainsi que le déploiement de la solution de paiement avec toutes les fonctionnalités requises. Une entreprise comme Sage permet de répertorier et de classer l’ensemble des paiements via un contrat VAD avec un établissement de paiement spécialisé. Il est également possible de recourir à un portefeuille de paiement qui s’avère être un système de paiement beaucoup plus facile à mettre en œuvre.

Qu’est-ce qu’un portefeuille de paiement en ligne ?

Tout entrepreneur peut opter pour cette solution de paiement en ligne qui est très populaire en France. Le portefeuille en ligne représente une part non-négligeable des paiements en ligne dans les sites e-commerce. Ils permettent aux clients de ne pas communiquer leurs données bancaires.Cependant, il convient de retenir que le portefeuille de paiement en ligne est plus cher que les autres solutions de paiement et que les prestations sont moins nombreuses. Par ailleurs, les clients doivent avoir un compte au sein du portefeuille de paiement.

On dénombre plusieurs manières de collecter les paiements envers la clientèle. En effet, il est essentiel de connaître le service à proposer à ses clients lors du choix du prestataire de paiement. Ainsi, il est possible de proposer des solutions de paiements en ligne via un prélèvement automatique ou avec une carte bancaire.

