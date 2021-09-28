À quoi sert la monnaie fiduciaire ?

La monnaie peut prendre différentes formes, aussi bien matériel qu’immatériel. On parle de monnaie fiduciaire lorsqu’il s’agit de billets ou de pièces de monnaie. Ainsi ce qui permet de définir la valeur de monnaie fiduciaire, est la confiance. Toute monnaie repose sur la confiance de ses utilisateurs pour pouvoir être utilisée comme valeur d’échange.

Ainsi, des devises très utilisées comme le Dollar, l’Euro et la Livre Sterling constituent de la monnaie fiduciaire. Cette monnaie fiduciaire est fabriquée et mise en circulation par les banques centrales. En France, l’institution qui s’occupe de cette mission est la Banque de France.

Définition de la monnaie fiduciaire

La monnaie fiduciaire existe depuis toujours, il s’agit simplement d’un instrument de paiement utilisé dont la valeur est déterminée par les gouvernements. Il s’agit simplement d’une transaction qui sera déterminée par une valeur légale, en échange d’un bien ou d’un service. La monnaie fiduciaire tient sa légitimité à travers la confiance de ses utilisateurs, dont le cours légal est garanti par l’État.

La monnaie fiduciaire implique les pièces et les billets de banque, qui sont en circulation dans un pays. On peut également y associer les chèques et les comptes de dépôts.

Petit histoire de la monnaie fiduciaire

Les transactions ont toujours fait l’objet d’un échange avec un support, dans les temps anciens, avec des biens comme des outils, des bêtes. En effet, l’échange s’effectuait à travers le troc. La monnaie n’était pas en vigueur jusqu’à sa mise en circulation durant la période de l’Antiquité. Le troc devenait problématique en raison de la difficulté de trouver des équivalences concernant l’échange de deux objets.

Les premières monnaies d’échange étaient initialement des coquillages qui constituaient les premières pièces de monnaie. Les premières pièces font leur apparition au VIIe siècle avant J.C, en Asie Mineure avant d’arriver en France au Ve siècle avant J.C. Depuis les pièces sont abondement utilisés avec l’apparition des billets.

La confiance s’est par la suite renforcée vis-à-vis de la monnaie papier, pour devenir la valeur de référence. Les monnaies fiduciaires sont désormais utilisées dans le monde entier et on retrouve des devises comme le Dollar, l’Euro ou la livre Sterling.

La valeur nominale de la monnaie fiduciaire

On définit la somme qui se situe sur le billet de banque ou la pièce de monnaie, comme étant la valeur nominale de la monnaie fiduciaire. Ce qui est inscrit, correspond à la valeur donnée, comme un billet de banque de 10 euros, ou l’utilisateur saura que la valeur sera la somme correspondante sur le billet de banque.

Le coût de fabrication et du support ne sont pas pris en compte dans la valeur de la pièce de monnaie ou le billet de banque. Celui-ci est déterminé par l’Etat qui s’occupe de l’émission et de la circulation de la monnaie fiduciaire.

On ne peut pas appliquer le principe de la valeur nominale sur un lingot d’or par exemple. Sa valeur sera déterminée par sa matière, car il s’agit d’un métal précieux. Il n’est pas possible de déterminer la valeur d’une pièce d'un euro ou d’un billet de 50 euros par rapport à son support papier.La monnaie fiduciaire concernant sa valeur repose entièrement sur la confiance. Il faut que l’utilisateur puisse utiliser un billet de banque ou une pièce de monnaie, pour obtenir un bien ou la prestation d’un service auprès d’un entrepreneur. Ainsi, en payant en liquide, il accordera sa confiance en la monnaie fiduciaire, qui sera la valeur d’échange de référence pour le fonctionnement de l’économie.

Ainsi, afin de garantir la confiance des utilisateurs et surtout la valeur de la monnaie, l’Etat devra intervenir pour garantir cette même valeur. L’Etat ne devra en outre ne pas utiliser avec excès la « planche à billets », avec le risque de déclencher de l’inflation, voir de l’hyperinflation.

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